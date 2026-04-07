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Una impactante grieta obligó a cerrar una autovía y el ferrocarril en una ciudad del sur de Italia

Más de 5,7 millones de personas viven en áreas expuestas a corrimientos de tierra en el país, según el Instituto Superior para la Protección y la Investigación Ambiental

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Petacciato, Italia
Desde 1916, Petacciato ha registrado episodios recurrentes de hundimientos en su territorio (EFE)

La localidad de Petacciato, situada en el sur de Italia, enfrenta desde este martes una crisis geológica que obligó a las autoridades a intervenir de manera urgente.

En las primeras horas del día, se detectó una gran grieta de cuatro kilómetros de longitud en el suelo de la región de Molise, un fenómeno que provocó el cierre inmediato del tráfico rodado y ferroviario en el área afectada.

Según datos del Departamento de Protección Civil italiano, la grieta en Petacciato ha interrumpido la circulación por la autovía A14 y ha obligado a suspender el servicio ferroviario regional, dejando a miles de personas sin acceso a estas vías clave.

Departamento de Protección Civil de Italia
El Departamento de Protección Civil italiano declaró la emergencia tras la aparición de la grieta en Petacciato

El organismo indicó que cualquier intervención para reparar la infraestructura dependerá de la estabilización total del terreno.

El crecimiento inesperado de la fractura, resultado de un antiguo corrimiento de tierra que ha marcado la historia de la zona durante más de un siglo, motivó la convocatoria de una reunión de emergencia por parte del Departamento de Protección Civil italiano.

Los responsables del organismo, encabezados por Fabio Ciciliano, analizaron la evolución del terreno después de constatar que la grieta, lejos de estabilizarse, había comenzado a ensancharse durante la jornada.

Fabio Ciciliano
Fabio Ciciliano encabeza la respuesta oficial ante la crisis geológica en Petacciato

La autovía A14, una de las principales vías de comunicación del sur del país, quedó inutilizada debido al desplazamiento de la tierra. Además, se suspendió el servicio ferroviario regional, ya que la deformación en las vías representaba un riesgo para la seguridad de los trenes y sus pasajeros.

Las autoridades explicaron que Petacciato se encuentra en una franja costera con antecedentes de inestabilidad geológica. Desde 1916, la localidad ha experimentado numerosos episodios de hundimientos y corrimientos que han alterado el paisaje y condicionado el desarrollo de su infraestructura.

En palabras del jefe de Protección Civil, “la situación es muy compleja” y la posible solución podría demorar “semanas o meses”, ya que cualquier intervención sobre las infraestructuras dañadas depende de la estabilización definitiva del terreno.

Fabio Ciciliano
El director del Departamento de Protección Civil afirmó que la solución podría demorar “semanas o meses”

La historia de Petacciato está ligada a su ubicación sobre una colina desde la que se domina el mar Adriático y una amplia extensión de la región.

El municipio, según fuentes históricas, fue objeto de disputas y ataques desde la antigüedad, y su desarrollo se ha visto condicionado por fenómenos naturales.

El área de Petacciato Marina destaca por su playa de arena dorada, aguas cristalinas y servicios turísticos que atraen a familias y aficionados a los deportes acuáticos.

Petacciato
La localidad de Petacciato cuenta con playas reconocidas y un centro histórico de origen medieval

Esta franja costera, apreciada por su entorno natural y su ambiente relajante, también se ha visto afectada por la evolución de los movimientos geológicos.

El Instituto Superior para la Protección y la Investigación Ambiental (ISPRA) estima que cerca de 5,7 millones de personas residen en zonas del país expuestas a este tipo de riesgos.

(Con información de EFE)

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