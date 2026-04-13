El papa León XIV inicia en Argelia una histórica gira africana con un llamado a la paz y al diálogo entre religiones (REUTERS)

El papa León XIV inicia este lunes una gira de 11 días por África con una primera escala en Argelia, en lo que constituye su primer gran viaje internacional desde su elección y la primera visita de un pontífice al país musulmán. El líder de la Iglesia católica parte desde Roma rumbo a Argel con el objetivo de reforzar el diálogo entre religiones, en medio de un contexto internacional marcado por la guerra en Medio Oriente.

El arzobispo de Argel, Jean-Paul Vesco, explicó que el viaje busca “construir puentes entre el mundo cristiano y el musulmán”. La agenda del pontífice incluye reuniones con el presidente Abdelmadjid Tebboune, además de un discurso ante autoridades y diplomáticos. Antes de esos encuentros, León XIV rendirá homenaje a las víctimas de la guerra de independencia argelina contra Francia (1954-1962) en el Monumento a los Mártires, que domina la capital.

En Argel, los preparativos reflejan la magnitud del acontecimiento. Las autoridades acondicionaron espacios públicos, repintaron edificios y renovaron calles, mientras que plazas y avenidas exhiben plantas y flores en señal de bienvenida. La visita del pontífice se desarrolla en paralelo a tensiones internacionales, tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la persistencia del conflicto en Medio Oriente.

El sábado, desde la basílica de San Pedro, León XIV lanzó un fuerte llamado contra los conflictos armados al afirmar: “¡Basta de guerra!”, en un discurso en el que pidió a los responsables detener la violencia. Su mensaje marca el tono de una gira que combina diplomacia religiosa con gestos simbólicos de reconciliación.

El viaje también tiene un significado personal para el pontífice, miembro de la orden agustiniana. Según Vesco, Argelia ocupa “un lugar especial en su mente y su corazón por San Agustín”. El teólogo del siglo V sentó las bases de la orden a la que pertenece León XIV, centrada en la vida comunitaria y el servicio. En su primer discurso como papa, el pontífice se definió como “hijo” de Agustín, a quien cita con frecuencia. Antes de su elección, visitó Argelia en dos ocasiones.

El sábado, desde la basílica de San Pedro, León XIV lanzó un fuerte llamado contra los conflictos armados al afirmar: “¡Basta de guerra!” (REUTERS)

El martes, el papa viajará a Annaba, antigua Hipona, donde vivió San Agustín y donde celebrará una misa en la basílica dedicada al santo. El rector del templo, el padre Fred Wekesa, señaló que la visita llevará a su comunidad un “mensaje de aliento y solidaridad”. La ciudad representa un punto central en el legado del pensador cristiano, autor de “Confesiones”, una obra clave de la tradición religiosa.

La agenda del lunes también contempla visitas a la Gran Mezquita de Argel, que posee el minarete más alto del mundo, y a la basílica de Nuestra Señora de África, situada frente a la bahía. Además, el papa rezará en privado en una capilla dedicada a 19 religiosos asesinados durante la guerra civil argelina (1992-2002). Sin embargo, no viajará al monasterio de Tibhirine, donde varios monjes fueron secuestrados y asesinados en 1996 en un episodio que aún genera interrogantes.

Wekesa recordó que el conflicto interno dejó cerca de 200.000 muertos y afirmó que persisten las secuelas. Señaló que algunos aún miran al país “a través del prisma de los ‘años oscuros’”, aunque consideró que la visita permitirá mostrar “la hospitalidad y generosidad del pueblo argelino”. También expresó un mensaje de convivencia al afirmar: “Somos capaces de vivir juntos en paz”.

La gira de León XIV abarca unos 18.000 kilómetros e incluye escalas en Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, antes de su regreso previsto para el 23 de abril. En paralelo, organizaciones de derechos humanos pidieron al pontífice que aborde la situación de las minorías religiosas en Argelia, pese a que la Constitución garantiza la libertad de culto bajo ciertas condiciones.

(Con información de AFP)