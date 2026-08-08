Sheinbaum promete reunión con miembros del SME: trabajadores demandan plazas en CFE

Sheinbaum promete reunión con trabajadores del SME tras manifestación en Naucalpan. (Foto: Presidencia)

Guardar

Durante el evento de la entrega del programa de Pensión Mujeres Bienestar en Naucalpan, Estado de México, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se manifestaron para exigir el cumplimiento de sus demandas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien les prometió una reunión con su equipo.

Gobierno de Sheinbaum carga con pendientes de AMLO

Cuando la mandataria tomó el micrófono para hablar, los inconformes comenzaron a gritar, a tal punto que lograron interrumpir el momento, al tiempo que Sheinbaum intentaba calmar la protesta con la promesa de atenderlos al terminar el evento y dar seguimiento a los acuerdos a los que llegaron con el expresidente Andrés Manuel López Obrador:

PUBLICIDAD

“Compañeros, ya afuera ya les dije, ya les comenté allí a sus compañeros que les vamos a dar una reunión con un equipo del gobierno para que se dé seguimiento al acuerdo que tomaron con el presidente”.

La titular del Ejecutivo Federal aseguró que en dos años los acuerdos pactados han ido avanzando, sin embargo, reconoció que falta dar respuesta a “algunos trabajadores”; adelantó que, la reunión se llevaría a cabo con un equipo de trabajo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para dar seguimiento a sus demandas:

PUBLICIDAD

“¿Sí quieren la reunión? ¿Sí quieren la reunión o no? ¿Sí? Bueno. Los va a recibir un equipo del Gobierno con el Instituto Nacional para Devolver, siempre cumplimos nuestra palabra, para Devolver al Pueblo lo Robado, para darle seguimiento. Se ha avanzado en los dos años, pero todavía nos faltan algunos trabajadores”.

Trabajadores del SME se manifiestan en evento de Sheinbaum. (Foto: Presidencia)

¿Qué demandan los trabajadores del SME?

Los extrabajadores que conforman el Frente Amplio de Unidad, pertenecientes a una de las disidencias del SME, increparon a la presidenta tanto afuera como adentro de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc del IMSS, donde se desarrolló el evento de Bienestar.

PUBLICIDAD

Entre sus principales demandas se encuentra la reinserción laboral de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, además del respeto a los derechos y el reconocimiento a la antigüedad de los trabajadores.

Así fue el convenio que López Obrador firmó para pensiones vitalicias del SME

En septiembre de 2024, el expresidente López Obrador firmó un convenio para crear el Sistema de Compensación Vitalicia por Justicia Social, un mecanismo de pensiones para extrabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que quedaron fuera de los beneficios de seguridad social tras el cierre de Luz y Fuerza del Centro.

PUBLICIDAD

El convenio incorporó un nuevo criterio: las semanas cotizadas en el IMSS como factor para determinar si los trabajadores cumplen los requisitos del decreto. Alberto Becerra Mendoza, quien era el titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, explicó que ese ajuste permitiría resolver los casos pendientes de documentación.

Al momento de la firma, 7 mil 233 extrabajadores ya recibían el beneficio, según datos oficiales. Becerra Mendoza señaló que existía un remanente de aproximadamente mil 350 personas que entregaron su documentación en tiempo y forma, a quienes se les aplicaría el nuevo criterio para determinar si eran elegibles.

PUBLICIDAD

Sistema de Compensación Vitalicia por Justicia Social, AMLO

López Obrador calificó el acto como “un compromiso pendiente” y “uno de los últimos de su gobierno”. Sostuvo que con el cierre de Luz y Fuerza del Centro, decretado en 2009 durante el gobierno de Felipe Calderón, se excluyó de sus derechos a 40mil trabajadores electricistas.

El documento fue firmado por Becerra Mendoza, por Zoé Robledo como director general del IMSS y por Marath Baruch Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social.

PUBLICIDAD