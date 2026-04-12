Mundo

Putin ratificó su respaldo al régimen de Irán tras las fallidas negociaciones con EEUU en Pakistán

El líder ruso mantuvo una conversación con su homólogo iraní, al que además expresó su “disposición a seguir facilitando la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto”

Guardar
La preocupación de Putin es los problemas económicos que enfrenta Rusia.
Putin ratificó su respaldo al régimen de Irán tras las fallidas negociaciones con EEUU en Pakistán (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo este domingo una conversación telefónica con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en la que transmitió el respaldo de Moscú tras el fracaso de las conversaciones de paz mantenidas la víspera entre las delegaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán, según informó el Kremlin. Putin subrayó la disposición de Rusia para seguir facilitando la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto.

El Kremlin señaló que Rusia mantendrá contactos activos con todos sus socios en la región. Durante la conversación, ambos presidentes reafirmaron el compromiso mutuo de seguir fortaleciendo las relaciones de buena vecindad.

Irán y Rusia firmaron el año pasado un nuevo acuerdo estratégico de defensa. Este acuerdo se ha reflejado en nuevas partidas de drones iraníes al Ejército ruso durante la guerra de Ucrania.

Rusia e Irán han estrechado su alianza con un acuerdo estratégico de defensa y envíos de drones a las fuerzas rusas en Ucrania. (REUTERS/ARCHIVO)
Rusia e Irán han estrechado su alianza con un acuerdo estratégico de defensa y envíos de drones a las fuerzas rusas en Ucrania. (REUTERS/ARCHIVO)

El comunicado del Kremlin indicó que Putin está dispuesto a ayudar a mediar en los esfuerzos por alcanzar la paz en Oriente Medio. “Vladimir Putin destacó su disposición a seguir facilitando la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto, así como a mediar en los esfuerzos por alcanzar una paz justa y duradera en Oriente Medio”, señaló el Kremlin en su comunicado sobre la conversación telefónica.

Guerra en Ucrania

Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente este domingo de violar la tregua pascual de 32 horas declarada por el Kremlin, que comenzó el sábado a las 16:00 horas en Kiev (13:00 GMT) y termina en la medianoche de este domingo, coincidiendo con la celebración de la Pascua ortodoxa.

Durante la tregua pascual, Ucrania acusó a Rusia de 2.299 infracciones, incluyendo ataques con drones y artillería pesada. (REUTERS/Alexander Ermochenko)
Durante la tregua pascual, Ucrania acusó a Rusia de 2.299 infracciones, incluyendo ataques con drones y artillería pesada. (REUTERS/Alexander Ermochenko)

El Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que hasta las 7:00 (4:00 GMT) se habían registrado 2.299 infracciones al alto el fuego por parte de las fuerzas rusas, entre ellas 28 acciones de asalto enemigas, 479 bombardeos de artillería, 747 ataques con drones kamikaze Lancet y Molniya y 1.045 ataques con drones FPV. La institución agregó que durante ese periodo no hubo ataques con misiles, bombas aéreas guiadas o drones tipo Shahed.

Medios ucranianos como Ukrainska Pravda informaron que en la noche del sábado al domingo tres sanitarios resultaron heridos cuando un dron ruso impactó contra una ambulancia en Sumy, en el norte del país, según Oleg Grigorov, jefe de la administración militar regional. Analistas militares de la plataforma DeepState indicaron que, una hora y media después de la entrada en vigor del alto el fuego, un dron FPV ruso mató a un equipo de evacuación ucraniano cerca de Huliaipilske, en el frente de Zaporizhzhia.

Según Ucrania, las hostilidades dejaron sanitarios heridos y víctimas en equipos de evacuación tras el impacto de drones rusos. (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Odesa/REUTERS)
Según Ucrania, las hostilidades dejaron sanitarios heridos y víctimas en equipos de evacuación tras el impacto de drones rusos. (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Odesa/REUTERS)

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que, desde el inicio de la tregua y hasta las 08:00 de este domingo, se registraron 1.971 violaciones del alto el fuego por parte del ejército ucraniano. De acuerdo con Moscú, Kiev lanzó 1.329 drones de vigilancia y atacó posiciones rusas en 258 ocasiones con lanzaderas de misiles, artillería y tanques.

