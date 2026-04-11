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Qatar restablecerá la navegación marítima total a partir del domingo

La medida marca el fin de las restricciones tras un periodo de limitaciones por seguridad regional

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Las embarcaciones pesqueras en Qatar podrán operar las 24 horas (Reuters)
Las embarcaciones pesqueras en Qatar podrán operar las 24 horas (Reuters)

El Ministerio de Transporte de Qatar comunicó este sábado la decisión de restablecer por completo la navegación marítima para todos los tipos de embarcaciones a partir del domingo 12 de abril de 2026.

La medida se aplicará diariamente entre las 6:00 y las 18:00 horas, incluye tanto buques comerciales como embarcaciones menores. El anuncio representa el regreso pleno de la actividad marítima en las aguas del país tras un periodo de restricciones.

Este permiso especial se orienta únicamente a los barcos pesqueros debidamente autorizados. La disposición subraya la importancia de cumplir las reglas establecidas para cada tipo de navegación.

La autoridad de Qatar insistió en que todos los operadores y responsables de embarcaciones verifiquen la disponibilidad y el correcto funcionamiento de los equipos de seguridad antes de zarpar y durante la navegación.

Qatar restablecerá la navegación marítima total a partir del domingo (Reuters)
Qatar restablecerá la navegación marítima total a partir del domingo (Reuters)

Esta recomendación busca asegurar que se mantengan los más altos estándares de protección para tripulaciones y pasajeros en cada travesía. El Ministerio recalcó que la prevención de incidentes constituye una responsabilidad compartida entre autoridades y usuarios.

El lunes pasado, el primer ministro y canciller de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, expresó al ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, su rechazo a la “falta de consideración” de Teherán por la seguridad de los estados del Golfo Pérsico, tras una serie de ataques iraníes que incluyeron el bombardeo a la Ciudad Industrial de Ras Laffan.

El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, el jeque Mohamed Al Thani reclamó a Irán mayor consideración por la seguridad de los estados del Golfo Pérsico (Reuters)
El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, el jeque Mohamed Al Thani reclamó a Irán mayor consideración por la seguridad de los estados del Golfo Pérsico (Reuters)

Este complejo es el centro neurálgico de la industria de gas natural licuado y responsable de cerca del 20% del suministro global.

Abdulrahmán subrayó que la escalada contra países ajenos al conflicto representa una amenaza inaceptable y reclamó una solución negociada, remarcando que el respeto al derecho internacional y la vía diplomática son indispensables para evitar una crisis energética de alcance internacional.

La reanudación de la navegación llega en un contexto regional marcado por tensiones recientes en el estrecho de Ormuz y negociaciones internacionales para garantizar la seguridad del comercio marítimo.

Fuerzas estadounidenses han iniciado operaciones de desminado en la zona, mientras que delegaciones de Estados Unidos, Irán y Pakistán mantienen conversaciones directas en Islamabad con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos incidentes y restaurar la normalidad en el paso de barcos por rutas estratégicas.

Estados Unidos, Irán y Pakistán mantienen negociaciones en Islamabad (Reuters)
Estados Unidos, Irán y Pakistán mantienen negociaciones en Islamabad (Reuters)

El almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), aseguró que “pronto compartiremos este corredor seguro con la industria marítima para fomentar el libre flujo del comercio”.

En el mismo sentido, el gobierno de Emiratos Árabes Unidos advirtió sobre el uso de rutas marítimas como mecanismo de presión política, al tiempo que las fuerzas estadounidenses desplegaron los buques USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy en una misión de desminado para restituir el comercio seguro.

Mientras tanto, las negociaciones multilaterales en Islamabad avanzan en una fase técnica, con la participación de comités económicos, militares, jurídicos y nucleares.

Las partes buscan alcanzar un entendimiento más allá del alto el fuego temporal vigente, en medio de un ambiente descrito como cordial según funcionarios involucrados en las conversaciones.

Donald Trump afirmó que impedir un Irán nuclear es la prioridad de Estados Unidos (Reuters)
Donald Trump afirmó que impedir un Irán nuclear es la prioridad de Estados Unidos (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la prioridad principal en las negociaciones con Irán es impedir que el país obtenga armas nucleares, al señalar que ese es el objetivo esencial del acuerdo buscado por su administración.

Mientras tanto, en Islamabad, las autoridades reforzaron la seguridad y bloquearon los accesos cercanos al Hotel Serena, donde se desarrollan las conversaciones, lo que dejó las calles prácticamente vacías en la zona.

(Con información de Europa Press

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