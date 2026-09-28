Irán negó tener vínculos con los cinco sospechosos de preparar un ataque a una base de EEUU en el Reino Unido. (Fotografía: BBC)

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El régimen Irán negó cualquier vínculo con el plan investigado cerca de la base militar de Fairford, en Gloucestershire, después de que la Policía antiterrorista británica arrestara a cinco ciudadanos británicos bajo sospecha de preparar un acto terrorista y de infringir la Ley de Explosivos.

La embajada iraní en Londres rechazó que Teherán esté involucrado y calificó las versiones difundidas por medios británicos como “especulaciones malévolas y sin fundamento”. El incidente ocurrió junto a una base de la Real Fuerza Aérea británica utilizada también por Estados Unidos, mientras la investigación busca establecer las motivaciones de los detenidos.

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La Policía antiterrorista informó que los cinco arrestados son hombres de entre 23 y 25 años, residentes en Londres, y que fueron liberados bajo fíanza este lunes. Las autoridades no divulgaron sus identidades y mantienen abierta la pesquisa sobre los hechos ocurridos el domingo en las inmediaciones de Fairford.

La representación diplomática iraní sostuvo en su cuenta de X que algunas publicaciones intentan “establecer un vínculo entre Irán y la detención de cinco sospechosos”. También indicó que se reserva el derecho de adoptar “medidas legales apropiadas” frente a lo que consideró narrativas falsas y dañinas.

La policía antiterrorista británica arrestó a cinco hombres residentes en Londres por la supuesta preparación de un acto terrorista. (REUTERS/Toby Shepheard)

La coordinadora nacional de la unidad antiterrorista, Vicki Evans, pidió no anticipar conclusiones sobre la posible dimensión internacional del caso. “Soy muy consciente de los niveles de especulación sobre las motivaciones de este incidente”, afirmó.

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Evans añadió que la investigación también ha dado lugar a referencias a cuestiones geopolíticas, aunque solicitó que se permita a los agentes avanzar con las diligencias. “En este momento pedimos que nos den espacio para trabajar”, dijo.

The Times informó que los investigadores tratan de determinar si los arrestados tenían vínculos con Irán. The Telegraph, por su parte, publicó que la policía sospechaba de una posible implicación iraní en un proyecto de ataque contra la base de la RAF.

Una agricultora que vive cerca del recinto relató a la BBC que observó a “un grupo de hombres enmascarados” cuando regresaba a su vivienda. La mujer, cuya identidad no fue difundida, explicó que llamó a la policía al considerar que podía existir una amenaza para la seguridad de la instalación.

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Fairford y su uso por las fuerzas estadounidenses

La posible relación con Irán surgió porque Fairford es una base militar británica utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En marzo, el Reino Unido autorizó a Washington a emplear esas instalaciones para “operaciones defensivas específicas dirigidas contra Irán”, según la información difundida sobre el acuerdo.

El Reino Unido autorizó a Estados Unidos a utilizar la base de Fairford para operaciones defensivas relacionadas con Irán. (REUTERS/Chris Radburn)

Durante el gobierno del anterior primer ministro, Keir Starmer, Londres permitió el uso de bases británicas por la aviación estadounidense en operaciones contra Irán, con fines defensivos. Fairford alberga a la 501.ª Ala de Apoyo al Combate, una unidad administrativa de la Fuerza Aérea estadounidense.

En julio, los Guardianes de la Revolución iraníes advirtieron que las bases utilizadas para lanzar ataques contra su país podían convertirse en un “objetivo legítimo”, según The Telegraph. La instalación de Fairford ya había sido empleada durante la Guerra del Golfo y en la invasión de Irak de 2003.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que conocía a los detenidos y afirmó: “Estábamos investigándolos. Querían causar graves daños a nuestra base”. No atribuyó el supuesto plan a Irán ni ofreció detalles sobre la investigación.

El ministro británico de Defensa, Wes Streeting, evitó pronunciarse sobre la eventual responsabilidad de otro país y declaró que no quería “especular en esta fase de la investigación”. En julio, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, acusó a Irán y Rusia de recurrir a terceros para realizar actividades delictivas en el Reino Unido.