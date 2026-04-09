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El régimen de Irán negó que vaya a detener el enriquecimiento de uranio pese a las exigencias de EEUU e Israel

La máxima autoridad del sector nuclear iraní aseguró que las presiones de ambos estados para modificar el programa nuclear no afectarán la estrategia de Teherán en las nuevas negociaciones programadas en Islamabad

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El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami, durante una rueda de prensa en diciembre de 2022. ROUZBEH FOULADI / ZUMA PRESS /
El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami, durante una rueda de prensa en diciembre de 2022. ROUZBEH FOULADI / ZUMA PRESS /

El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami, ha negado este jueves que Teherán vaya a detener el enriquecimiento de uranio pese a que es una de las principales exigencias de Estados Unidos e Israel en el marco del proceso de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra.

“Las pretensiones y exigencias de los enemigos para limitar el programa de enriquecimiento de Irán son meros deseos que se irán a la tumba”, ha afirmado Eslami a la agencia de noticias ISNA durante la ceremonia de homenaje por la muerte del líder supremo Alí Khamenei, muerto hace 40 días en un ataque lanzado por Estados Unidos e Israel.

Así, ha recalcado que “ninguna ley ni persona” puede detener a Irán. “Todas las conspiraciones y acciones de los enemigos, incluida esta brutal guerra, no han dado resultado. Ahora que pretenden llegar a una solución mediante negociaciones, lo hacen únicamente para su propio beneficio y el de los sionistas”, ha esgrimido.

En esta imagen satelital proporcionada por Vantor se muestra el complejo nuclear de Natanz en Irán el 7 de marzo de 2026, sin ningún nuevo daño apreciable en la instalación o en los túneles. (Imagen satelital ©2026 Vantor vía AP, Archivo)
En esta imagen satelital proporcionada por Vantor se muestra el complejo nuclear de Natanz en Irán el 7 de marzo de 2026, sin ningún nuevo daño apreciable en la instalación o en los túneles. (Imagen satelital ©2026 Vantor vía AP, Archivo)

Está previsto que las delegaciones de Teherán y Washington inicien negociaciones este viernes en la capital de Pakistán, Islamabad, para intentar avanzar hacia un acuerdo definitivo tras el alto el fuego pactado entre las partes que incluye también una reapertura del estrecho de Ormuz, que se encontraba bloqueado desde el inicio de la ofensiva el pasado 28 de febrero.

Si bien la propuesta de acuerdo presentada por Irán incluye en una de sus diez cláusulas que Washington debe aceptar el enriquecimiento de uranio, la ‘hoja de ruta’ de 15 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, reclama el desmantelamiento de las centrales nucleares iraníes y la entrega del uranio enriquecido al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El inquilino de la Casa Blanca apuntó de hecho en la víspera que trabajará con Teherán para recuperar los 400 kilogramos de uranio enriquecido que presuntamente se encuentran “enterrados” en instalaciones nucleares a cambio del levantamiento de sanciones.

Rafael Grossi, del OIEA, habla con los periodistas durante la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores en Viena, Austria. 2 de marzo de 2026. REUTERS/Lisa Leutner
Rafael Grossi, del OIEA, habla con los periodistas durante la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores en Viena, Austria. 2 de marzo de 2026. REUTERS/Lisa Leutner

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó a principios de marzo que “no hay pruebas de que Irán esté fabricando una bomba nuclear”, si bien tachó de preocupante que Teherán no haya dado “pleno acceso” a los inspectores de la agencia para verificar sus instalaciones nucleares.

La ofensiva lanzada por sorpresa el pasado 28 de febrero ha dejado más de 3.000 muertos, según cifras facilitadas por las autoridades iraníes un día después de la entrada en vigor del acuerdo temporal de alto el fuego de dos semanas, mediado por Pakistán.

(con información de EP)

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