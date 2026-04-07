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Estados Unidos e Irán estudian una propuesta de Pakistán para un alto el fuego de dos semanas

La Casa Blanca confirmó que Trump analiza la iniciativa; Teherán la revisa pero rechaza reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de una tregua temporal

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FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Ciencia de Irán, Hossein Simaee Sarraf, inspecciona los daños en el edificio de investigación de la Universidad Shahid Beheshti, dañado por un ataque, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, el 4 de abril de 2026 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Ciencia de Irán, Hossein Simaee Sarraf, inspecciona los daños en el edificio de investigación de la Universidad Shahid Beheshti, dañado por un ataque, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, el 4 de abril de 2026 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS/Archivo

Con el reloj marcando las últimas horas antes del vencimiento del ultimátum de Donald Trump a Irán, Pakistán lanzó este martes una propuesta de alto el fuego de dos semanas que tanto Washington como Teherán dijeron estudiar, aunque con posiciones muy distintas. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, pidió a Trump que prorrogara su plazo límite y exigió a Irán que reabriera el estrecho de Ormuz durante ese mismo periodo como gesto de buena voluntad. La Casa Blanca confirmó que el presidente tomó nota de la iniciativa y que daría una respuesta, mientras un alto funcionario iraní señaló a Reuters que Teherán la revisaba de forma “positiva”.

La propuesta llegó pocas horas antes de que expirara el ultimátum fijado para las 20.00 del martes hora de Washington, medianoche del miércoles en Teherán. “Para que la diplomacia siga su curso, solicito encarecidamente al presidente Trump que amplíe el plazo dos semanas”, escribió Sharif en X, donde aseguró que los esfuerzos diplomáticos avanzaban “de forma constante, firme y decidida”. El primer ministro también instó a todas las partes a respetar un cese de hostilidades en todos los frentes para que la diplomacia pudiera lograr “el fin definitivo de la guerra”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó a AFP que Trump había sido informado y que “llegará una respuesta”. El propio mandatario admitió en Fox News que Estados Unidos estaba en “negociaciones intensas”, aunque declinó dar detalles. Trump ha aplazado su ultimátum en varias ocasiones desde el 28 de febrero, cuando Washington e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra objetivos militares iraníes.

En esta imagen publicada por el Servicio Inter de Relaciones Públicas, el recién ascendido general de campo Asim Munir reza tras colocar una ofrenda floral en el monumento a los Mártires, en una ceremonia de guardia de honor en el Cuartel General del Ejército en Rawalpindi, Pakistán, el miércoles 21 de mayo de 2025 (Servicio Inter de Relaciones Públicas via AP)
En esta imagen publicada por el Servicio Inter de Relaciones Públicas, el recién ascendido general de campo Asim Munir reza tras colocar una ofrenda floral en el monumento a los Mártires, en una ceremonia de guardia de honor en el Cuartel General del Ejército en Rawalpindi, Pakistán, el miércoles 21 de mayo de 2025 (Servicio Inter de Relaciones Públicas via AP)

La postura de Teherán complica, sin embargo, cualquier acuerdo rápido. Irán rechazó la idea de un alto el fuego temporal y exigió el fin permanente del conflicto con garantías contra futuros ataques. Un funcionario iraní senior precisó a Reuters que Teherán no aceptaría presiones ni plazos para tomar decisiones, y que no reabrirá el estrecho de Ormuz a cambio de una tregua provisional. La agencia estatal IRNA informó de que Irán ya trasladó a Pakistán una respuesta formal de diez puntos que incluye un protocolo para el paso seguro de buques, el levantamiento de sanciones y el apoyo a la reconstrucción.

Pakistán se ha consolidado como el único canal de comunicación directa entre Washington y Teherán. El jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, ha sido la figura central de esa mediación: según Reuters, mantuvo contacto “durante toda la noche” con el vicepresidente estadounidense JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el canciller iraní Abbas Araghchi. Munir, quien se reunió con Trump en dos ocasiones el año pasado, mantiene vínculos con la Guardia Revolucionaria iraní y con la Casa Blanca, lo que le otorga una posición singular en el proceso.

El marco negociador prevé un acuerdo en dos fases: un alto el fuego inmediato con la reapertura del estrecho, seguido de un periodo de entre 15 y 20 días para cerrar un acuerdo más amplio que incluiría compromisos iraníes sobre su programa nuclear a cambio de alivio de sanciones. Este esquema, denominado informalmente el “Acuerdo de Islamabad”, contempla conversaciones presenciales en la capital paquistaní. China respaldó este martes la mediación de Islamabad y urgió al diálogo. El conflicto, que entra en su sexta semana, ha dejado más de 2.000 muertos en Irán y mantiene paralizado el estrecho de Ormuz, por el que transita más del 20% del petróleo y gas que se comercializa en el mundo.

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