Mundo

El papa León XIV inicia en Argelia una histórica gira africana con un llamado a la paz y al diálogo entre religiones

La agenda del pontífice incluye reuniones con el presidente Abdelmadjid Tebboune, además de un discurso ante autoridades y diplomáticos. Antes de esos encuentros, rendirá homenaje a las víctimas de la guerra de independencia argelina contra Francia (1954-1962) en el Monumento a los Mártires

Guardar
El papa León XIV inicia en Argelia una histórica gira africana con un llamado a la paz y al diálogo entre religiones (REUTERS)
El papa León XIV inicia en Argelia una histórica gira africana con un llamado a la paz y al diálogo entre religiones (REUTERS)

El papa León XIV inicia este lunes una gira de 11 días por África con una primera escala en Argelia, en lo que constituye su primer gran viaje internacional desde su elección y la primera visita de un pontífice al país musulmán. El líder de la Iglesia católica parte desde Roma rumbo a Argel con el objetivo de reforzar el diálogo entre religiones, en medio de un contexto internacional marcado por la guerra en Medio Oriente.

El arzobispo de Argel, Jean-Paul Vesco, explicó que el viaje busca “construir puentes entre el mundo cristiano y el musulmán”. La agenda del pontífice incluye reuniones con el presidente Abdelmadjid Tebboune, además de un discurso ante autoridades y diplomáticos. Antes de esos encuentros, León XIV rendirá homenaje a las víctimas de la guerra de independencia argelina contra Francia (1954-1962) en el Monumento a los Mártires, que domina la capital.

En Argel, los preparativos reflejan la magnitud del acontecimiento. Las autoridades acondicionaron espacios públicos, repintaron edificios y renovaron calles, mientras que plazas y avenidas exhiben plantas y flores en señal de bienvenida. La visita del pontífice se desarrolla en paralelo a tensiones internacionales, tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la persistencia del conflicto en Medio Oriente.

El sábado, desde la basílica de San Pedro, León XIV lanzó un fuerte llamado contra los conflictos armados al afirmar: “¡Basta de guerra!”, en un discurso en el que pidió a los responsables detener la violencia. Su mensaje marca el tono de una gira que combina diplomacia religiosa con gestos simbólicos de reconciliación.

El viaje también tiene un significado personal para el pontífice, miembro de la orden agustiniana. Según Vesco, Argelia ocupa “un lugar especial en su mente y su corazón por San Agustín”. El teólogo del siglo V sentó las bases de la orden a la que pertenece León XIV, centrada en la vida comunitaria y el servicio. En su primer discurso como papa, el pontífice se definió como “hijo” de Agustín, a quien cita con frecuencia. Antes de su elección, visitó Argelia en dos ocasiones.

El sábado, desde la basílica de San Pedro, León XIV lanzó un fuerte llamado contra los conflictos armados al afirmar: “¡Basta de guerra!” (REUTERS)
El sábado, desde la basílica de San Pedro, León XIV lanzó un fuerte llamado contra los conflictos armados al afirmar: “¡Basta de guerra!” (REUTERS)

El martes, el papa viajará a Annaba, antigua Hipona, donde vivió San Agustín y donde celebrará una misa en la basílica dedicada al santo. El rector del templo, el padre Fred Wekesa, señaló que la visita llevará a su comunidad un “mensaje de aliento y solidaridad”. La ciudad representa un punto central en el legado del pensador cristiano, autor de “Confesiones”, una obra clave de la tradición religiosa.

La agenda del lunes también contempla visitas a la Gran Mezquita de Argel, que posee el minarete más alto del mundo, y a la basílica de Nuestra Señora de África, situada frente a la bahía. Además, el papa rezará en privado en una capilla dedicada a 19 religiosos asesinados durante la guerra civil argelina (1992-2002). Sin embargo, no viajará al monasterio de Tibhirine, donde varios monjes fueron secuestrados y asesinados en 1996 en un episodio que aún genera interrogantes.

Wekesa recordó que el conflicto interno dejó cerca de 200.000 muertos y afirmó que persisten las secuelas. Señaló que algunos aún miran al país “a través del prisma de los ‘años oscuros’”, aunque consideró que la visita permitirá mostrar “la hospitalidad y generosidad del pueblo argelino”. También expresó un mensaje de convivencia al afirmar: “Somos capaces de vivir juntos en paz”.

