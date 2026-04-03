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El ejército israelí destruyó el 70% de la producción de acero iraní

Un ataque coordinado con fuerzas estadounidenses impacta gravemente la industria estratégica iraní, afectando el suministro de recursos esenciales para la fabricación de armamento y debilitando la capacidad militar del país persa

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. REUTERS/Ronen Zvulun
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. REUTERS/Ronen Zvulun

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este viernes que la Fuerza Aérea israelí ha destruido el 70% de la capacidad de producción de acero de Irán. Según explicó en un videomensaje, este golpe priva a la Guardia Revolucionaria iraní de recursos financieros y limita su producción de armamento, en el contexto de una operación conjunta con Estados Unidos.

Netanyahu afirmó que las acciones recientes incluyeron ataques contra puentes e infraestructuras estratégicas iraníes. El mandatario israelí subrayó que estas operaciones se realizaron “en plena coordinación” con el presidente estadounidense Donald Trump y que continuarán hasta debilitar aún más al régimen iraní. “Este régimen está más débil que nunca; Israel está más fuerte que nunca”, declaró tras una evaluación militar en la base principal de la unidad de Inteligencia del Ejército israelí en Tel Aviv.

El acero es un material estratégico para la producción industrial y militar, utilizado en la fabricación de misiles, drones y embarcaciones. Tras los bombardeos, las dos mayores plantas siderúrgicas de Irán —Khuzestán y Mobarakeh— han quedado fuera de servicio. Las compañías han advertido que reestructurarlas podría llevar meses.

La destrucción del 70 % de la capacidad siderúrgica iraní representa un golpe significativo a la industria militar y a la economía del país. El Gobierno israelí sostiene que la campaña conjunta responde a la necesidad de frenar el flujo de recursos hacia la producción de armas por parte de la Guardia Revolucionaria. En reacción, la Guardia Revolucionaria ha lanzado misiles y drones contra zonas industriales de la región e Israel, y ha amenazado con nuevas represalias si continúan los ataques.

En el frente libanés, Netanyahu anunció que el Ejército israelí seguirá ampliando el denominado “cinturón de seguridad” para proteger las comunidades del norte de Israel. Ya controla la zona al sur del río Litani, lo que equivale a cerca del 8% del territorio libanés. El ministro de Defensa, Israel Katz, informó que comenzará la demolición de viviendas en aldeas del sur de Líbano, consideradas “puestos avanzados” de Hezbollah.

Benjamin Netanyahu. REUTERS/Ronen Zvulun
Benjamin Netanyahu. REUTERS/Ronen Zvulun

Desde el 2 de marzo, el grupo chií libanés, aliado de Irán, combate a Israel en su segunda guerra en menos de dos años, en apoyo a Teherán. Israel ha intensificado los bombardeos en el sur y este de Líbano, así como en las afueras de Beirut, y mantiene una invasión terrestre en la región sur de su propio territorio.

El Ministerio de Salud libanés reporta más de 1.200 muertos en el país por bombardeos israelíes desde el inicio de las hostilidades, incluidos 124 niños. Por su parte, las autoridades iraníes no han actualizado el balance oficial de víctimas desde la primera semana de la ofensiva, cuando se registraban 1.230 fallecidos. La ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, ha contabilizado más de 3.400 muertos en Irán, entre ellos más de 1.500 civiles.

(Con información de EFE y AFP)

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