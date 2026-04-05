Mundo

El régimen de Irán atacó infraestructuras energéticas en Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó que los blancos incluyeron refinerías, plantas petroquímicas y complejos de energía

Guardar
Irán atacó instalaciones energéticas de Kuwait

En la madrugada del domingo, el régimen de Irán admitió haber atacado infraestructuras energéticas en Israel, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait como represalia por recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel a instalaciones en territorio iraní. Según la Guardia Revolucionaria iraní, los blancos incluyeron refinerías, plantas petroquímicas y complejos de energía, en una acción que recrudece la tensión regional y genera preocupación internacional sobre el suministro global de energía.

La República Islámica llevó a cabo estos ataques como respuesta a bombardeos previos contra infraestructuras civiles y proyectos económicos en su territorio. Con esta ofensiva, buscó enviar un mensaje de capacidad militar y advertir sobre una posible intensificación del conflicto, perse a las advertencias de Estados Unidos e Israel.

La operación, que la Guardia Revolucionaria calificó como “primera fase de la respuesta”, tuvo como objetivos una refinería en Haifa, instalaciones de gas en Habshan y una planta petroquímica en Al Ruwais, ambas en Emiratos Árabes Unidos. También alcanzó una petroquímica en Sitra, Bahréin, y un complejo en Shuaiba, Kuwait, de acuerdo con el comunicado difundido por la agencia Tasnim.

Teherán sostuvo que estos puntos constituyen “infraestructuras clave” para el suministro energético y el apoyo logístico militar de la región. Algunos de los ataques provocaron incendios y daños materiales importantes, en lo que describieron como una acción proporcional tras bombardeos recientes contra infraestructuras petroquímicas iraníes y el puente B1 de Karaj, aún en construcción.

En Kuwait, el Ministerio de Finanzas informó que el edificio del Complejo de Ministerios en la ciudad de Kuwait fue atacado en la noche del sábado por un dron, provocando daños materiales pero sin dejar víctimas. Los empleados pasarán a realizar trabajo remoto y la atención presencial se reanudará el lunes, detalló la cartera ministerial.

Vista borrosa de un edificio alto y amarillo con una gran explosión naranja y humo oscuro saliendo de su parte superior, contra un cielo gris claro
Irán atacó edificiones gubernamentales e instalaciones energéticas en Kuwait

La Corporación Petrolera de Kuwait comunicó que su complejo en Shuwaikh fue alcanzado por drones iraníes durante la madrugada, generando un incendio que obligó a la evacuación total del edificio. Las autoridades evalúan el impacto y han dado prioridad a asegurar la protección del personal.

El Ministerio de Electricidad, Agua y Energía Renovable informó que dos plantas de energía y desalinizadoras fueorn afectadas por el ataque, lo que causó daños considerables y dejó fuera de servicio dos unidades de generación. La continuidad de los servicios esenciales para la población ha sido garantizada, según el ministerio.

El gobierno kuwaití atribuyó estos sucesos al aumento de las tensiones en el Golfo, donde Irán ha incrementado los ataques contra países que albergan bases militares estadounidenses, incluida Kuwait.

En los Emiratos Árabes Unidos (EAU), la Autoridad Nacional de Gestión de Crisis y Desastres confirmó que las defensas aéreas interceptaron una “amenaza de misiles” procedente de Irán. Se recomendó a la población permanecer en lugares seguros y seguir la información oficial.

Los restos de varios proyectiles derribados causaron incendios en la planta petroquímica de Borouge, donde equipos de emergencia actuaron con rapidez para contener la situación, según las autoridades de EAU.

En Bahréin, el Ministerio del Interior indicó que los servicios de defensa civil extinguieron un incendio en un almacén perteneciente a Bapco Energies. El incidente fue atribuido a la “agresión iraní”. Al igual que en Kuwait y Emiratos, no se reportaron víctimas, aunque sí se registraron daños materiales.

