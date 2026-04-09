Las bolsas europeas cerraron con resultados mixtos en medio de las dudas por la tregua en Medio Oriente

Las bolsas europeas cierran con fuertes caídas y alta volatilidad por la incertidumbre del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

Las bolsas europeas experimentaron una jornada de volatilidad y cierre dispar este jueves, marcada por la persistente incertidumbre generada por el frágil acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La sesión abrió con tendencia plana, pero tras la primera hora de negociación se impusieron las pérdidas, que dominaron hasta el cierre en la mayoría de los mercados principales del continente.

El índice DAX de Fráncfort lideró los descensos al perder un 1,14 %, mientras que el Euro Stoxx 50 retrocedió un 0,29 %, París un 0,22 %, Madrid un 0,15 % y Londres un 0,05 %. Solo la bolsa de Milán cerró en positivo, con un avance del 0,5 %. El índice paneuropeo STOXX 600 cedió un 0,2 % hasta los 612,59 puntos, tras haber registrado el miércoles su mayor repunte en más de cuatro años.

La cautela de los inversores estuvo motivada principalmente por las dudas sobre la durabilidad de la tregua acordada, luego de que Irán acusara a Estados Unidos de violar parte del acuerdo tras bombardeos israelíes en el Líbano y el nuevo bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por parte del país persa. Esta situación mantuvo la presión sobre los mercados, especialmente por la dependencia energética europea y el temor a una crisis de suministro. Según Fiona Cincotta, analista de City Index, “el repunte de la jornada anterior fue exagerado, ya que el alto el fuego es solo por dos semanas y la preocupación actual sigue centrada en el estrecho de Ormuz”.

En la tarde, el panorama se modificó tras conocerse que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, iniciará negociaciones directas con Líbano con el objetivo de desarmar a Hizbulá y establecer relaciones pacíficas. Tras este anuncio, la bolsa de Nueva York giró al alza: el Nasdaq subía el 0,8 %, el Dow Jones el 0,56 % y el S&P 500 el 0,4 % pasadas las 18.00 horas (17.00 GMT).

El conflicto en Oriente Medio continuó influyendo en los precios de las materias primas. El petróleo Brent de referencia en Europa reducía sus subidas hasta el 1,3 %, cotizando por debajo de los 96 dólares por barril, mientras que el crudo WTI aminoraba su ascenso al 4 %, situándose en 98 dólares el barril. El precio del gas natural bajó un 1,53 % hasta los 44,51 euros por megavatio hora pocos minutos antes del cierre.

El índice DAX de Fráncfort lidera las pérdidas en Europa con una caída del 1,14 %, mientras solo la bolsa de Milán logra cerrar en terreno positivo. (EFE/Javier Lizón)

El sector industrial fue el más castigado, con Siemens y Airbus cayendo un 2,1 % y un 2,5 %, respectivamente. También las acciones de los sectores de viajes, banca y tecnología retrocedieron tras fuertes avances en la jornada previa. Los mercados europeos han mantenido la presión desde febrero, cuando comenzó la escalada del conflicto, dada la vulnerabilidad energética de la región.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono soberano alemán subió 4,4 puntos básicos hasta el 2,984 %, consolidando su posición como el activo más seguro de Europa. Mientras tanto, el oro se revalorizaba un 1,34 % al cierre europeo, con la onza rondando los 4.790 dólares.

En el plano cambiario, el euro repuntaba un 0,29 % frente al dólar, situándose en 1,1697 dólares. El bitcóin avanzó un 0,5 % y superó los 71.700 dólares.

En el ámbito macroeconómico, se informó que el deflactor del consumo privado en Estados Unidos (PCE) se mantuvo en el 2,8 % interanual en febrero. Por su parte, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que los bancos centrales deben estar preparados para endurecer sus políticas monetarias si el conflicto con Irán genera presiones inflacionarias significativas.

(Con información de EFE y Reuters)