La gira de León XIV abarca unos 18.000 kilómetros e incluye escalas en Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, antes de su regreso previsto para el 23 de abril. En paralelo, organizaciones de derechos humanos pidieron al pontífice que aborde la situación de las minorías religiosas en Argelia, pese a que la Constitución garantiza la libertad de culto bajo ciertas condiciones.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

ÁfricaLeón XIVArgeliaIglesiaPapa León XIVÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Trump afirmó que no le importa si Irán retoma las conversaciones: “No tendrán un arma nuclear”

“Me da igual si vuelven o no. Si no vuelven, no me importa”, declaró el mandatario ante periodistas en la base conjunta Andrews, en Maryland, a su regreso de Florida

Trump afirmó que no le importa si Irán retoma las conversaciones: “No tendrán un arma nuclear”

El precio del petróleo subió y supera los 100 dólares tras las fallidas negociaciones entre EEUU e Irán

El índice de referencia del crudo estadounidense aumentó este domingo un 8% luego de que el presidente Trump ordenara un bloqueo naval del Estrecho de Ormuz

El precio del petróleo subió y supera los 100 dólares tras las fallidas negociaciones entre EEUU e Irán

Péter Magyar aseguró que Hungría volverá a ser un fuerte aliado de la Unión Europea y la OTAN tras su victoria electoral

El líder del partido Tisza celebró ante miles de seguidores el respaldo de los húngaros a la integración europea y prometió restaurar la independencia institucional

Péter Magyar aseguró que Hungría volverá a ser un fuerte aliado de la Unión Europea y la OTAN tras su victoria electoral

Estados Unidos iniciará el lunes el bloqueo de todos los puertos iraníes

Tras la orden del presidente Trump de aplicar un bloque naval en el Estrecho de Ormuz, el Mando Central norteamericano (CENTCOM) informó que la medida empezará a regir mañana a las 10, hora del este

Estados Unidos iniciará el lunes el bloqueo de todos los puertos iraníes

Netanyahu nombró a Roman Gofman, su secretario militar, como nuevo jefe del Mossad

El general de división israelí asumirá el cargo el próximo 2 de junio

Netanyahu nombró a Roman Gofman, su secretario militar, como nuevo jefe del Mossad
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sánchez pide a China una mayor implicación en el cese de la guerra de Irán: “Está haciendo mucho y lo celebro, pero creo que puede hacer más”

Sánchez pide a China una mayor implicación en el cese de la guerra de Irán: “Está haciendo mucho y lo celebro, pero creo que puede hacer más”

Si haces esto para protegerte emocionalmente, estás rompiendo tu relación: una psicóloga explica los motivos

Alvar gana la noria infernal y Dulceida saltará del helicóptero en ‘Supervivientes’: así ha sido la gala de ‘Conexión Honduras’

Christian Nodal confirma que la boda religiosa con Ángela Aguilar programada para mayo se pospone

La curiosa forma en la que se mantiene vivo al personaje de Fezco tras la muerte de Angus Cloud en la tercera temporada de ‘Euphoria’

INFOBAE AMÉRICA
El petróleo se dispara un 7% y vuelve a rebasar los 100 dólares tras anunciar EEUU que bloqueará Ormuz

El petróleo se dispara un 7% y vuelve a rebasar los 100 dólares tras anunciar EEUU que bloqueará Ormuz

Seúl y Varsovia acuerdan ampliar lazos en defensa ante guerras en Europa y Oriente Medio

Fujimori celebra que la izquierda esté cerca de quedar fuera de la segunda vuelta en Perú

El regreso de 'Euphoria' o el arte de Calder, Miguel Ángel y Rodin, citas de la semana

Fujimori y López Aliaga disputarán segunda vuelta en Perú, según conteo rápido de actas

ENTRETENIMIENTO

La curiosa forma en la que se mantiene vivo al personaje de Fezco tras la muerte de Angus Cloud en la tercera temporada de ‘Euphoria’

La curiosa forma en la que se mantiene vivo al personaje de Fezco tras la muerte de Angus Cloud en la tercera temporada de ‘Euphoria’

La carrera de Blake Lively está arruinada tras su batalla legal con Justin Baldoni, según una fuente cercana

Tom Dumont, guitarrista de No Doubt, revela su diagnóstico de Parkinson antes de iniciar su residencia en Las Vegas

Lauren Sánchez habló sobre su deseo de ampliar la familia con Jeff Bezos: “Tendría un bebé mañana”

Britney Spears ingresó a un centro de rehabilitación por abuso de sustancias en Estados Unidos