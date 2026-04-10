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El precio del Brent registraron la mayor caída en nueve meses

Los contratos del crudo de referencia en Europa cerraron la semana con retrocesos significativos, influenciados por anuncios de alto el fuego y posibles negociaciones diplomáticas en Oriente Medio que han repercutido en la volatilidad del mercado petrolero

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El precio del petróleo Brent cerró en 95,20 dólares por barril tras registrar su mayor caída semanal en nueve meses. (REUTERS/Stringer)
El precio del petróleo Brent cerró en 95,20 dólares por barril tras registrar su mayor caída semanal en nueve meses. (REUTERS/Stringer)

El precio del petróleo Brent para entrega en junio cerró este viernes con una caída del 0,75 %, hasta 95,20 dólares por barril, en el mercado de futuros de Londres. El descenso semanal acumulado alcanzó el 13,77 %, lo que constituye la mayor caída en nueve meses y sitúa el precio más de 15 dólares por debajo del registrado hace una semana, cuando aún superaba los 110 dólares por barril. Según se informó, el retroceso en los precios se produjo en el contexto de un alto el fuego anunciado entre Estados Unidos e Irán, así como por las expectativas de negociaciones entre Israel y el Líbano.

Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para mayo también sufrieron un descenso, cerrando en 96,57 dólares por barril, lo que representa una baja semanal del 13,4 %, la mayor desde abril de 2020, durante la pandemia. La caída del Brent, de referencia en Europa, fue la más pronunciada desde junio de 2025, mientras que a nivel global no se registraba un descenso semanal similar desde agosto de 2022. Ambos contratos se situaron cerca de los 100 dólares por barril, con el mercado físico alcanzando máximos históricos en los días previos.

El miércoles, el anuncio de una tregua de dos semanas entre Washington y Teherán, mediada por Pakistán, generó una liquidación masiva en los mercados. Las perspectivas de paz en Oriente Medio y la posibilidad de nuevas conversaciones han impulsado la cautela entre los inversores, aunque persisten dudas sobre la sostenibilidad del alto el fuego y la reapertura del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. De acuerdo con Carsten Fritsch, de Commerzbank, “la cuestión clave para el mercado petrolero es si se reanudará el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. Hasta el momento, no hay indicios de que esto vaya a ocurrir”.

Actualmente, el tráfico en esta vía estratégica permanece por debajo del 10 % de sus volúmenes habituales, ya que Irán ha advertido a los buques que permanezcan en sus aguas territoriales. La mayoría de las embarcaciones que cruzaron el estrecho el viernes estaban vinculadas a Irán, según datos de seguimiento. El bloqueo, vigente desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, sigue siendo un factor central en la volatilidad del mercado.

La agencia estatal de noticias saudita SPA informó que los ataques recientes contra instalaciones energéticas en Arabia Saudita han recortado la producción diaria en unos 600.000 barriles y han limitado el flujo del oleoducto Este-Oeste en 700.000 barriles por día. Estas restricciones, sumadas a la incertidumbre diplomática, han contribuido a la inestabilidad de los precios.

El descenso acumulado del petróleo Brent superó los 15 dólares respecto a la semana anterior, situándose ahora por debajo de los 100 dólares por barril. (EFE/TATYANA ZENKOVICH)
El descenso acumulado del petróleo Brent superó los 15 dólares respecto a la semana anterior, situándose ahora por debajo de los 100 dólares por barril. (EFE/TATYANA ZENKOVICH)

Los inversores siguen atentos a las negociaciones previstas este fin de semana en Pakistán entre funcionarios estadounidenses e iraníes. No obstante, un alto funcionario iraní exigió un alto el fuego en Líbano y el descongelamiento de activos de su país antes de avanzar hacia una negociación de paz, lo que genera escepticismo sobre el logro de acuerdos. La Casa Blanca, por su parte, anunció su disposición a mantener “negociaciones constructivas”, pero instó a Irán a evitar tácticas dilatorias.

El mercado espera la publicación de dos informes mensuales clave en los próximos días: uno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otro de la Agencia Internacional de Energía (AIE). Estos análisis podrían aportar nueva información respecto a la evolución de la inestabilidad en Oriente Medio y su impacto en la oferta global de petróleo. (Con información de AFP, EFE y Reuters)

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