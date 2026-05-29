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Bessent afirmó que Trump no aceptará “un mal acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra: “ha dejado muy en claro sus líneas rojas”

“Irán tiene que entregar su uranio altamente enriquecido; no puede seguir adelante con un arma nuclear; y el estrecho de Ormuz debe tener libre tránsito”, declaró el secretario del Tesoro durante una rueda de prensa

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Bessent afirmó que Trump no aceptará “un mal acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra: “ha dejado muy en claro sus líneas rojas” (REUTERS)
Bessent afirmó que Trump no aceptará “un mal acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra: “ha dejado muy en claro sus líneas rojas” (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no aceptará “un mal acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra, afirmó el jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, después de que la Casa Blanca informara que negociadores de ambos países alcanzaron un pacto tentativo pendiente de aprobación definitiva.

Los equipos han estado yendo y viniendo, y el presidente Trump ha dejado muy en claro sus líneas rojas. Irán tiene que entregar su uranio altamente enriquecido; no puede seguir adelante con un arma nuclear; y el estrecho de Ormuz debe tener libre tránsito”, declaró Bessent durante una rueda de prensa.

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El funcionario sostuvo además que Trump “no va a aceptar un mal acuerdo”, sino que “va a lograr un gran acuerdo para el pueblo estadounidense”.

Las declaraciones de Bessent llegaron después de que fuentes estadounidenses confirmaran este jueves que representantes de Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo tentativo para avanzar en un entendimiento destinado a reducir la tensión en Medio Oriente y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

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Según un borrador obtenido por el medio digital estadounidense Axios, el entendimiento contempla desbloquear el estrecho de Ormuz y extender durante 60 días la tregua actual para iniciar conversaciones formales sobre las actividades nucleares de la República Islámica.

El funcionario sostuvo además que Trump “no va a aceptar un mal acuerdo”, sino que “va a lograr un gran acuerdo para el pueblo estadounidense”.
El funcionario sostuvo además que Trump “no va a aceptar un mal acuerdo”, sino que “va a lograr un gran acuerdo para el pueblo estadounidense”.

El documento también establece que Estados Unidos pondría fin al bloqueo marítimo contra buques iraníes y evaluaría un eventual levantamiento de sanciones económicas, además de la liberación de fondos iraníes congelados en el exterior.

La cuestión del estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los puntos centrales de la negociación. La vía marítima concentra una parte significativa del tránsito mundial de petróleo y gas, por lo que cualquier restricción genera preocupación internacional sobre el suministro energético y la estabilidad de los mercados.

En ese contexto, Bessent reveló que mantuvo el jueves una conversación telefónica con el embajador de Omán, quien le aseguró que su país no planea aplicar peajes al tránsito marítimo en el estrecho, pese a versiones periodísticas publicadas en las últimas horas.

“Tuve una llamada con el embajador de Omán y me aseguró que no tienen planes de cobrar peajes”, explicó el secretario del Tesoro durante la conferencia de prensa.

Las declaraciones buscaron desactivar la tensión surgida después de que Trump amenazara el miércoles con “hacer volar por los aires” a Omán si el país árabe se sumaba a Irán en la aplicación de cobros para el paso de embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

La cuestión del estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los puntos centrales de la negociación (EP)
La cuestión del estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los puntos centrales de la negociación (EP)

Omán mantiene históricamente una relación de cooperación con Washington y, al mismo tiempo, suele desempeñar un papel de mediador regional en contactos diplomáticos con Teherán. Sin embargo, las recientes versiones sobre posibles peajes generaron una fuerte reacción de la Casa Blanca.

El propio Bessent advirtió el jueves que Estados Unidos podría imponer sanciones a Omán si avanzaba en medidas que afectaran la libre circulación marítima en la zona.

El acuerdo tentativo entre Washington y Teherán todavía requiere la aprobación final de Trump, quien endureció públicamente sus condiciones para cualquier entendimiento con la República Islámica. La entrega del uranio altamente enriquecido iraní aparece como una de las principales exigencias de la administración estadounidense.

La Casa Blanca también insistió en que Irán no podrá continuar con ningún programa destinado al desarrollo de armas nucleares. Las negociaciones se producen en medio de una escalada regional marcada por ataques militares, sanciones económicas y amenazas cruzadas entre ambos países.

(Con información de EFE)

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