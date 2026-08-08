México
Agregar Infobae enGoogle

Sheinbaum promete reunión con miembros del SME: trabajadores demandan plazas en CFE

Los trabajadores demandan avances prometidos desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador

Sheinbaum promete reunión con trabajadores del SME tras manifestación en Naucalpan. (Foto: Presidencia)
Sheinbaum promete reunión con trabajadores del SME tras manifestación en Naucalpan. (Foto: Presidencia)
Guardar

Durante el evento de la entrega del programa de Pensión Mujeres Bienestar en Naucalpan, Estado de México, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se manifestaron para exigir el cumplimiento de sus demandas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien les prometió una reunión con su equipo.

Gobierno de Sheinbaum carga con pendientes de AMLO

Cuando la mandataria tomó el micrófono para hablar, los inconformes comenzaron a gritar, a tal punto que lograron interrumpir el momento, al tiempo que Sheinbaum intentaba calmar la protesta con la promesa de atenderlos al terminar el evento y dar seguimiento a los acuerdos a los que llegaron con el expresidente Andrés Manuel López Obrador:

PUBLICIDAD

“Compañeros, ya afuera ya les dije, ya les comenté allí a sus compañeros que les vamos a dar una reunión con un equipo del gobierno para que se dé seguimiento al acuerdo que tomaron con el presidente”.

La titular del Ejecutivo Federal aseguró que en dos años los acuerdos pactados han ido avanzando, sin embargo, reconoció que falta dar respuesta a “algunos trabajadores”; adelantó que, la reunión se llevaría a cabo con un equipo de trabajo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para dar seguimiento a sus demandas:

PUBLICIDAD

“¿Sí quieren la reunión? ¿Sí quieren la reunión o no? ¿Sí? Bueno. Los va a recibir un equipo del Gobierno con el Instituto Nacional para Devolver, siempre cumplimos nuestra palabra, para Devolver al Pueblo lo Robado, para darle seguimiento. Se ha avanzado en los dos años, pero todavía nos faltan algunos trabajadores”.

Trabajadores del SME se manifiestan en evento de Sheinbaum. (Foto: Presidencia)
Trabajadores del SME se manifiestan en evento de Sheinbaum. (Foto: Presidencia)

¿Qué demandan los trabajadores del SME?

Los extrabajadores que conforman el Frente Amplio de Unidad, pertenecientes a una de las disidencias del SME, increparon a la presidenta tanto afuera como adentro de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc del IMSS, donde se desarrolló el evento de Bienestar.

Entre sus principales demandas se encuentra la reinserción laboral de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, además del respeto a los derechos y el reconocimiento a la antigüedad de los trabajadores.

Así fue el convenio que López Obrador firmó para pensiones vitalicias del SME

En septiembre de 2024, el expresidente López Obrador firmó un convenio para crear el Sistema de Compensación Vitalicia por Justicia Social, un mecanismo de pensiones para extrabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que quedaron fuera de los beneficios de seguridad social tras el cierre de Luz y Fuerza del Centro.

El convenio incorporó un nuevo criterio: las semanas cotizadas en el IMSS como factor para determinar si los trabajadores cumplen los requisitos del decreto. Alberto Becerra Mendoza, quien era el titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, explicó que ese ajuste permitiría resolver los casos pendientes de documentación.

Al momento de la firma, 7 mil 233 extrabajadores ya recibían el beneficio, según datos oficiales. Becerra Mendoza señaló que existía un remanente de aproximadamente mil 350 personas que entregaron su documentación en tiempo y forma, a quienes se les aplicaría el nuevo criterio para determinar si eran elegibles.

La Mañanera
Sistema de Compensación Vitalicia por Justicia Social, AMLO

López Obrador calificó el acto como “un compromiso pendiente” y “uno de los últimos de su gobierno”. Sostuvo que con el cierre de Luz y Fuerza del Centro, decretado en 2009 durante el gobierno de Felipe Calderón, se excluyó de sus derechos a 40mil trabajadores electricistas.

El documento fue firmado por Becerra Mendoza, por Zoé Robledo como director general del IMSS y por Marath Baruch Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumAndrés Manuel López ObradorCFETrabajadoresProtestaMujeres BienestarManifestaciónPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esta es la parte de tu casa donde las moscas ponen sus huevos y que creías que estaba limpia

La humedad con residuos orgánicos permite que estos insectos se reproduzcan dentro del hogar, y sus larvas pueden aparecer en menos de 48 horas si no se limpian esos espacios

Esta es la parte de tu casa donde las moscas ponen sus huevos y que creías que estaba limpia

Kenia Os afirma ser víctima de una campaña de odio en su contra

La cantante asegura que su equipo detectó notas con especulación e información falsa, luego de la controversia con Belinda y Danna que elevó la presión en redes

Kenia Os afirma ser víctima de una campaña de odio en su contra

Huertos urbanos: cómo empezar a sembrar albahaca, cilantro y jitomate en maceta

Aprende a cultivar tus propias hierbas y hortalizas con técnicas probadas para macetas en ambientes urbanos

Huertos urbanos: cómo empezar a sembrar albahaca, cilantro y jitomate en maceta

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 8 de agosto

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 8 de agosto

Wendy Guevara aviva rumores de una doble eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

Aunque la producción no ha confirmado cuál será el cambio, las declaraciones provocaron hipótesis entre los seguidores

Wendy Guevara aviva rumores de una doble eliminación en La Casa de los Famosos México 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de agosto: Dictan prisión preventiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero ligado al caso Ayotzinapa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de agosto: Dictan prisión preventiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero ligado al caso Ayotzinapa

Policía de Jalisco atrapa a estadounidense vinculado con los Latin Kings y buscado por Interpol

Quién es el “Rango”, criminal cuya detención celebró el embajador Ronald Johnson

Marina asegura más de una tonelada de cocaína en el Pacífico y detiene a seis personas

Vinculan a proceso a Ramón Álvarez, alias “R1″, por el asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés salva a Gema Garoa y condena a Ximena, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés salva a Gema Garoa y condena a Ximena, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad

¿Quién ganó la salvación este 7 de agosto en La Casa de los Famosos México 2026?

Kenia Os afirma ser víctima de una campaña de odio en su contra

Wendy Guevara aviva rumores de una doble eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

Yahir y Cynthia Klitbo chocan tras perder la prueba semanal en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: clausura, horario, transmisión y últimas noticias

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: clausura, horario, transmisión y últimas noticias

México vence a Canadá y asegura boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México vs Canadá: El Tri gana 2 por 1 en el partido y califica a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

México pierde la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos al caer en penaltis contra Venezuela

Comentarista desata controversia por llamar “colágenos” a jugadoras en Atlante vs Necaxa