La volatilidad domina Wall Street tras las amenazas de Trump sobre el conflicto con Irán

Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York. REUTERS/Jeenah Moon

Las acciones estadounidenses finalizaron la jornada del martes con resultados dispares, en un contexto de elevada volatilidad vinculada a la incertidumbre sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Los principales índices oscilaron de forma pronunciada debido a la proximidad del plazo impuesto por el presidente Donald Trump para que Teherán reabra el estratégico estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio global de petróleo.

En la última hora de las operaciones, los mercados lograron recuperar parte de las pérdidas iniciales tras conocerse que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, instó a Trump a otorgar a Irán una prórroga de dos semanas para abrir el paso marítimo, en un intento por favorecer una solución diplomática. Este gesto motivó que el S&P 500 terminara con un avance de 6,09 puntos, o un 0,09 %, en 6.617,92 unidades, acompañado por un alza del Nasdaq Composite de 28,46 puntos (0,13 %) hasta 22.024,80 unidades. Por el contrario, el Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 78,54 puntos (0,17 %) y cerró en 46.591,34 unidades.

La sesión estuvo marcada por declaraciones de Trump, quien reiteró que “toda una civilización morirá esta noche” si Irán no permite la reapertura del estrecho antes de las 20:00 horas en Washington D.C. (00:00 GMT). La amenaza de una ofensiva inminente sobre infraestructuras energéticas iraníes elevó la tensión en los mercados, provocando fuertes oscilaciones durante el día: el Dow Jones, por ejemplo, llegó a alternar entre una ganancia de 74 puntos y una caída de 425 en la primera hora de la jornada.

En el mercado energético, los precios del crudo reflejaron la incertidumbre geopolítica. El barril de Brent para entrega en junio descendió un 0,46 % y quedó en 109,27 dólares, mientras que el crudo del mar del Norte cedió 0,50 dólares respecto al cierre anterior. Este comportamiento se produjo pese a los ataques estadounidenses sobre la isla iraní de Kharg, que afectaron al 90 % de las exportaciones de petróleo de Irán, y a las advertencias de Trump sobre posibles ataques adicionales si no se lograba un acuerdo para reabrir Ormuz.

El precio del barril de West Texas Intermediate (WTI), por su parte, llegó a superar los 117 dólares antes de estabilizarse en 112,95 dólares, lo que supuso un incremento del 0,5 %. El Brent, estándar internacional, aún se mantiene muy por encima de los aproximadamente 70 dólares previos al inicio de la guerra en febrero.

Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York. REUTERS/Jeenah Moon

La situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo el factor determinante para los precios globales del petróleo. Desde el inicio del conflicto, Irán ha bloqueado el tránsito de crudo a sus adversarios, lo que ha generado temores de un encarecimiento sostenido de la energía y un repunte inflacionario a escala mundial. El reciente repunte en el número de buques que lograron cruzar Ormuz —once el pasado sábado, la mayor cifra diaria desde el 1 de marzo— contribuyó a contener ligeramente la presión alcista sobre el Brent.

Ante este escenario, la analista de Forex Fiona Cincotta advirtió que “una mayor escalada podría hacer que los precios superen los 120 dólares, mientras que cualquier acuerdo de paz creíble podría provocar un fuerte retroceso”. El mercado sigue de cerca el desenlace de las negociaciones, con la expectativa puesta en si Estados Unidos finalmente ejecutará sus amenazas o si prevalecerá un acuerdo diplomático que permita reanudar el flujo petrolero internacional.

El temor a una interrupción prolongada en el suministro energético ha elevado la preocupación por un impacto inflacionario en la economía global. El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, alertó que la combinación de encarecimiento del petróleo y ralentización económica podría desembocar en una crisis de estanflación, lo que complicaría la toma de decisiones del banco central. El índice de precios al consumidor que publicará esta semana el Departamento de Trabajo estadounidense será clave para medir el efecto inmediato de la guerra en la inflación.

El informe del Departamento de Comercio mostró, además, que los pedidos de bienes duraderos cayeron más de lo esperado en febrero, antes del estallido del conflicto. Mientras tanto, el incremento en el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los 4,14 dólares por galón, frente a los menos de 3 dólares antes del inicio de las hostilidades.

Las empresas con altos costes de combustible, como Norwegian Cruise Line Holdings y United Airlines, registraron pérdidas significativas, mientras que las compañías de seguros de salud y tecnológicas como Broadcom lograron avances tras anuncios sectoriales positivos. En los mercados internacionales, los índices europeos cerraron a la baja, mientras que Asia mostró avances, con el Kospi surcoreano repuntando un 0,8 %.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó a 4,30 %, aunque se mantiene por encima de los niveles previos a la guerra, lo que ha encarecido los créditos para hogares y empresas. La incertidumbre persistente respecto a la evolución del conflicto y la posible intervención estadounidense mantiene a los inversores atentos a cualquier novedad que pueda definir la tendencia de los mercados en las próximas horas.

(Con información de EFE, AP y Reuters)