Corte de luz de nueve horas hoy 20 de septiembre: CFE confirma las 16 comunidades afectadas

Se trata de un corte programado y localizado por trabajos de mantenimiento preventivo, no de un apagón generalizado

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Durante nueve horas, miles de habitantes podrían enfrentar interrupciones en el suministro eléctrico hoy domingo 20 de septiembre. La suspensión comenzará desde las primeras horas del día, por lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pidió tomar previsiones para reducir afectaciones en viviendas y comercios.

El corte está programado de las 06:00 a las 15:00 horas y alcanzará a 16 comunidades de Veracruz, donde personal de la empresa realizará trabajos de mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica.

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Las localidades afectadas pertenecen al municipio de Manlio Fabio Altamirano; además de otras zonas que permanecerán temporalmente sin servicio mientras se desarrollan las labores técnicas.

A diferencia de lo que se ha difundido en algunas publicaciones, no se trata de un apagón masivo ni de una interrupción nacional, sino de una suspensión programada y limitada a comunidades específicas. Quienes vivan fuera de esa región no deberían registrar afectaciones relacionadas con estos trabajos, salvo alguna falla independiente.

Personal especializado realiza trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica; la suspensión programada afectará durante nueve horas a 16 comunidades de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz

¿Cuáles son las 16 comunidades afectadas por el corte de luz de CFE?

Los trabajos de la CFE afectarán temporalmente el suministro eléctrico en las siguientes comunidades de Manlio Fabio Altamirano:

Cabo Verde

Santa Rita

Portezuelos

Mata Loma

Palmita

Rancho Nuevo

San Cenobio

Úrsulo Galván

La Purga

La Polvadera

Santa Ana

Felipe Carrillo Puerto

Villa del Río

Paso Solía

Loma de Santa María

Las Iguanas

La interrupción está contemplada para desarrollarse dentro de un periodo de nueve horas. Sin embargo, el servicio podría restablecerse una vez que las labores técnicas hayan terminado y existan condiciones seguras para reanudar el suministro.

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¿A qué hora comenzará y terminará la suspensión eléctrica?

El corte de luz está programado de las 06:00 a las 15:00 horas de este domingo 20 de septiembre. Durante ese lapso, las cuadrillas llevarán a cabo tareas de mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica que abastece a las 16 comunidades señaladas.

Antes del inicio de la suspensión, se aconseja cargar teléfonos celulares y baterías portátiles, desconectar aparatos eléctricos sensibles y evitar abrir innecesariamente refrigeradores o congeladores. También es conveniente almacenar agua si el sistema de bombeo de la vivienda depende de la electricidad y prever alternativas para las personas que utilizan equipos médicos eléctricos.

Los negocios ubicados en las zonas afectadas deberán considerar el horario del corte para proteger sus equipos, conservar adecuadamente productos que requieran refrigeración y ajustar sus operaciones durante el mantenimiento.

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Personal especializado realiza trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica; la suspensión programada afectará durante nueve horas a 16 comunidades de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz

No se prevén cortes generalizados fuera de las comunidades señaladas

Las suspensiones anunciadas para este domingo están acotadas a puntos específicos de Manlio Fabio Altamirano. Por lo tanto, quienes no vivan en las comunidades incluidas no deberían experimentar interrupciones relacionadas con estos trabajos de la CFE.

No obstante, pueden presentarse fallas eléctricas imprevistas en otros lugares debido a condiciones meteorológicas, daños en la red u otras eventualidades. Esos casos no formarían parte de la suspensión programada para este 20 de septiembre.

Si ocurre un corte no anunciado, los usuarios pueden reportarlo a la CFE mediante el número telefónico 071 o a través de la aplicación CFE Contigo. Al presentar el reporte, es recomendable tener a la mano el número de servicio y proporcionar la ubicación exacta para facilitar la atención.

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La CFE realiza este tipo de interrupciones controladas para que el personal pueda trabajar en la red sin poner en riesgo su seguridad y para reducir la posibilidad de fallas posteriores. La recomendación principal para los habitantes de las 16 comunidades es anticipar sus necesidades durante las nueve horas contempladas y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre el restablecimiento del servicio.