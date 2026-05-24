La UE y Reino Unido destacaron los acercamientos entre EEUU e Irán pero exigieron a Teherán la reapertura de Ormuz “sin condiciones”

El primer ministro británico, Keir Starmer, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

La Unión Europea y Reino Unido han solicitado a Irán y Estados Unidos que consoliden mediante la firma de un acuerdo de principios el reciente acercamiento diplomático, con el objetivo de establecer un alto el fuego indefinido en Medio Oriente y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz. La exigencia de ambas potencias europeas responde a la necesidad de garantizar la estabilidad en una de las rutas más relevantes para el comercio de hidrocarburos y la seguridad internacional.

La interrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz ha afectado el abastecimiento energético, mientras la incertidumbre sobre el desarrollo nuclear iraní genera preocupación en todo Occidente. Bruselas y Londres consideran que solo la formalización de compromisos por escrito asegurará la continuidad del alto el fuego y facilitará una solución diplomática a un conflicto que amenaza tanto la economía mundial como la estabilidad en Oriente Medio.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró los avances recientes y subrayó la importancia de obtener garantías sólidas de Irán. “Quiero celebrar el progreso que estamos viendo hacia un acuerdo entre Estados Unidos e Irán”, declaró, al tiempo que reclamó medidas específicas para impedir la proliferación de armas nucleares y la reanudación de actividades desestabilizadoras en la región. Von der Leyen insistió en que la reapertura del estrecho de Ormuz y la libertad de navegación son condiciones indispensables para cualquier acuerdo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, también pidió el restablecimiento “sin condiciones ni restricciones” del tránsito por Ormuz y abogó por mantener los esfuerzos diplomáticos para lograr un pacto a largo plazo. Tanto la Unión Europea como Reino Unido consideran fundamental que los compromisos que se adopten sean verificables y duraderos, especialmente en lo que respecta al control nuclear.

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Reino Unido y la UE exigieron a Irán reabrir el estrecho de Ormuz "sin condiciones" (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

En los últimos dos días, las conversaciones entre Irán y Estados Unidos han registrado avances importantes. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció desde Nueva Delhi que podrían producirse “buenas noticias” sobre el diálogo bilateral y la situación del estrecho de Ormuz en cuestión de horas, aunque aclaró que aún no existe un acuerdo definitivo.

Rubio detalló que el progreso se centra en un esquema que, si prospera, permitiría abrir completamente el estrecho y abordar aspectos críticos relacionados con el historial nuclear iraní. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el sábado que ambas partes están revisando los detalles finales de un posible principio de acuerdo, que incluiría la reapertura del estrecho y pondría fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.

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El portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, advirtió que aún persisten diferencias significativas, en especial sobre el programa nuclear.

Pakistán, en su papel de mediador, dijo que espera albergar pronto una nueva ronda de negociaciones entre las delegaciones de Teherán y Washington, tras los esfuerzos iniciados en abril para establecer una tregua estable.

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La reapertura del estrecho de Ormuz figura como elemento central en las discusiones diplomáticas. El cierre de esta vía, esencial para la exportación de hidrocarburos desde Oriente Medio, ha generado consecuencias graves para la economía internacional y los ingresos de países productores, especialmente Irán, que enfrenta sanciones y bloqueos.

Trump dijo que EEUU está negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con Irán (REUTERS/Kylie Cooper)

El borrador del acuerdo en negociación contempla la eliminación temporal del bloqueo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes y el levantamiento del cierre ordenado por Teherán desde el inicio de la guerra. Fuentes próximas al proceso indican que se prevé el desbloqueo de activos iraníes en bancos extranjeros y la suspensión provisional de sanciones sobre el crudo, el gas y productos petroquímicos, permitiendo así que Irán reanude sus exportaciones mientras continúan las conversaciones.

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Los países del Golfo y otros actores internacionales insisten en que la reapertura del paso marítimo esté acompañada de medidas concretas para garantizar la estabilidad del comercio internacional y evitar nuevos episodios de tensión.

Si bien un eventual acuerdo sentaría las bases para superar el conflicto militar entre Irán y Estados Unidos, el tema nuclear permanece fuera de la agenda definitiva de esta fase. Tanto Washington como Teherán reconocen que la gestión del uranio enriquecido y el futuro del programa nuclear iraní requerirán negociaciones adicionales próximamente.

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Medios estadounidenses han señalado que las nuevas rondas, previstas en Islamabad y otras capitales, abordarán bajo qué condiciones Irán podrá mantener su programa, la supervisión internacional y el desmantelamiento de reservas críticas. El secretario de Estado estadounidense reiteró que el objetivo final es un mundo sin temores a un desarrollo nuclear iraní, aunque anticipó que el camino será gradual y no exento de dificultades.