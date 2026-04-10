Las bolsas europeas encadenan una tercera semana de ganancias consecutiva

Las bolsas europeas cierran la semana con su tercera racha consecutiva de ganancias impulsadas por el optimismo ante negociaciones entre Estados Unidos e Irán. (EFE/ Vega Alonso)

Las bolsas europeas cerraron la semana con ligeras subidas y anotaron su tercer periodo consecutivo de ganancias, impulsadas principalmente por el optimismo cauteloso ante las conversaciones previstas entre Estados Unidos e Irán para el fin de semana, a pesar de las persistentes tensiones en torno a un frágil alto el fuego en Oriente Medio. El índice paneuropeo STOXX 600 sumó un 0,4 % hasta los 614,84 puntos, lo que representó un avance semanal del 3 %. La mayoría de los principales mercados del continente acompañaron la tendencia, con el CAC 40 de París ganando un 0,17 %, el IBEX 35 español un 0,55 % y el FTSE MIB de Milán un 0,59 %. En contraste, Fráncfort y Londres terminaron la jornada prácticamente sin cambios.

El miércoles, las acciones europeas registraron su mayor alza en un solo día en más de cuatro años, tras conocerse la noticia del alto el fuego entre Washington y Teherán, lo que permitió al STOXX 600 recuperar parte de las caídas acumuladas desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero. Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management, señaló que “la confianza de los inversores sigue fluctuando en medio de la incertidumbre sobre la durabilidad del acuerdo de alto el fuego de dos semanas en Oriente Medio”.

Durante la semana, los inversores prestaron especial atención a las negociaciones internacionales y al posible impacto en el flujo energético global, ya que el cierre del estratégico estrecho de Ormuz podría derivar en una escasez sistémica de combustible para aviones en Europa en un plazo de tres semanas, según advirtió el sector aeroportuario. En paralelo, los precios del crudo se mantuvieron por debajo de los 100 dólares. El Brent retrocedió hasta los 95,79 euros por barril para entrega en junio, mientras que el WTI estadounidense subió levemente hasta los 98,51 dólares por barril para entrega en mayo.

El comportamiento sectorial fue dispar. El segmento de la construcción destacó con subidas de entre el 3 % y el 5,6 % para compañías como Buzzi, Holcim y Heidelberg Materials, mientras que los sectores financiero y tecnológico impulsaron el índice general con avances del 1,3 % cada uno. El sector del lujo europeo también cerró en positivo, con un aumento del 0,9 % gracias a los resultados superiores a lo esperado de la italiana Brunello Cucinelli, que se disparó un 5,25 %.

En el lado opuesto, el sector aeroespacial y de defensa sufrió descensos notables tras un informe que señalaba un posible acuerdo entre Ucrania y Rusia. Empresas como Rheinmetall, Hensoldt, Leonardo y Avio retrocedieron entre el 5 % y el 8 %, afectadas también por la perspectiva de una tregua prolongada en la región.

El índice STOXX 600 sube un 0,4% y acumula un avance semanal del 3%, reflejando la recuperación de los mercados europeos. (REUTERS/Staff)

En Alemania, el índice DAX 40 terminó la semana casi plano, con una leve baja del 0,01 % hasta los 23.803,95 puntos, tras haber superado los 24.000 a mitad de semana. La publicación de la inflación en Alemania, que alcanzó el 2,7 % en marzo, añadió cautela a las operaciones. Las compañías más destacadas en positivo fueron Heidelberg Materials (+3,72 %), BMW (+1,77 %) y Commerzbank (+1,73 %). En contraste, Rheinmetall perdió un 5,95 %, Hannover Rück un 1,37 % y Zalando un 1,35 %.

En el mercado español, el IBEX 35 cerró en 18.204,3 puntos, una cota no vista desde el 27 de febrero, acumulando una subida semanal del 3,7 % y un alza del 5,2 % en lo que va de año. Lideraron las ganancias BBVA (+2,58 %), ArcelorMittal (+2,56 %) y Unicaja (+1,85 %), mientras que Repsol fue la más perjudicada, con una caída del 5,76 % tras la revisión a la baja en sus expectativas de beneficio y margen de refino.

La bolsa de Milán fue otra de las que se benefició visiblemente del entorno de tregua, con su índice selectivo FTSE MIB avanzando hasta los 47.609,36 puntos. Entre los valores más favorecidos destacaron Buzzi (+5,66 %), Brunello Cucinelli (+5,25 %) y Prysmian (+3,63 %). Por el contrario, las petroleras Eni y Saipem retrocedieron un 1,96 % y un 1,31 %, respectivamente, y la siderúrgica Tenaris perdió un 0,86 %. El sector de defensa italiano también mostró números rojos, con Avio y Leonardo cayendo más de un 5 %.

En París, el CAC 40 finalizó la sesión en 8.259,60 puntos, con un avance semanal del 3,60 %, impulsado por la subida del 4,49 % registrada el miércoles. STMicroelectronics encabezó las alzas con un 3,69 %, seguido de ArcelorMittal (+2,80 %) y Stellantis (+2,58 %). Entre las caídas, Thales retrocedió un 3,36 %.

En resumen, la semana bursátil en Europa estuvo marcada por la expectativa ante las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad y la reacción positiva de los mercados al alto el fuego temporal en Oriente Medio. La cautela persistió en la mayoría de los parqués, con sectores como la construcción, el lujo y la tecnología en ascenso, mientras que la defensa y la energía registraron retrocesos ante la posibilidad de un escenario de menor tensión geopolítica.