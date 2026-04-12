El régimen iraní detuvo a otras 170 personas por supuesto espionaje y colaboración con Estados Unidos e Israel (REUTERS/ARCHIVO)

El régimen de Irán anunció este domingo la detención de más de 170 personas acusadas de colaborar con Estados Unidos e Israel en operaciones en distintos puntos del país, en el marco de la campaña de arrestos iniciada con el comienzo de la guerra el 28 de febrero. El Comando de la Policía iraní indicó que 50 personas fueron arrestadas por su presunta participación en una red organizada que recopilaba y transmitía información sensible a los “enemigos”, en alusión a Israel y Estados Unidos, sin precisar en qué ciudades se llevaron a cabo las detenciones, informó la agencia IRNA.

Los detenidos enviaban ubicaciones de instalaciones clave, infraestructuras de servicios, puestos de control y posiciones de fuerzas de seguridad. La Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria anunció la detención de otras 123 personas y la desarticulación de varias redes en las provincias de Hamedán (oeste), Semnán (norte) y Guilán (norte). En Guilán fueron desarticuladas varias redes con la detención de 102 personas, acusadas de planear actos de sabotaje y generar inseguridad en zonas urbanas.

En Hamedán, 18 personas fueron arrestadas por su presunta vinculación con grupos monárquicos, contactos con Israel y actividades mediáticas consideradas hostiles. La Guardia señaló que estos individuos buscaban llevar a cabo actos de sabotaje, además de transmitir información sobre centros sensibles. Durante las operaciones se incautaron armas de fuego, municiones, equipos de comunicación y dispositivos satelitales.

La Guardia Revolucionaria de Irán acusó a civiles de planear sabotajes (REUTERS/ARCHIVO)

Las autoridades iraníes instaron a la población a colaborar informando sobre cualquier actividad sospechosa. Tras el comienzo de la guerra con Israel y Estados Unidos, Irán lanzó esta campaña de detenciones de personas supuestamente vinculadas a grupos de la oposición en el extranjero o “mercenarios” y “espías” de Tel Aviv y Washington, lo que ha resultado en más de un millar de arrestos.

Espionaje en Bahrein

Las autoridades de Bahrein arrestaron la semana pasada al capitán de la selección nacional de baloncesto, Hassan Nowrooz, en el marco de una campaña de detenciones masivas contra musulmanes chiíes y supuestos simpatizantes de Irán, según denunció la oposición bareiní. La Autoridad de Asuntos de Prisioneros de Baréin (AAPB) indicó en un comunicado que la Fiscalía ordenó la detención de Nowrooz durante siete días mientras se lleva a cabo una investigación.

La Fiscalía acusó a Nowrooz de participar en la procesión fúnebre de Mohamed al Mousawi, un ciudadano bareiní arrestado a mediados de marzo. De acuerdo con organizaciones locales, Al Mousawi fue detenido por publicar opiniones personales en redes sociales favorables a Irán durante la guerra en curso con Estados Unidos e Israel.

Baréin arresta al capitán de la selección nacional de baloncesto, Hassan Nowrooz, por presunto apoyo a Irán y en el contexto de detenciones masivas de chiíes. (REUTERS/ARCHIVO)

El cuerpo de Al Mousawi fue entregado a su familia el 27 de marzo en la morgue de un hospital militar, con graves signos de tortura, según la nota. No se ha dado explicación sobre la causa de la muerte del joven de 32 años ni sobre su paradero desde su desaparición forzada el 19 de marzo.

Nowrooz es el tercer deportista arrestado desde el inicio de la campaña, después de los futbolistas internacionales Ahmed Mirza Mousa y Mohamed Abdalá, según organizaciones de derechos humanos. Las mismas organizaciones sitúan en más de 280 el número de bareiníes detenidos desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

La mayoría de los arrestados son chiíes, y han sido detenidos bajo el pretexto de grabar y publicar vídeos de los ataques iraníes lanzados contra Baréin en represalia por bombardeos estadounidenses e israelíes. Varios también fueron arrestados por presunto espionaje para Irán.