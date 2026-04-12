Putin ratificó su respaldo al régimen de Irán tras las fallidas negociaciones con EEUU en Pakistán (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo este domingo una conversación telefónica con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en la que transmitió el respaldo de Moscú tras el fracaso de las conversaciones de paz mantenidas la víspera entre las delegaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán, según informó el Kremlin. Putin subrayó la disposición de Rusia para seguir facilitando la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto.

El Kremlin señaló que Rusia mantendrá contactos activos con todos sus socios en la región. Durante la conversación, ambos presidentes reafirmaron el compromiso mutuo de seguir fortaleciendo las relaciones de buena vecindad.

Irán y Rusia firmaron el año pasado un nuevo acuerdo estratégico de defensa. Este acuerdo se ha reflejado en nuevas partidas de drones iraníes al Ejército ruso durante la guerra de Ucrania.

Rusia e Irán han estrechado su alianza con un acuerdo estratégico de defensa y envíos de drones a las fuerzas rusas en Ucrania. (REUTERS/ARCHIVO)

El comunicado del Kremlin indicó que Putin está dispuesto a ayudar a mediar en los esfuerzos por alcanzar la paz en Oriente Medio. “Vladimir Putin destacó su disposición a seguir facilitando la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto, así como a mediar en los esfuerzos por alcanzar una paz justa y duradera en Oriente Medio”, señaló el Kremlin en su comunicado sobre la conversación telefónica.

Guerra en Ucrania

Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente este domingo de violar la tregua pascual de 32 horas declarada por el Kremlin, que comenzó el sábado a las 16:00 horas en Kiev (13:00 GMT) y termina en la medianoche de este domingo, coincidiendo con la celebración de la Pascua ortodoxa.

Durante la tregua pascual, Ucrania acusó a Rusia de 2.299 infracciones, incluyendo ataques con drones y artillería pesada. (REUTERS/Alexander Ermochenko)

El Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que hasta las 7:00 (4:00 GMT) se habían registrado 2.299 infracciones al alto el fuego por parte de las fuerzas rusas, entre ellas 28 acciones de asalto enemigas, 479 bombardeos de artillería, 747 ataques con drones kamikaze Lancet y Molniya y 1.045 ataques con drones FPV. La institución agregó que durante ese periodo no hubo ataques con misiles, bombas aéreas guiadas o drones tipo Shahed.

Medios ucranianos como Ukrainska Pravda informaron que en la noche del sábado al domingo tres sanitarios resultaron heridos cuando un dron ruso impactó contra una ambulancia en Sumy, en el norte del país, según Oleg Grigorov, jefe de la administración militar regional. Analistas militares de la plataforma DeepState indicaron que, una hora y media después de la entrada en vigor del alto el fuego, un dron FPV ruso mató a un equipo de evacuación ucraniano cerca de Huliaipilske, en el frente de Zaporizhzhia.

Según Ucrania, las hostilidades dejaron sanitarios heridos y víctimas en equipos de evacuación tras el impacto de drones rusos. (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Odesa/REUTERS)

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que, desde el inicio de la tregua y hasta las 08:00 de este domingo, se registraron 1.971 violaciones del alto el fuego por parte del ejército ucraniano. De acuerdo con Moscú, Kiev lanzó 1.329 drones de vigilancia y atacó posiciones rusas en 258 ocasiones con lanzaderas de misiles, artillería y tanques.

Las negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos están estancadas desde hace casi dos meses debido al conflicto en Irán. Zelensky ha solicitado treguas de 30 días, mientras que Putin ha declarado pausas de uno o varios días. El Kremlin señaló que el anuncio de la tregua solo cubre la Pascua ortodoxa y tiene “un carácter humanitario”, ya que es una fiesta sagrada para rusos y ucranianos. Ambas capitales advirtieron que responderían de forma simétrica a posibles violaciones por parte del enemigo.