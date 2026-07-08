México

Caso Rocha e Inzunza: ¿Qué ocultan los mensajes entre México y Estados Unidos que la Cancillería se niega a revelar?

SRE reserva por 5 años los mensajes México EEUU sobre Rocha Moya e Inzunza y oculta minuta de reunión con enviado de Trump

Guardar
Google icon
La Cancillería blinda por un lustro los oficios sobre cooperación y posturas entre ambos gobiernos, y sostiene que abrirlos implicaría un “riesgo de perjuicio” que supera el interés público. (Infoabe-Jovani Perez)
La Cancillería blinda por un lustro los oficios sobre cooperación y posturas entre ambos gobiernos, y sostiene que abrirlos implicaría un “riesgo de perjuicio” que supera el interés público. (Infoabe-Jovani Perez)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió reservar por cinco años toda comunicación diplomática entre México y Estados Unidos relacionada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, ambos señalados por autoridades estadounidenses de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Además, la dependencia a cargo de Roberto Velasco clasificó por tres años la minuta de la reunión sostenida el 21 de mayo en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad, y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin, encuentro donde, según trascendió, se habría planteado la posible entrega de ambos políticos.

La líder nacional Ariadna Montiel afirmó que no habrá expulsión mientras Washington no presente evidencias que sustenten los vínculos atribuidos con el crimen organizado y dijo que el proceso no será automático ni inmediato. (Infoabe-Itzallana)
La líder nacional Ariadna Montiel afirmó que no habrá expulsión mientras Washington no presente evidencias que sustenten los vínculos atribuidos con el crimen organizado y dijo que el proceso no será automático ni inmediato. (Infoabe-Itzallana)

Lo que la SRE admite que existe, pero no deja ver

De acuerdo con la resolución del Comité de Transparencia, a partir de solicitudes de acceso a la información presentadas el 26 de mayo, los documentos reservados contienen:

PUBLICIDAD

  • Posiciones institucionales de ambos gobiernos
  • Solicitudes y mecanismos de cooperación internacional
  • Estrategias de coordinación intergubernamental
  • Elementos sobre la conducción de la interlocución diplomática

La Cancillería argumentó que existe “riesgo de perjuicio” al divulgar la información y que ese riesgo “supera el interés público”, además de advertir que la difusión “podría menoscabar las relaciones de confianza necesarias para el trabajo diario de las representaciones” de ambos países.

El Comité de Transparencia determina, tras solicitudes ingresadas el 26 de mayo, mantener bajo resguardo posturas oficiales, mecanismos de colaboración, planes de enlace entre autoridades y lineamientos para el diálogo diplomático bilateral
El Comité de Transparencia determina, tras solicitudes ingresadas el 26 de mayo, mantener bajo resguardo posturas oficiales, mecanismos de colaboración, planes de enlace entre autoridades y lineamientos para el diálogo diplomático bilateral
Imagen NJH5L6KT2FGU7FEEDSHMRW7EQU

El expediente que sí es público en Estados Unidos

Lo reservado por la SRE contrasta con lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya hizo público desde el 29 de abril de 2026, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizó una acusación contra Rocha Moya, Inzunza y ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. El expediente estadounidense, firmado por los fiscales Jay Clayton y Terrance Cole, describe presunta colusión con la facción “Los Chapitos” desde el proceso electoral de 2021, así como cargos por conspiración para importar fentanilo y posesión de armas.

PUBLICIDAD

Lo que permanece bajo reserva mexicana, en cambio, es exclusivamente la parte diplomática: qué se dijeron los gobiernos de México y Estados Unidos entre sí, y qué papel jugó específicamente la reunión con Mullin en ese proceso.

Entre el fuero, las cuentas congeladas y el bajo perfil

Mientras la interlocución oficial permanece oculta, los efectos del caso sí son públicos: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de ambos políticos, Inzunza compareció ante la Fiscalía General de la República en calidad de entrevistado —sin imputaciones formales en México— y Rocha Moya solicitó licencia al gobierno de Sinaloa. Sheinbaum ha insistido en que Estados Unidos debe presentar pruebas antes de proceder con cualquier detención con fines de extradición, y ha señalado que, de no existir, las acusaciones tendrían un trasfondo político.

