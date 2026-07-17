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Ernesto Ruffo, detenido por huachicol, es integrante del Consejo del nuevo partido Somos Mx junto a Xóchitl Gálvez y Lorenzo Córdova

El ex gobernador de Baja California fue detenido y acusado de diversos delitos

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Ernesto Ruffo dejó el cargo de Zar de la Frontera porque no habían interés. (Foto: Archivo/Infobae)
Ernesto Ruffo dejó el cargo de Zar de la Frontera porque no habían interés. (Foto: Archivo/Infobae)

La detención de Ernesto Ruffo Appel por presuntos delitos de huachicol colocó bajo presión al nuevo partido político Somos Mx, porque el exgobernador de Baja California apareció desde el 21 de febrero de 2026 como integrante de su Consejo Consultivo Ciudadano, un órgano con el que la organización buscó respaldar su arranque rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

El caso adquirió peso político por la trayectoria de Ruffo Appel y por el momento en que ocurrió. Fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México al ganar Baja California con el PAN en 1989, después de seis décadas de hegemonía del PRI en esa entidad.

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La investigación en su contra ya había sido confirmada desde septiembre de 2025 por la gobernadora de Baja California Marina del Pilar, quien informó que la FGR lo investigaba por su vínculo con una empresa relacionada con una incautación de más de 15 millones de litros de combustible.

De acuerdo con la FGR, Ruffo Appel fue detenido en Ensenada por elementos de la Secretaría de Seguridad federal. La acusación se relacionó con presuntos crímenes de huachicol gestados por una empresa fundada a su nombre.

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Hasta ese momento, Somos México no había emitido un pronunciamiento sobre la captura de su consejero ni había informado una desvinculación formal del exmandatario. Su permanencia en el consejo se volvió un foco de atención porque el partido acababa de entrar en una nueva etapa institucional.

El partido obtuvo registro nacional y alistó su debut electoral en 2027

Somos México obtuvo oficialmente su registro como partido político nacional por parte del INE. Con ese aval, la organización surgida de la Marea Rosa quedó habilitada para participar en las elecciones intermedias de 2027.

El proyecto nació del movimiento ciudadano que cobró fuerza durante el proceso electoral de 2024 al respaldar la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez. Con el registro, la agrupación planteó la consolidación de una estructura nacional para competir en los próximos comicios.

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Al frente del partido quedó Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los dirigentes más visibles del nuevo organismo. Originario de Guasave, Sinaloa, inició su trayectoria como líder estudiantil en la Universidad Autónoma de Nayarit y después participó en movimientos sindicales y organizaciones de izquierda.

La secretaría general recayó en Cecilia Soto González, una figura con larga trayectoria en la oposición mexicana. Nacida en Hermosillo, Sonora, fue diputada local y federal, y alcanzó proyección nacional en 1994 al convertirse en candidata presidencial del Partido del Trabajo, entre las primeras mujeres en competir por la Presidencia de la República.

Soto también desarrolló una carrera diplomática y de análisis político. Entre 2001 y 2006 fue embajadora de México en Brasil durante el gobierno de Vicente Fox, y en años recientes volvió a la política partidista como diputada federal por el PRD antes de asumir su nuevo cargo.

Otro de los perfiles centrales fue Emilio Álvarez Icaza Longoria, sociólogo, académico y político con trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Su papel dentro del partido consistió en representarlo ante el INE y encabezar los procesos de registro, así como la defensa del nombre y emblema de la organización ante las autoridades electorales.

En su carrera pública participó en organizaciones civiles como Alianza Cívica, Cencos y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. También fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Consejo reunió a más de un centenar de figuras de la política, la academia y el activismo

La apuesta de Somos México no se limitó a formar una dirigencia partidista. También integró un Consejo Consultivo Ciudadano con más de un centenar de miembros entre exfuncionarios, activistas, empresarios, académicos y representantes de distintos sectores.

Ese órgano incluyó a Ernesto Ruffo Appel junto con perfiles como Ceci Flores, Israel Rivas y Adrián LeBarón. También aparecieron los académicos Diego Valadés y Lorenzo Córdova, además de los ministros en retiro José Ramón Cossío, Margarita Ríos Farjat y Javier Laynez.

Dentro de esa misma estructura figuraron Arturo Sarukhán, exembajador de México en Estados Unidos; Gustavo Madero Muñoz, exdirigente nacional del PAN y exsenador; Carlos Medina Plascencia, exgobernador interino de Guanajuato; Carlos Navarrete Ruiz, exdirigente nacional del PRD, y Agustín Basave Benítez, académico y exlíder nacional perredista.

El consejo también incorporó perfiles de la sociedad civil como María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y Juan Pablo Castañón, empresario y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial. La presencia de ese grupo buscó dar experiencia y orientación al nuevo proyecto político.

En la parte técnica y electoral destacó Marco Antonio Baños Martínez, abogado, académico y funcionario público especializado en materia político-electoral. Fue presentado como estratega político-electoral y principal asesor técnico del partido, después de una trayectoria de más de 40 años en la construcción y evolución de las instituciones electorales del país, incluida su etapa como consejero en el IFE y en la transición al INE.

La detención de Ruffo ocurrió cuando esa red de nombres servía como carta de presentación del nuevo partido. Por eso, el caso no solo alcanzó al exgobernador, sino también a una organización que apenas había conseguido su registro nacional y que ya preparaba su primera participación electoral.

  • Ernesto Ruffo Appel, integrante del Consejo Consultivo de Somos México, fue detenido en Ensenada por presuntos delitos de huachicol.
  • La FGR ya lo investigaba desde septiembre de 2025 por su vínculo con una empresa relacionada con una incautación de más de 15 millones de litros de combustible.
  • Somos México obtuvo su registro como partido político nacional ante el INE y alistó su participación en las elecciones de 2027.

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