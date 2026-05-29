Canadá abogó por una nueva alianza con Estados Unidos mientras se revisa el tratado de libre comercio

El primer ministro canadiense, Mark Carney, pronuncia un discurso y participa en una mesa redonda en el Club Económico de Nueva York el jueves 28 de mayo de 2026 (Sean Kilpatrick/The Canadian Press vía AP)

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, instó el jueves a establecer una nueva alianza con Estados Unidos en el marco de la inminente revisión del acuerdo de libre comercio de América del Norte.

El mandatario expuso su propuesta en el Club Económico de Nueva York, donde subrayó la necesidad de replantear la cooperación bilateral frente a los desafíos que plantea la competencia global.

Carney sostuvo que debería existir una “verdadera alianza” que permita fortalecer la colaboración en sectores estratégicos. “Nuestro objetivo central en todas estas alianzas es aumentar nuestra autonomía estratégica. Porque vivimos en un mundo donde la integración se ha convertido en arma. Porque un país que no puede alimentarse, abastecerse de energía o defenderse no es verdaderamente soberano”, destacó Carney ante empresarios y analistas.

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La intervención del primer ministro se produjo en las semanas previas a la evaluación obligatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), agendada para julio. Carney subrayó que Canadá avanza en la diversificación de sus relaciones comerciales y en la firma de acuerdos con países de distintas regiones, con el propósito de reducir la dependencia de su economía respecto a Estados Unidos.

Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, presidentes de los países miembros del T-MEC (Archivo)

El primer ministro planteó que Canadá aspira a duplicar sus exportaciones destinadas a mercados diferentes al estadounidense en la próxima década, en respuesta a los aranceles de Washington que afectan la inversión.

Carney lanzó la iniciativa Canada Strong, orientada a reforzar la cooperación con Estados Unidos y a impulsar la competitividad frente al resto del mundo. “Son innumerables los ejemplos en los que deberíamos trabajar juntos y competir con el mundo juntos. Y con esos fines, hemos presentado propuestas específicas y prácticas al gobierno de Estados Unidos”, explicó.

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El acuerdo T-MEC protegió a Canadá de los efectos más severos de los aranceles estadounidenses, aunque sectores como el aluminio y el acero sufrieron impactos considerables.

Por otra parte, el jefe de Gobierno resaltó que las exportaciones de aluminio canadiense a Estados Unidos representan, en términos energéticos, el equivalente a 10 represas Hoover, y cuestionó la viabilidad de reemplazar ese suministro. “Con las crecientes necesidades energéticas de Estados Unidos, ¿tiene sentido construir los gigavatios necesarios para reemplazar a Canadá?”, preguntó Carney.

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El primer ministro canadiense, Mark Carney, pronuncia un discurso ante el Club Económico de Nueva York en la ciudad de Nueva York (EE. UU.), el 28 de mayo de 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

En el sector automotor, Carney subrayó que Canadá es el mayor cliente de Estados Unidos y que un mercado norteamericano integrado constituye “la mejor manera y la más duradera de enfrentar la intensa competencia global”. Además, señaló que Ottawa dispone de amplias reservas de potasa, níquel, cobre y uranio, lo que le permite posicionarse como el proveedor más confiable de minerales críticos que necesita Estados Unidos para fortalecer su defensa, su cadena alimentaria y el desarrollo de la inteligencia artificial.

“En un momento de crisis energética global, Canadá proporciona a Estados Unidos la energía confiable y los minerales críticos que ayudan a impulsar el crecimiento estadounidense: el 99% de las importaciones de gas natural de Estados Unidos, el 85% de las importaciones de electricidad y el 60% de las importaciones de petróleo crudo”, puntualizó Carney.

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El primer ministro recordó que Canadá compra más bienes a Estados Unidos que China, Japón y Alemania juntos, y defendió la solidez de la relación bilateral: “Cuando Canadá y Estados Unidos hemos tenido nuestras diferencias a lo largo de los años, siempre —con el tiempo— las hemos superado, porque nuestros valores compartidos y nuestros intereses comunes son profundos. Permean nuestras economías”.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, llega al Parlamento, el miércoles 22 de abril de 2026, en Ottawa (Sean Kilpatrick/The Canadian Press vía AP)

Durante su paso por Nueva York, Carney se reunió con directivos de BlackRock, JP Morgan Chase, Blackstone, Morgan Stanley y Apollo. Mientras tanto, el ministro canadiense de Comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, tiene previsto viajar a Washington la próxima semana para sostener conversaciones. LeBlanc ya había advertido que el acuerdo de libre comercio podría pasar a revisión anual y que la incertidumbre podría convertirse en una herramienta de presión del gobierno estadounidense.

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(Con información de Associated Press)