Enrique Inzunza, senador de Morena, sigue recibiendo la dieta económica por parte del Senado de la República, pese a que la UIF de la SHCP ordenó congelar sus cuentas en mayo. (Imágenes: Transparencia)
Enrique Inzunza, senador de Morena, sigue recibiendo la dieta económica por parte del Senado de la República, pese a que la UIF de la SHCP ordenó congelar sus cuentas en mayo. (Imágenes: Transparencia)

Lo que sigue sin confirmarse oficialmente

Hasta el momento, no ha sido confirmado oficialmente si el gobierno mexicano respondió de manera formal al planteamiento que Estados Unidos habría hecho en la reunión del 21 de mayo, ni si existe una postura definida sobre una eventual entrega de los señalados. Tampoco hay información pública sobre el contenido específico de las comunicaciones que la SRE decidió blindar por cinco años.

Temas Relacionados

SREEstados UnidosClaudia SheinbaumRoberto VelascoEnrique InzunzaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 8 de julio: IMSS denuncia difusión de afiliaciones fraudulentas en redes sociales

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 8 de julio: IMSS denuncia difusión de afiliaciones fraudulentas en redes sociales

Osmar Olvera va por la única medalla que falta en su carrera: “Estoy muy motivado”

El doble medallista olímpico explicó cómo llega a su siguiente reto y cuál es el objetivo que persigue en 2026

Osmar Olvera va por la única medalla que falta en su carrera: “Estoy muy motivado”

Yolanda Andrade alarma con desgarrador video tras recaída de salud: “Lo que queda de mí”

Una nueva publicación desató preocupación entre sus seguidores por el deterioro que ella misma describió

Yolanda Andrade alarma con desgarrador video tras recaída de salud: “Lo que queda de mí”

Piden a la producción de ¿Apostarías por Mí? quitarle título de ganadora a Alejandra Jaramillo tras ofensas a México

El reclamo, impulsado por aficionados y seguidores del reality, exige que Jaramillo pierda el reconocimiento oficial del programa, aunque no necesariamente el premio económico

Piden a la producción de ¿Apostarías por Mí? quitarle título de ganadora a Alejandra Jaramillo tras ofensas a México

“No hay punto de comparación”: Violeta Isfel habla de su supuesto parecido con Emma Stone tras críticas

La famosa señaló anteriormente que suelen confundirla con la actriz de ‘Cruella’

“No hay punto de comparación”: Violeta Isfel habla de su supuesto parecido con Emma Stone tras críticas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio

¿Quiénes son Los Rugrats? El brazo armado del Cártel de Sinaloa cuyo líder ahora está en la mira de EEUU

Ataque directo en barbería de Tepito deja dos hombres muertos y un herido

Captura de “El Mayo” Zambada: todo lo que se sabe hasta hoy del operativo Air Kings

FBI incluye a “Carlitos Rugrats” en su lista de los más buscados tras acusación de EEUU por narcoterrorismo

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade alarma con desgarrador video tras recaída de salud: “Lo que queda de mí”

Yolanda Andrade alarma con desgarrador video tras recaída de salud: “Lo que queda de mí”

Piden a la producción de ¿Apostarías por Mí? quitarle título de ganadora a Alejandra Jaramillo tras ofensas a México

“No hay punto de comparación”: Violeta Isfel habla de su supuesto parecido con Emma Stone tras críticas

Hijo de Mariana Ochoa fue diagnosticado con TDAH: así lo relató la cantante

Qué dicen las pistas sobre el tercer habitante que será revelado hoy en La Casa de los Famosos México 4

DEPORTES

Osmar Olvera va por la única medalla que falta en su carrera: “Estoy muy motivado”

Osmar Olvera va por la única medalla que falta en su carrera: “Estoy muy motivado”

¿Cuándo vuelve a abrir el FIFA Fan Festival de CDMX tras la suspensión de actividades?

En qué lugar quedó posicionado México tras quedar eliminado del Mundial 2026

¿Qué sigue para Víctor Méndez tras conquistar el Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas 2026?

América rechaza oferta a Martín Anselmi y al Elche de España por exfutbolista de Cruz Azul