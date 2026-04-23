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Reino Unido y Francia firmaron un pacto de tres años para frenar el cruce de inmigrantes indocumentados por el Canal

La firma del acuerdo se concretó tras meses de negociaciones y desacuerdos en torno a la renovación del tratado de Sandhurst, que determina la contribución financiera del Reino Unido a las acciones de Francia para evitar los cruces irregulares de migrantes por el Canal de la Mancha.

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Un grupo de migrantes kurdos de Irán e Irak que fallaron en su intento para llegar a Reino Unido caminan de regreso a la localidad de Ambleteuse, en el norte de Francia (AP/Bernat Armangue/Archivo)
Un grupo de migrantes kurdos de Irán e Irak que fallaron en su intento para llegar a Reino Unido caminan de regreso a la localidad de Ambleteuse, en el norte de Francia (AP/Bernat Armangue/Archivo)

Gran Bretaña y Francia firmaron un nuevo pacto de tres años con el objetivo de impedir que inmigrantes indocumentados realicen la travesía por el Canal de la Mancha. La hoja de ruta del Ministerio del Interior francés detalló que París incrementará el número de agentes policiales en la costa en más de la mitad, hasta alcanzar 1.400 efectivos para 2029, con el fin de combatir la migración irregular hacia el Reino Unido.

El documento, al que tuvo acceso la agencia AFP, destacó que Gran Bretaña se comprometió a financiar el operativo con hasta 766 millones de euros (897 millones de dólares), aunque aproximadamente una cuarta parte de esa suma estará sujeta a condiciones y solo se pagará si las acciones galas obtienen resultados.

Los gobiernos establecieron que, “si las nuevas medidas no dan resultados suficientes, según una evaluación anual conjunta, la financiación se redirigirá a nuevas acciones”, según la hoja de ruta de la cartera francesa.

La firma del acuerdo se produce después de meses de negociaciones y disputas sobre la renovación del tratado de Sandhurst, que establece la contribución financiera británica a los esfuerzos franceses para frenar los cruces de migrantes. El Reino Unido reclamó durante largo tiempo que Francia no hacía lo suficiente para impedir la salida de posibles solicitantes de asilo desde sus costas, lo que obligaba a los migrantes y traficantes a asumir riesgos cada vez mayores para evitar los controles.

Reino Unido y Francia acordaron detener los cruces de inmigrantes indocumentados
Reino Unido y Francia acordaron detener los cruces de inmigrantes indocumentados

Londres advirtió que solo renovaría el tratado de Sandhurst —vigente desde 2018, prorrogado en 2023 y con vencimiento este año— si podía imponer condiciones sobre la utilización de los fondos públicos británicos por parte del gobierno francés.

Francia, por su parte, estudia reforzar el operativo con la utilización de drones, helicópteros y recursos digitales para mejorar la prevención de cruces y reducir la cantidad de salidas, principalmente de “taxis acuáticos”, de acuerdo con el documento oficial.

Según el derecho internacional del mar, una vez que una embarcación se aleja de la costa, las autoridades solo pueden intervenir si se trata de un rescate para salvar vidas en riesgo de ahogamiento.

Migrantes suben a una lancha neumática para cruzar el Canal de la Mancha (EFE/ Yoan Valat/Archivo)
Migrantes suben a una lancha neumática para cruzar el Canal de la Mancha (EFE/ Yoan Valat/Archivo)

De acuerdo con cifras oficiales difundidas por las autoridades británicas, 41.472 personas llegaron de manera irregular al Reino Unido en pequeñas embarcaciones durante 2025, la segunda cifra anual más elevada desde que comenzaron los cruces masivos en 2018. Al menos 29 migrantes fallecieron en el mar durante ese año en el Canal de la Mancha, según un recuento realizado por la AFP con base en datos oficiales de Francia y Reino Unido.

Cabe recordar que el pasado 9 de abril, cuatro personas murieron cuando intentaban abordar una embarcación inflable en una playa del norte de Francia, durante un intento de cruzar el canal de la Mancha hacia el Reino Unido.

El operativo de rescate salvó a 38 personas que también intentaban cruzar el canal de la Mancha (Europa Press)
El operativo de rescate salvó a 38 personas que también intentaban cruzar el canal de la Mancha (Europa Press)

Autoridades francesas informaron que el grupo se preparaba para zarpar desde la zona de Equihen-Plage, en la región de Pas-de-Calais, y fue sorprendido por corrientes intensas que arrastraron a dos hombres y dos mujeres, provocando su muerte.

El operativo de rescate permitió salvar a otras 38 personas, una de ellas en estado crítico y bajo atención médica de urgencia. El accidente ocurrió en un contexto de vigilancia policial sobre la extensa franja de arena y dunas de la costa norte francesa, un área donde los migrantes suelen ocultarse mientras esperan condiciones favorables para intentar la travesía hacia territorio británico.

El prefecto regional François-Xavier Lauch explicó que los migrantes intentaban abordar un “bote taxi”, denominación oficial para las pequeñas embarcaciones motorizadas que las redes de tráfico utilizan para recoger grupos en puntos previamente acordados de la playa.

(Con información de AFP)

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