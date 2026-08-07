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En California buscan usar el T-MEC para frenar el aumento de producción de aguacates mexicanos

La crisis de violencia en Michoacán llevó a un nuevo freno de exportación del oro verde

Productores de aguacate en California buscan poner freno a la exportación mexicana.
Productores de aguacate en California buscan poner freno a la exportación mexicana.
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En medio del freno que Estados Unidos le puso al aguacate mexicano por la crisis de inseguridad en Michoacán, productores en California aprovechan la oportunidad para pedir a su gobierno la implementación de medidas que frenen la exportación del oro verde a través del T-MEC.

A través de un comunicado la Comisión del Aguacate de California ve necesario un “un cupo arancelario estacional para los aguacates mexicanos”, tras la alerta nivel 4 dada a conocer por el Departamento de Estado, misma que usó como argumento para suspender actividades del gobierno estadounidense en la entidad gobernada por Alfredo Bedolla.

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También, argumenta que dicha medida es necesaria ante una “presunta plaga regulada en una planta empacadora”. La situación actual del mercado aguacatero posiciona a Michoacán como el principal estado exportador y la principal fuente que surte de este fruto a Estados Unidos.

Tema de seguridad en Michoacán podría frenar la exportación de aguacate

El tema de extorsión que acecha a Michoacán y a otros estados del país, también se vuelve parte de los argumentos para frenar la exportación de aguacate, ya que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la ha catalogado como una “particularidad generalizada”, misma que perjudica a los “agricultores, empacadores y otros productores mexicanos” involucrados en la producción.

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Las primeras mil toneladas de aguacate de Michoacán fueron liberadas hacia EEUU. Crédito: Reuters / El Economista
Las primeras mil toneladas de aguacate de Michoacán fueron liberadas hacia EEUU, tras lograr un acuerdo bilateral. Crédito: Reuters / El Economista

Alerta sobre la interrupción que se ha dado en la exportación -2022, 2024 y 2026- mismas que, a decir del sector estadounidense, “han interrumpido repetidamente las inspecciones estadounidenses y reducido la supervisión de los huertos”.

Ken Melban, presidente de dicha Comisión, respaldó la política arancelaria que ha emprendido el gobierno de Donald Trump, justificándola en la protección “al personal estadounidense y enfrentarse a los cárteles”,

Advirtió que en aras de las negociaciones bilaterales por el T-MEC, “la agenda de la administración de ‘Estados Unidos Primero’, la lucha contra los cárteles y la iniciativa ‘Hagamos que Estados Unidos Recupere su Salud’, no se puede permitir que los cárteles exploten el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá para perjudicar a los productores estadounidenses y destruir la producción nacional”.

A esto se le suma una inspección en una planta empacadora de México, donde el 4 de agosto de 2026, se detectó una larva sospechosa de ser Macrocopturus aguacatae, lo que podría traducirse en el barrenador de la rama del aguacate, plaga que no pudo ser recolectada ni identificada con certeza.

California pide imponer mayor arancel al oro verde. (AP Foto/Armando Solís, Archivo)
California pide imponer mayor arancel al oro verde. (AP Foto/Armando Solís, Archivo)

El hallazgo reavivó los llamados de la Comisión del Aguacate de California para reforzar los controles de monitoreo y las inspecciones previas al envío de importaciones mexicanas.

Piden aumento arancelario para el oro verde mexicano

El aumento en los volúmenes de exportación presiona los precios durante la temporada de cosecha californiana, ante esta situación, la Comisión señaló que ese incremento refuerza la necesidad de establecer un contingente arancelario en la revisión del T-MEC: los envíos dentro de cuota pagarían la tarifa estándar entre marzo y septiembre, y los volúmenes adicionales quedarían sujetos a una tarifa más elevada. La medida complementaría las inspecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Melban advirtió que los productores californianos no pueden competir bajo las condiciones actuales del mercado y exigió un arancel estacional para el aguacate mexicano, junto con la restitución plena de las inspecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos como requisito previo al ingreso de la fruta al mercado estadounidense.

Al cierre de esta nota, el director de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), Luis Javier de la Rocha, informó que México logró un primer acuerdo para la liberación de mil toneladas del fruto, con esta medida buscan evitar mayores pérdidas económicas en el sector.

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