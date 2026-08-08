Seis colombianos fueron capturados en Paraguay por presunto secuestro ligado al ‘gota a gota’

Autoridades paraguayas durante los operativos que permitieron la captura de seis colombianos señalados por su presunta participación en un secuestro relacionado con una red de préstamos ‘gota a gota’ - crédito Departamento Antisecuestro y Antiextorsión Paraguay

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Seis ciudadanos colombianos fueron detenidos en Paraguay por su presunta participación en el secuestro de un connacional que estaría vinculado a una estructura dedicada a préstamos informales bajo la modalidad conocida como ‘gota a gota’.

El operativo permitió además rescatar al hombre y a su pareja paraguaya, quienes permanecieron cerca de 72 horas en cautiverio.

De acuerdo con información del medio paraguayo ABC Color, las autoridades paraguayas realizaron allanamientos simultáneos en diferentes viviendas de Asunción y Luque, en el desarrollo de una investigación que busca esclarecer las circunstancias del secuestro y determinar la posible existencia de una organización dedicada a actividades de préstamo, extorsión y violencia.

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El ciudadano colombiano habría sido secuestrado el pasado 4 de agosto junto con su pareja. Durante el tiempo que permanecieron retenidos, los presuntos responsables enviaron videos y audios a los familiares de la víctima con exigencias económicas a cambio de su liberación.

El ciudadano colombiano secuestrado en Paraguay es oriundo de Medellín, donde sus familiares reportaron su desaparición ante las autoridades y alertaron sobre su retención - crédito Alcaldía de Medellín

Según explicó a periodistas el jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional de Paraguay, Nimio Cardozo, los captores exigían el pago de 25 millones de pesos colombianos, una suma equivalente a aproximadamente 7.897 dólares o cerca de 50 millones de guaraníes.

La denuncia que permitió activar la investigación fue presentada por familiares de la víctima en Medellín. Tras conocer que el ciudadano colombiano se encontraba retenido en territorio paraguayo, las autoridades de ambos países iniciaron labores de coordinación para establecer su ubicación.

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Las pesquisas condujeron a los investigadores hasta inmuebles ubicados en Asunción y Luque, donde se desarrollaron los operativos que terminaron con la captura de seis sospechosos.

Víctima habría pertenecido a la misma estructura

Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades es que el secuestro habría ocurrido como consecuencia de una disputa interna dentro de la organización dedicada a los préstamos informales.

Las autoridades investigan una estructura dedicada a otorgar préstamos informales bajo esta modalidad y que presuntamente recurría a la violencia y la extorsión para exigir el pago de las deudas - crédito Luisa González/Reuters

Cardozo señaló que el hombre secuestrado sería aparentemente “un funcionario de esta estructura” y que los responsables de su retención también estarían vinculados con el negocio de los préstamos ‘gota a gota’.

Según la versión entregada por el jefe policial, la víctima habría tenido acceso a recursos de la organización y presuntamente se habría quedado con parte del dinero, situación que habría desencadenado el conflicto entre los integrantes de la estructura.

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“Estaba secuestrado en manos de unos prestamistas”, explicó Cardozo al medio citado al referirse al caso. El funcionario agregó que el ciudadano colombiano habría sufrido fuertes agresiones durante su cautiverio y aseguró que permaneció sometido a violencia durante aproximadamente 48 horas.

Las autoridades investigan ahora cuál habría sido el papel específico de cada uno de los seis detenidos y si existen otras personas involucradas en la organización.

Investigan violencia y extorsión

El caso también puso la atención de las autoridades paraguayas sobre la operación de redes de préstamos informales que utilizan la modalidad conocida en Colombia como ‘gota a gota’.

Este sistema consiste en entregar créditos de manera rápida y, generalmente, sin las garantías exigidas por las entidades financieras tradicionales. Los pagos suelen realizarse con alta frecuencia y, en algunos casos, las personas que no cumplen con las obligaciones pueden ser objeto de amenazas, intimidaciones o agresiones.

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La Policía paraguaya indaga si los seis colombianos detenidos hacían parte de una organización de préstamos ‘gota a gota’ y cuál habría sido su participación en el secuestro - crédito Colprensa

De acuerdo con Cardozo, los investigadores consideran que la estructura involucrada en el secuestro habría recurrido a la extorsión y la violencia como mecanismos para cobrar las deudas.

El jefe policial indicó que esta modalidad de préstamos no sería habitual en Paraguay, Argentina o Brasil, aunque no descartó que puedan existir otras organizaciones que desarrollen actividades similares en territorio paraguayo.

Investigación continúa

Tras el rescate del ciudadano colombiano y su pareja, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer cómo operaba la estructura y cuál era el vínculo entre los detenidos y la víctima.

Los investigadores también buscan determinar si los seis capturados participaron directamente en el secuestro, en las amenazas realizadas a los familiares o en otras actividades relacionadas con la organización.

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La Policía y la Fiscalía paraguayas no descartan que puedan producirse nuevas detenciones a medida que avance la investigación y se analicen las evidencias obtenidas durante los allanamientos.