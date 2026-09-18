Conectividad para el Bienestar se queda sin presupuesto y deja sin internet a millones de mexicanos

Tanto la CFE como Hacienda no autorizaron más recursos para el programa Conectividad para el Bienestar. Crédito: Gobierno de México

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Conectividad para el Bienestar es un programa del gobierno federal con el que logró conectar gratuitamente a más de tres millones de personas mediante tarjetas SIM con datos móviles, llamadas y mensajes.

Sin embargo, el presupuesto no alcanzó para mantener el servicio, en consecuencia, Conectividad para el Bienestar dejó de operar y un eventual regreso dependerá de que se autoricen nuevos recursos públicos.

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Conectividad para el Bienestar se queda sin recursos y deja sin servicio a millones de usuarios

Expansión pudo confirmar, tras consultar al organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) –responsable del programa–, que el esquema actualmente se encuentra cerrado.

Mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que proporcionaba el servicio, también dejó de suministrarlo.

Programa atendió a poco más de tres millones de personas

De acuerdo con un documento de ejecución al que tuvo acceso el medio citado, entre 2024 y 2025, el programa atendió a tres millones 28 mil 665 usuarios y acumuló una inversión de dos mil 579 millones de pesos. Actualmente, esas personas ya no pueden renovar gratuitamente el programa que reciben.

Servicios “gratis” durante un año

Cabe recordar que Conectividad para el Bienestar arrancó el 20 de febrero de 2024, solo cuatro días después de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones cambiara el título de concesión de CFE para permitirle ofrecer telefonía e internet de manera gratuita.

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El gobierno federal entregaba tarjetas SIM para brindar el servicio. (Diseño: Jovani Pérez)

Las autoridades informaron que el programa tenía como público objetivo personas que viven en zonas de atención prioritaria y a beneficiarios de programas sociales.

Éste operaba de la siguiente manera:

La Secretaría del Bienestar distribuía las tarjetas SIM.

Promtel encabezaba el proyecto.

CFE proporcionaba el servicio.

La Coordinación de Estrategia Digital Nacional alojaba su información.

Cada línea incluía mensualmente 5 GB para navegar, acceso a redes sociales, mil 500 minutos de llamadas, 500 mensajes SMS y la posibilidad de compartir internet mediante hotspot. El beneficio se renovaba durante 12 meses y el paquete anual individual tenía un costo de 700 pesos. Sin embargo, el servicio enfrentó problemas financieros desde el segundo semestre de 2025.

Sin presupuesto desde octubre de 2025

Luego de quedarse sin recursos, Promtel canceló 2.2 millones de líneas que no registraron actividad durante 90 días. El objetivo era liberar recursos y mantener con el servicio a los beneficiarios que sí utilizaban sus tarjetas.

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No obstante, la medida fue insuficiente. De acuerdo con el informe citado por Expansión, el presupuesto destinado para el programa se agotó el 19 de octubre de 2025. Promtel solicitó capital adicional a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero las peticiones fueron rechazadas.

CFE absorbió temporalmente los costos operativos

CFE absorbió temporalmente los costos operativos para conservar el servicio hasta diciembre de 2025, aunque el documento no reveló cuánto dinero adicional destinó la empresa. Después de ese periodo, el programa se detuvo.

El programa estaba destinado a personas con programas sociales o de regiones de atención prioritaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Promtel explicó que su reactivación requerirá una nueva instrucción y presupuesto adicional. Tampoco pudo precisar qué ocurrió con los números telefónicos asignados a las líneas canceladas: se desconoce si fueron dados de baja o reciclados para su posterior comercialización.

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Fin del programa no detiene la estrategia de internet de la CFE

Pese al cierre de Conectividad para el Bienestar, la estrategia de internet de la CFE continúa.

Reportes periodísticos revelaron que la empresa eléctrica del Estado conserva su proyecto de telecomunicaciones dentro de la Coordinación TELECOM, aunque para 2027 deberá asumir el reto de sufrir una reducción presupuestal de aproximadamente 93 por ciento.

No basta con brindar cobertura, son necesarios los recursos

Al tercer trimestre de 2025, CFE acumulaba más de 109 mil 200 puntos de acceso gratuito, cinco mil 229 torres de telecomunicaciones, 21 mil 851 kilómetros de fibra óptica y 2.29 millones de servicios móviles y de banda ancha inalámbrica activados.

La infraestructura en cuestión forma parte del Plan Nacional de Cobertura, que busca elevar el acceso a internet del 94 por ciento al 98 por ciento de la población para 2030.

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No se sabe qué harán las autoridades con los números que fueron cancelados. (Foto: Cuartoscuro)

El objetivo permanece, pero el cierre del programa de tarjetas SIM muestra que construir cobertura es solo una parte del desafío. También se necesita dinero para mantener conectados a los usuarios. En 2024, el 13.9 por ciento de la población mexicana todavía no tenía acceso a internet, según la ENDUTIH.

De una u otra manera, le pegó la “austeridad” al programa del gobierno federal Conectividad para el Bienestar –que no duró ni dos años operando– , pues dejó a millones de usuarios sin servicio por falta de presupuesto.