Meloni y Magyar afirmaron su compromiso de enfrentar la inmigración ilegal en Europa durante su primer encuentro

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, mantuvo el jueves en Roma su primer encuentro con su futuro homólogo húngaro, Péter Magyar, donde ambos reafirmaron el compromiso de enfrentar la inmigración irregular y abordaron diversos temas bilaterales y europeos.

La jefe de Gobierno italiana calificó la reunión como “fructífera” y señaló que se trataron “los principales expedientes bilaterales y los desafíos que Europa está llamada a hacer frente: desde la gestión de los flujos migratorios a los principales escenarios de crisis a nivel internacional”.

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Meloni, ex aliada de Viktor Orbán —quien fue reemplazado por Magyar tras dieciséis años en el poder—, destacó que las relaciones entre Roma y Budapest son “fuertes” y expresó la intención de “seguir fortaleciéndolas más”.

Por su parte, Magyar, que aún espera asumir el cargo tras su victoria electoral, consideró “constructiva y orientada al futuro” la reunión con su homóloga italiana. El futuro primer ministro subrayó la coincidencia de posturas entre ambos países en cuestiones como “una acción decidida contra la migración ilegal, la adhesión de los Balcanes Occidentales a la Unión Europea y el fortalecimiento de la competitividad de los Estados miembros”.

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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, antes de su encuentro con el próximo primer ministro de Hungría (REUTERS/Remo Casilli)

El próximo mandatario gubernamental de Hungría alentó a la primera ministra a impulsar las inversiones bilaterales y a financiar “lo antes posible” la creación de un centro logístico húngaro en el puerto de Trieste. Finalmente, invitó a Meloni a realizar una visita oficial a Hungría.

El pasado 12 de abril, Meloni felicitó al conservador por su “claro” triunfo electoral en Hungría. “Felicitaciones por la clara victoria electoral a Péter Magyar, a quien el Gobierno italiano desea buen trabajo”, celebró.

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A su vez, enalteció las relaciones diplomáticas entre ambos países: “Italia y Hungría son naciones unidas por un profundo vínculo de amistad y estoy segura de que seguiremos colaborando con espíritu constructivo en interés de nuestros pueblos y de los desafíos comunes a nivel europeo e internacional”.

El primer ministro electo de Hungría, Peter Magyar, llega para reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el Palacio Chigi de Roma, Italia, el 7 de mayo de 2026 (REUTERS/Remo Casilli)

En el marco de sus reuniones con líderes de la Unión Europea, Meloni también recibió en Roma al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, en busca de reforzar su alineamiento en los principales debates del bloque, con énfasis en la competitividad, la política migratoria y el apoyo a Ucrania.

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La ex presidenta del Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos recibió a Tusk en el Palacio Chigi, sede del Gobierno italiano, donde ambos líderes destacaron la “gran convergencia” entre ambos países. En la rueda de prensa posterior, Meloni señaló que se abordaron “los principales expedientes europeos” y resaltó la coincidencia en materia de competitividad, además de anunciar el impulso a un nuevo tratado bilateral de amistad entre Italia y Polonia.

“Estamos determinados a combatir todos esos aranceles internos que la Unión Europea se ha autoimpuesto y que terminan por sofocar a nuestras empresas, por ralentizar nuestra competitividad, por crear problemas a nuestros trabajadores”, afirmó Meloni. La mandataria italiana criticó el sistema de comercio de emisiones (ETS) y otros mecanismos que, según dijo, “inflan artificialmente los precios de la energía”, considerándolos especialmente graves en la coyuntura actual.

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Tusk respaldó este enfoque y afirmó que ambos países comparten “opiniones comunes” sobre las cuotas de emisiones y los parámetros de referencia, y que trabajando juntos sus argumentos “son oídos y escuchados” en Bruselas.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se dan la mano durante una declaración conjunta en el Palacio Chigi de Roma, Italia, el 7 de mayo de 2026 (REUTERS/Remo Casilli)

En materia migratoria, Meloni calificó a Tusk como un “huésped fijo” en las reuniones impulsadas para encontrar “soluciones innovadoras” frente a la inmigración irregular y el tráfico de personas. También destacó la sintonía entre Italia y Polonia en el Consejo Europeo y adelantó que volverán a coincidir en la negociación del próximo marco financiero plurianual de la UE.

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“Ambos defendemos obviamente la centralidad de la política agrícola y de la cohesión. Creemos que no deben ser consideradas alternativas a la competitividad porque, si acaso, son precondiciones de una sana competitividad para la Unión Europea”, sostuvo Meloni.

Tusk coincidió en esta visión y aseguró que ambos países comparten posiciones sobre fondos europeos, políticas agrícolas y de cohesión, y que enfrentarán “mano a mano” las próximas negociaciones comunitarias.

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En relación a la guerra en Ucrania, Meloni agradeció la “lección de solidaridad” del pueblo polaco y aseguró que Italia continuará trabajando por el cese de las hostilidades y la futura reconstrucción ucraniana.

(Con información de EFE)

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