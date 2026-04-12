Netanyahu advirtió que la guerra no terminó y que Israel mantendrá la ofensiva en el sur de Líbano: “Hay más por hacer”

El primer ministro Benjamin Netanyahu visita a las tropas israelíes en el sur de Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, realizó este domingo una visita a la zona bajo control israelí en el sur del Líbano y ratificó la continuidad de las operaciones militares contra Hezbollah y otras amenazas en la frontera norte.

Netanyahu estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz, el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, y el jefe del Comando Norte, mayor general Rafi Milo.

“La guerra continúa, incluso dentro de la zona de seguridad en Líbano. Hay más por hacer y lo estamos haciendo”, declaró el jefe del gobierno israelí durante el recorrido.

Netanyahu enfatizó que la presencia militar en la franja de seguridad ha permitido frustrar intentos de infiltración y ataques directos desde territorio libanés.

“Hemos frustrado la amenaza de una invasión desde Líbano gracias a esta zona de seguridad”, aseguró. Además, destacó que las fuerzas israelíes han logrado reducir el riesgo de ataques con misiles antitanque y están enfrentando el lanzamiento de cohetes y drones por parte de Hezbollah, aunque advirtió que “todavía queda mucho trabajo por delante”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asegura que fue neutralizado el riesgo de una infiltración de terroristas de Hezbollah hacia Galilea

A lo largo de las últimas semanas, la frontera norte de Israel ha sido escenario de un aumento en los intercambios de fuego. Hezbollah ha intensificado los ataques con cohetes y vehículos aéreos no tripulados contra ciudades y comunidades israelíes, provocando la activación de sistemas de defensa y sirenas de alerta en localidades del norte y centro del país.

El ejército israelí ha respondido con bombardeos precisos sobre plataformas de lanzamiento y posiciones operativas del grupo terrorista, así como con la eliminación de altos mandos identificados como responsables de los ataques.

Netanyahu, durante su visita, detalló que la creación de la franja de seguridad en el sur del Líbano ha sido fundamental para impedir operaciones de infiltración por parte de Hezbollah, aunque reconoció que el grupo armado mantiene capacidad ofensiva. “Estamos eliminando la amenaza de una invasión y seguimos enfrentando peligros, principalmente misiles y drones. Pero esto aún no ha terminado”, indicó el primer ministro.

El jefe del gobierno israelí también se refirió al contexto regional y subrayó que la campaña contra Irán y sus aliados “no ha terminado”, aunque resaltó los “logros históricos” obtenidos por las fuerzas de defensa.

El ejército israelí responde con bombardeos contra plataformas de lanzamiento y posiciones operativas del grupo terrorista Hezbollah (REUTERS/Amir Cohen)

Según Netanyahu, los ataques israelíes han debilitado la infraestructura nuclear y militar de Irán, eliminado a varios científicos clave y destruido decenas de fábricas de armas y objetivos estratégicos.

“El eje iraní quería estrangularnos y nosotros los hemos estrangulado. Los hemos golpeado. Aún tenemos cosas que hacer”, sostuvo Netanyahu el sábado.

Insistió en que los servicios de inteligencia israelíes detectaron avances en el programa nuclear iraní que justificaron la ofensiva militar.

“Como primer ministro del único Estado judío no podía aceptarlo. Si no hubiéramos actuado, Irán ya tendría bombas nucleares”, remarcó.

Explicó que actualmente Irán no cuenta con instalaciones de enriquecimiento activas y que, aunque mantiene reservas de misiles, estas se están “vaciando gradualmente”.

En el frente libanés, el mandatario señaló que Hezbollah había planificado una ofensiva de gran escala sobre Galilea, movilizando miles de combatientes de la Fuerza Raduán hacia la frontera.

El Ministerio de Sanidad libanés eleva a más de 2.000 los muertos por los ataques de Israel

“Hemos matado a muchos de ellos, pero siguen teniendo proyectiles y por eso el trabajo no ha terminado aún”, explicó. Netanyahu se mostró dispuesto a negociar con el gobierno libanés, pero condicionó cualquier acuerdo de paz al desarme total de Hezbollah y a la concreción de un pacto “verdadero y duradero”.

La presión militar de Israel sobre las milicias apoyadas por Teherán coincide con la estrategia de Washington de condicionar la paz a un freno efectivo de las operaciones de Hezbollah y otras facciones armadas en la zona. El conflicto en el norte de Israel y el sur del Líbano sigue siendo uno de los principales focos de tensión en Oriente Medio, con implicaciones directas para la estabilidad regional y la seguridad internacional, mientras las negociaciones diplomáticas intentan frenar una nueva escalada mayor.

(Con información de EFE y AFP)