La Guardia Revolucionaria reivindicó los ataques contra los países del Golfo (Europa Press/Contacto/Sepahnews)
La Guardia Revolucionaria reivindicó los ataques contra los países del Golfo (Europa Press/Contacto/Sepahnews)

Los tres países afectados informaron la interceptación parcial de drones y misiles durante la madrugada, lo que redujo el alcance de los daños materiales.

La escalada de ataques llevó al Consejo de Seguridad de la ONU a postergar la discusión de una resolución que permitiría el uso de la fuerza para salvaguardar la navegación en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos respalda esta iniciativa, que apunta a preservar el tránsito de productos energéticos y evitar bloqueos en un punto crítico para el comercio internacional de petróleo, gas y fertilizantes.

La interrupción en la ruta de Ormuz ya ha impactado el flujo internacional de crudo, incidiendo en los precios y generando alarma en los mercados globales de energía. Antecedentes de autorización internacional para el uso de fuerza en conflictos regionales fueron documentados en Irak en 1990 y en Libia en 2011.

Mientras avanzan las conversaciones diplomáticas, gobiernos y empresas energéticas en la región revisan los protocolos de seguridad de su infraestructura crítica y mantienen la vigilancia ante posibles represalias.

La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido que, de repetirse ataques contra objetivos no militares en Irán, la siguiente fase de su respuesta será todavía más amplia y contundente, lo que sostiene una atmósfera de tensión y alerta máxima en Oriente Medio.

Temas Relacionados

Guardia Revolucionaria IraníKuwaitInfraestructura EnergéticaEmiratos Árabes UnidosBahréinÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAIránGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

Con esta advertencia, la Guardia Revolucionaria vuelve a desafiar a Donald Trump, quien hoy reiteró que Estados Unidos atacará instalaciones energéticas iraníes si el régimen no reabre esa vía marítima

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

Kinshasa acogerá desde abril a migrantes expulsados de territorio norteamericano sin vínculos con el país, mientras la ONU documenta más de 7 millones de desplazados internos en suelo congoleño

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

El crudo estadounidense de referencia West Texas Intermediate se ubicó por encima de los 113 dólares, mientras que el Brent superó los 100 dólares el barril

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky se reunió con el líder sirio Ahmed al Sharaa en Damasco, donde ambos mostraron “un gran interés en el intercambio de experiencia militar y en materia de seguridad”. Además, acordaron la reapertura de sus respectivas embajadas

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

El Gobierno ucraniano sostuvo que las acusaciones lanzadas desde Budapest carecen de pruebas y sugirió que el episodio podría responder a una operación de Moscú en plena recta final de las elecciones legislativas húngaras

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El presidente Javier Milei recibirá a su par chileno Kast y buscará reforzar la coordinación política del Gabinete

El presidente Javier Milei recibirá a su par chileno Kast y buscará reforzar la coordinación política del Gabinete

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

Emily Blunt se consolida como ícono de glamour: los mejores looks de la actriz de “El diablo viste a la moda”

Cortes de cabello masculinos: los estilos que son furor y cómo elegir el ideal

Robaron una moto, desataron una persecución y los chocó un jubilado que manejaba borracho en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Una delegación de congresistas republicanos de EE.UU. visita Taiwán esta semana

Irán incide en que el estrecho de Ormuz "jamás volverá a ser como era, especialmente para EEUU e Israel"

Al menos 17 muertos en Irán tras nuevos ataques de EE.UU. e Israel

Hallados muertos dos de los cuatro desaparecidos en Haifa (Israel) tras el impacto de un misil iraní

Secretaría de Gobernación de México descarta motivos para bloquear carreteras este lunes

ENTRETENIMIENTO

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Gigi Hadid se pronuncia por primera vez tras su mención en los archivos de Jeffrey Epstein: “Me da asco”

Bonnie Wright, estrella de ‘Harry Potter’, reveló que está a la espera de su segundo hijo

Joseph Baena logra su segundo triunfo consecutivo en competencias de fisicoculturismo

Olivia Munn reflexionó sobre la lucha contra el cáncer de Amanda Peet: “Es increíblemente afortunada”