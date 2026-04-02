Rusia atrae a estudiantes para sus fuerzas de drones en Ucrania con generosos paquetes financieros

Universidades rusas ofrecen salarios y becas para captar estudiantes como operadores de drones (Reuters)

A los estudiantes de toda Rusia se les están ofreciendo grandes incentivos financieros para que se unan a las unidades de drones que luchan en Ucrania como operadores e ingenieros, mientras que a las empresas de la región central rusa de Ryazan se les han asignado cuotas para reclutar trabajadores para el ejército, según muestran los documentos.

El esfuerzo de reclutamiento, que se produce mientras las fuerzas rusas continúan avanzando en el campo de batalla en Ucrania y mientras las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos están estancadas debido a la guerra con Irán , sugiere que Moscú está diversificando su estrategia para reponer las filas de su ejército en el quinto año de la guerra.

Pero no forma parte de una movilización general, algo que el Kremlin afirmó esta semana que no estaba en la agenda. Tampoco, según altos funcionarios, Rusia tiene escasez de reclutas, a pesar de las afirmaciones ucranianas —desestimadas por Moscú— de que Kiev está eliminando tropas rusas más rápido de lo que se pueden reclutar.

El reclutamiento estudiantil coincide con campañas publicitarias que promueven a los “nuevos indispensables” (Reuters)

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad, declaró el viernes a los medios estatales que el sistema de reclutamiento ruso, que ofrece importantes incentivos económicos a los voluntarios, sigue dando resultados.

Dmitry Medvedev afirmó que el sistema de reclutamiento voluntario ruso sigue siendo efectivo (Reuters)

Más de 400.000 personas se inscribieron el año pasado y más de 80.000 en lo que va de este año, afirmó.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el jueves que no había visto documentos oficiales sobre las cuotas de captación de estudiantes y de empresas en Riazán, pero confirmó que se estaba animando a los estudiantes a unirse a las fuerzas de drones rusas, una nueva división de las fuerzas armadas creada a finales del año pasado a instancias del presidente Vladimir Putin.

Dmitry Peskov confirmó que se incentiva a estudiantes a unirse a las fuerzas de drones rusas (Reuters)

La oferta de contratación se aplica por igual a todos: trabajadores, estudiantes y desempleados, declaró Peskov a los periodistas. “Es una oferta totalmente abierta, una invitación a unirse a un nuevo tipo de unidad”.

Rusia busca operadores de drones altamente capacitados

La decisión de Rusia de atacar a estudiantes, un proceso que, según los críticos, a veces ha estado acompañado de presiones indebidas, sugiere que Moscú está deseoso de destinar más recursos humanos cualificados a sus fuerzas de drones, que, al igual que las de Ucrania, desempeñan un papel cada vez más crucial en lo que se ha convertido desde hace tiempo en una guerra de desgaste.

Los estudiantes que se suman a las unidades de drones reciben permisos académicos y exención de aranceles (Reuters)

Los operadores de drones de ambos bandos suelen trabajar a cierta distancia de la línea del frente, pero se les considera objetivos de alto valor que son perseguidos y eliminados si se descubren sus posiciones.

La Universidad Federal del Lejano Oriente en Vladivostok promete a los estudiantes que se inscriban un permiso académico prorrogable de al menos un año y la exención garantizada de las tasas de matrícula a su regreso, además de alojamiento gratuito y becas. También se compromete a cubrir los costes de cualquier equipo y armamento militar necesario.

Esto se suma a lo que, para los estándares locales, es un paquete financiero sustancial: un salario de primer año de 5,5 millones de rublos (68.433 dólares), un pago único de 2,5 millones de rublos después de la formación gratuita, una asignación mensual de 240.000 rublos y un pago único de 200.000 rublos por parte de la universidad.

Los reclutas reciben beneficios económicos superiores al promedio local (Reuters)

“Esta no es solo una oportunidad para demostrar tu valía, sino también una plataforma única para el desarrollo social y profesional, respaldada por medidas de apoyo sin precedentes”, afirmó la universidad en un documento publicado el 19 de marzo.

Los nuevos indispensables

La Universidad Estatal de Ingeniería Civil de Moscú ofrece incentivos similares, indicando a los estudiantes en un comunicado en su sitio web que tienen la oportunidad de convertirse en operadores de drones, ingenieros o especialistas técnicos.

Algunos estudiantes reciben amenazas de expulsión si rechazan alistarse como operadores de drones (Reuters)

La Universidad Estatal Hidrometeorológica de Rusia en San Petersburgo también anima a sus estudiantes a inscribirse. Su oferta, publicada en su sitio web, muestra a un operador de drones que promete pagos a partir de 7 millones de rublos (87.000 dólares) al año.

Según informes no confirmados de los medios, las universidades han recibido cuotas de admisión que deben cumplir, y se han filtrado rumores de que los estudiantes, especialmente aquellos que han suspendido exámenes o tienen deudas, a veces han sufrido presiones indebidas para inscribirse, como amenazas de expulsión si no lo hacen.

El programa de incorporación incluye alojamiento gratuito y apoyo financiero directo de las universidades (Reuters)

Reuters no pudo confirmar esta información de forma independiente, y el Ministerio de Defensa ruso y las universidades afirman que la inscripción es totalmente voluntaria.

La campaña para atraer estudiantes coincide con una nueva campaña publicitaria de reclutamiento en vallas que muestra a un joven operador de drones con ojos brillantes y gafas de alta tecnología bajo el título “Los nuevos indispensables”.

Mientras tanto, Pavel Malkov, gobernador de la región de Ryazan, que cuenta con una población de más de un millón de habitantes, ha ordenado a las empresas privadas y públicas que establezcan cuotas de contratación para los trabajadores que firmen contratos con el ejército.

Sus órdenes, recogidas en un decreto publicado en una página web del gobierno y difundido por los medios estatales, establecían que las empresas con hasta 300 trabajadores debían aportar dos reclutas al ejército, las empresas con hasta 500 empleados tres reclutas y las empresas con más de 500 trabajadores cinco reclutas.

Los estudiantes reclutados mantienen la matrícula universitaria y pueden retomar los estudios tras el servicio (Reuters)

El decreto no especificaba qué castigo, en su caso, afrontarían las empresas si no cumplían con las cuotas.

(Reuters)