Las 10 personas más ricas del mundo, según el nuevo ranking de Forbes

El ranking de multimillonarios reflejó el impacto del contexto bélico y la caída de los índices bursátiles internacionales como el Dow Jones y el Nasdaq (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante marzo de 2026, nueve de los diez primeros millonarios globales sufrieron una caída colectiva de más de USD 100 mil millones y solo dos nuevos integrantes ingresaron al ranking, desplazando a algunos nombres reconocidos. El contexto bélico y la caída de los principales índices bursátiles reflejan el comportamiento de las acciones de grandes empresas.

Destacaron las salidas de Warren Buffett y Amancio Ortega, junto al ingreso del heredero de Walmart, Rob Walton, y el ascenso de Michael Dell, único con ganancia neta en el mes. Por primera vez, la lista estuvo integrada prácticamente en su totalidad por empresarios de Estados Unidos, exceptuando a Bernard Arnault, y todos superaron los USD 142.000 millones; sin embargo, la cifra mínima para pertenecer al top 10 bajó respecto al mes anterior.

La dinámica reflejó cómo los movimientos bursátiles y la coyuntura internacional transformaron el mapa de la extrema riqueza. En pleno entorno volátil, los recursos de estos empresarios se vieron impactados tanto por la caída de acciones tecnológicas y de lujo como por reconfiguraciones empresariales y corporativas.

A pesar de las bajas, la presencia y el peso de Estados Unidos resultaron predominantes, con figuras tecnológicas y de consumo masivo al frente del ranking.

Perfil de los 10 más ricos del mundo

10. Bernard Arnault / Francia / USD 142.500 millones

Bernard Arnault es presidente y director general de LVMH, conglomerado líder mundial en bienes de lujo, dueño de marcas como Louis Vuitton, Dior y Sephora. Su fortuna cayó USD 28.000 millones en marzo, relegándolo al décimo lugar del ranking. Los cinco hijos de Arnault participan en la gestión de las divisiones claves del grupo.

Bernard Arnault, al frente de LVMH y referente del lujo global, pierde posiciones este año tras una caída significativa en su fortuna, aunque sigue en el top 10 mundial (REUTERS/Stephanie Lecocq)

9. Rob Walton / Estados Unidos / USD 142.600 millones

Rob Walton, heredero del fundador de Walmart, volvió al top diez aunque perdió USD 3.000 millones en el mes. Fue presidente de la mayor cadena minorista del mundo hasta 2015 y continúa compartiendo el control con el resto de la familia Walton. Además, es propietario de los Denver Broncos, franquicia de la NFL (National Football League).

Rob Walton, heredero de Walmart, registra una fortuna de USD 142.600 millones tras perder USD 3.000 millones en el mes (Credit: Ron Chenoy-USA TODAY Sports)

8. Michael Dell / Estados Unidos / USD 143.100 millones

Michael Dell, fundador y director general de Dell Technologies, es el único miembro del grupo que creció en marzo, sumando USD 2.000 millones. Inició su empresa vendiendo computadoras en su dormitorio universitario y la convirtió en un gigante del sector a partir de fusiones y adquisiciones, entre ellas la compra de EMC —importante empresa de almacenamiento digital— y la escisión de VMware —especialista en software de virtualización.

Michael Dell es el único de los 10 primeros multimillonarios que incrementa su fortuna este mes, consolidando a Dell Technologies como líder en infraestructura digital y software (REUTERS/Evelyn Hockstein)

7. Jensen Huang / Estados Unidos / USD 151.000 millones

Jensen Huang, cofundador y CEO de Nvidia, encabeza la compañía que ha impulsado la industria de semiconductores, en especial en inteligencia artificial y videojuegos. Posee aproximadamente el 3% de la empresa, cuyo valor de mercado superó los USD 5.000.000 millones (5 trillion en sistema estadounidense) en 2025.

