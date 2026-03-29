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Polonia extiende seis meses los controles fronterizos con Alemania y Lituania

La nueva normativa, que afecta los puntos clave de paso terrestre, entrará en vigor el 5 de abril de 2026 y responde a la amenaza de migración irregular en la región. Entre los pasos bajo vigilancia figura el Puente Inglés

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Dos agentes de la Guardia Fronteriza Polaca, con uniformes de camuflaje, interactúan con el conductor de un Ford Mondeo blanco durante una inspección en carretera
La decisión oficial implica operativos adicionales en puntos estratégicos, con la incorporación del Puente Inglés tras recientes obras y la participación de cuerpos de seguridad en tareas de inspección selectiva (Captura de video)

Polonia decidió extender por seis meses los controles fronterizos temporales con Alemania y Lituania. La normativa, que entrará en vigor el 5 de abril de 2026, afecta los principales pasos de frontera en el oeste y noreste del país, y tiene como objetivo reforzar la seguridad en los límites estatales, según publicó el portal Euronews.

La extensión anunciada abarca los principales cruces en el oeste y noreste del país. El Ministerio del Interior explicó que, tras concluir obras de renovación, el Puente Inglés, que conecta Łęknica y Bad Muskau, vuelve a incluirse entre los pasos con controles.

Tradicionalmente, este cruce facilita el tránsito de turistas y la realización de eventos binacionales en el Parque Muskauer, motivo por el cual el retorno de las inspecciones puede disminuir el flujo de visitantes y complica la logística para la organización de actividades culturales transfronterizas, afectando a los operadores turísticos y las autoridades locales.

Razones y alcance de la medida

Vista lateral de una fila de coches moviéndose por un puente. Un SUV oscuro está al frente, seguido por otros vehículos. Edificios se ven al fondo
La normativa actualizada comprende una duración inicial de seis meses y afecta los principales cruces del oeste y noreste del territorio nacional, con medidas orientadas a frenar la migración irregular (Captura de video)

La cadena informativa europea Euronews informó que el mantenimiento de los controles fronterizos responde a la persistencia de la migración irregular en los límites compartidos con Alemania y Lituania. La regulación, firmada el 27 de marzo, modifica el reglamento sobre el restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores de Polonia.

Según las autoridades polacas, la operación involucra a la Guardia de Fronteras, la policía y las Fuerzas de Defensa Territorial. Actualmente, hay más de cincuenta puntos de la frontera germano-polaca y trece en la lituano-polaca con operativos para la inspección selectiva de personas y vehículos con base en criterios de seguridad.

El texto oficial señala que la extensión tendrá una duración inicial de seis meses. Además, establece que, conforme al Código de fronteras Schengen, los Estados miembros de la Unión Europea tienen la facultad de reinstaurar controles internos ante amenazas graves al orden público o la seguridad.

Estas medidas, según la normativa europea, no pueden exceder los dos años de aplicación continuada; su renovación se admite cada seis meses bajo justificación. Las autoridades notificaron formalmente la decisión a los países miembros del espacio Schengen, así como al Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea.

Antecedentes y contexto europeo

El restablecimiento de los controles en Polonia se remonta al 7 de julio de 2025, cuando la medida se implementó por primera vez con una vigencia de un mes. Posteriormente, se prorrogó dos veces: del 6 de agosto al 4 de octubre y hasta el 4 de abril de 2026, lapso tras el cual entra en vigor la nueva prórroga de seis meses.

Durante este período, la vigilancia en la frontera se mantuvo en concordancia con las disposiciones comunitarias, aplicándose a personas y vehículos seleccionados conforme a parámetros de seguridad.

Sedán oscuro y furgoneta blanca transitan por una carretera en obras. Conos de tráfico rojos y blancos y señales de carretera
La reincorporación del cruce fronterizo, que conecta Łęknica y Bad Muskau, afecta directamente la movilidad turística y la organización de eventos en el Parque Muskauer, según lo informado por las autoridades locales (Captura de video)

Además, destacaron que la cooperación con Alemania y Lituania continuará, con el objetivo de garantizar la efectividad de los operativos y facilitar el intercambio de información sobre incidentes y detenciones.

El regreso del control al Puente Inglés repercute de forma directa en el turismo local y en la planificación de eventos en el Parque Muskauer. La reincorporación de este paso a la lista de controles, tras haber estado exento durante las obras, obliga a ajustar protocolos para turistas y participantes en actividades culturales binacionales.

Reacciones y perspectivas

Representantes del Gobierno polaco señalaron que la finalidad principal del dispositivo es proteger la seguridad y el orden público frente al aumento de flujos migratorios no autorizados. La presencia de agentes en los pasos más transitados busca disuadir cruces irregulares y garantiza una respuesta rápida ante incidentes.

Las autoridades de Polonia reiteraron que la vigencia del régimen será revisada periódicamente, en función de la evolución de los flujos migratorios y la situación de seguridad. En caso de que las amenazas se mantengan, la normativa autoriza nuevas extensiones de hasta seis meses, siempre en comunicación con los organismos europeos pertinentes.

La medida, alineada con las políticas comunes de control fronterizo en Europa, tiene como foco la gestión de la migración irregular y la protección de la estabilidad interna. Desde el Ejecutivo polaco subrayaron la importancia de la colaboración fronteriza con los países vecinos para el éxito de la estrategia en curso.

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