Las negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos están estancadas desde hace casi dos meses debido al conflicto en Irán. Zelensky ha solicitado treguas de 30 días, mientras que Putin ha declarado pausas de uno o varios días. El Kremlin señaló que el anuncio de la tregua solo cubre la Pascua ortodoxa y tiene “un carácter humanitario”, ya que es una fiesta sagrada para rusos y ucranianos. Ambas capitales advirtieron que responderían de forma simétrica a posibles violaciones por parte del enemigo.

Temas Relacionados

RusiaIránGuerra en UcraniaDrones MilitaresÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El régimen iraní detuvo a otras 170 personas por supuesto espionaje y colaboración con Estados Unidos e Israel

La Guardia Revolucionaria dijo que confiscó armas de fuego, municiones, equipos de comunicación y dispositivos satelitales durante los arrestos

El régimen iraní detuvo a otras 170 personas por supuesto espionaje y colaboración con Estados Unidos e Israel

El papa León XIV visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial en una histórica gira por África

La agenda comprende recorridos por once ciudades, más de veinticinco discursos en varios idiomas y actividades enfocadas en el diálogo entre religiones y el fortalecimiento de la fe católica

El papa León XIV visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial en una histórica gira por África

León XIV exigió el cese al fuego en el Líbano: “Obligación moral de proteger a la población civil”

El pontífice afirmó estar “más cerca que nunca” del pueblo libanés tras una semana en que los ataques israelíes dejaron más de 350 muertos en un solo día. El domingo renovó también sus llamados por la paz en Ucrania y Sudán

León XIV exigió el cese al fuego en el Líbano: “Obligación moral de proteger a la población civil”

Glacier Bay National Park, el destino más exclusivo y remoto de Alaska

Solo accesible por aire o mar, este sitio recibe a menos del 5% de los visitantes de la región, ofreciendo una experiencia auténtica y preservada

Glacier Bay National Park, el destino más exclusivo y remoto de Alaska

El Bosque Nuboso de Monteverde, un santuario clave de biodiversidad en Costa Rica

Se destaca internacionalmente por albergar uno de los ecosistemas más ricos del planeta, con más de 2.500 especies de plantas y 400 tipos de aves, consolidándose como referente mundial de ecoturismo y conservación ambiental

El Bosque Nuboso de Monteverde, un santuario clave de biodiversidad en Costa Rica
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los cazaminas de España que podrían ayudar en el estrecho de Ormuz: seis buques de fibra de vidrio, sonar avanzado y drones submarinos

Los cazaminas de España que podrían ayudar en el estrecho de Ormuz: seis buques de fibra de vidrio, sonar avanzado y drones submarinos

¿Qué le pasó a Linet Puente? Cirugía de reducción de busto se extendió 7 horas por complicaciones

Alirio Barrera le respondió a Gustavo Petro tras cuestionarlo por su investigación por presunto acoso sexual: “También estaría en la cárcel”

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy domingo 12 de abril

Alcaraz - Sinner, en directo: sigue la final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo

INFOBAE AMÉRICA
Tour Música de Verano: 12 mil personas disfrutaron conciertos frente al mar

Tour Música de Verano: 12 mil personas disfrutaron conciertos frente al mar

El analista Álvaro Martín asegura que el ritmo de juego en la NBA es insostenible

La cifra de desplazados en Sudán baja un 23 % desde enero de 2025, según la OIM

Ultraderecha alemana promete hacer posible reactivación de gasoducto ruso Nord Stream

Fujimori dice haber respetado siempre resultados electorales en sus tres derrotas previas

ENTRETENIMIENTO

El dolor detrás de “Ordinary World”: la pérdida que transformó la historia de Duran Duran

El dolor detrás de “Ordinary World”: la pérdida que transformó la historia de Duran Duran

“Si te arreglas mucho, te critican; si no haces nada, también”: Nikki Glaser se refirió a las reglas crueles de Hollywood

Jennifer Lopez se queda con la mansión de 60 millones de dólares: Ben Affleck le cedió su parte tras el divorcio

Ralph Fiennes da un paso al costado como Voldemort: “Tilda Swinton sería fantástica”

Jamie Lee Curtis revela el método que sigue a los 67 años para mantenerse saludable