Jensen Huang de Nvidia figura entre las principales fortunas mundiales gracias al auge de los semiconductores y los avances en inteligencia artificial y videojuegos (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

6. Larry Ellison / Estados Unidos / USD 189.000 millones

Larry Ellison, fundador de Oracle, es una figura central del software global. Participó recientemente de grandes operaciones en medios junto a su hijo, como la adquisición de Paramount por parte de Warner Bros. Discovery. Su fortuna se mantiene principalmente en acciones de Oracle y propiedades inmobiliarias de alto valor.

Larry Ellison, creador de Oracle, mantiene su fortuna principalmente en acciones del gigante del software y propiedades de alto valor inmuebles

5. Mark Zuckerberg / Estados Unidos / USD 196.000 millones

Mark Zuckerberg es director general y cofundador de Meta, corporación matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. La caída de las tecnológicas le significó una baja de USD 27.000 millones en marzo. Sigue al frente de la empresa junto a su esposa, Priscilla Chan, con quien mantiene un activo perfil filantrópico.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ocupa el quinto lugar de los más ricos pese a la reciente caída del sector tecnológico y destaca por su perfil filantrópico junto a Priscilla Chan (REUTERS/Mike Blake)

4. Sergey Brin / Estados Unidos / USD 219.000 millones

Sergey Brin, cofundador de Google, mantiene participación accionaria y funciones directivas en Alphabet, el conglomerado que agrupa los principales negocios de la compañía. Este mes, su fortuna descendió USD 18.000 millones y cayó un lugar en la clasificación tras ser superado por Jeff Bezos. Brin retomó protagonismo recientemente en proyectos de inteligencia artificial, luego de una etapa discreta.

Sergey Brin, cofundador de Google, acumula USD 219.000 millones pese a una caída de USD 18.000 millones en su patrimonio (Reuters)

3. Jeff Bezos / Estados Unidos / USD 223.000 millones

Jeff Bezos, fundador y presidente ejecutivo de Amazon, redujo menos su fortuna este mes frente al promedio y avanzó a la tercera posición del ranking. Además de su exposición en tecnología y comercio, lidera la reorganización del diario Washington Post y mantiene fuerte presencia en el sector espacial a través de Blue Origin, su empresa de cohetes y exploración.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, avanza al tercer puesto global, diversificando negocios tanto en el sector tecnológico como en el espacial a través de Blue Origin (REUTERS/Remo Casilli)

2. Larry Page / Estados Unidos / USD 237.000 millones

Larry Page, cofundador de Google y miembro del directorio de Alphabet, se mantiene como segundo hombre más acaudalado del mundo pese a perder USD 20.000 millones en marzo. Controla parte de la compañía matriz y su fortuna ha crecido gracias a su peso en sectores tecnológicos y a iniciativas en inteligencia artificial.

Larry Page, cofundador de Google y miembro de Alphabet, conserva el segundo puesto mundial con USD 237.000 millones (Reuters)

1. Elon Musk / Estados Unidos / USD 817 mil millones

Elon Musk, director general de SpaceX y Tesla, encabeza la clasificación con un patrimonio que triplica al de su seguidor inmediato. Si bien arrancó el año con una baja, su riqueza aumentó significativamente tras la fusión de SpaceX con xAI —startup de inteligencia artificial—. Musk es referente en tecnologías aeroespaciales, movilidad eléctrica y nuevas plataformas digitales, y superó los USD 800 mil millones en patrimonio neto.

Elon Musk lidera el ranking de los más ricos del mundo con un patrimonio que supera los USD 800 mil millones tras la fusión de SpaceX con xAI (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Presencia femenina en el ranking global

Ninguna mujer figura entre los diez primeros del ranking. Alice Walton, hija del fundador de Walmart, es considerada la mujer más rica del mundo y la número 13 del listado global, con USD 131.000 millones en patrimonio.

La familia Walton sigue entre las más destacadas del mundo empresarial, y la riqueza de Alice proviene de su participación accionaria en la cadena de supermercados. Su lugar refuerza la escasa presencia femenina en la cima de la riqueza global, a pesar del crecimiento de su fortuna en los últimos años.