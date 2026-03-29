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La Universidad Americana de Beirut suspendió las clases presenciales tras las amenazas del régimen iraní

“Por precaución, todas las actividades serán virtuales durante dos días, salvo para personal esencial”, anunció Fadlo Khouri, presidente de la Universidad

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La American University of Beirut brindará solo clases virtuales por dos días tras las amenazas de Irán
La American University of Beirut brindará solo clases virtuales por dos días tras las amenazas de Irán

La American University of Beirut suspendió sus clases presenciales y migró temporalmente a la modalidad en línea durante dos días tras las amenazas emitidas el sábado por la Guardia Revolucionaria de Irán de que universidades estadounidenses en la región podrían ser declaradas como posibles objetivos militares.

La decisión responde al aumento de amenazas regionales contra instituciones educativas vinculadas a Estados Unidos y busca resguardar a estudiantes y personal. La universidad confirmó que no detectó alertas específicas hacia su campus, pero optó por tomar precauciones limitando el acceso únicamente al personal esencial e implementando la enseñanza virtual.

El presidente de la American University of Beirut, Fadlo Khouri, declaró que en la actualidad “no existen indicios de una amenaza directa contra nuestra universidad, campus o centros médicos”. Sin embargo, añadió que, “por precaución, todas las actividades serán virtuales durante dos días, salvo para personal esencial”, según el comunicado institucional.

La medida fue emitida después de que la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que, ante recientes bombardeos a universidades iraníes atribuidos a Estados Unidos e Israel, consideraría como objetivos militares los campus estadounidenses e israelíes en Medio Oriente. La exigencia del régimen iraní incluye que Washington condene públicamente los ataques ocurridos en Teherán e Isfahán antes del mediodía del lunes 30 de marzo de 2026, y que garantice la seguridad de la infraestructura educativa en la región.

La demanda fue anunciada tras acusaciones de que ataques recientes destruyeron la Universidad Tecnológica de Isfahán y la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán, sin que se reportaran víctimas mortales.

La advertencia especificaba que profesores, estudiantes y residentes cercanos a campus estadounidenses debían mantenerse al menos a un kilómetro de distancia de estos recintos. El ultimátum incluía condiciones precisas que, de no cumplirse, permitirían a la Guardia Revolucionaria mantener la amenaza sobre posibles acciones militares. Quedan excluidas dos universidades, cuya seguridad la organización no garantizó.

La Guardia Revolucionaria iraní amenazó con atacar universidades norteamericanas e israelíes en Medio Oriente (IRGC/WANA via REUTERS)
La Guardia Revolucionaria iraní amenazó con atacar universidades norteamericanas e israelíes en Medio Oriente (IRGC/WANA via REUTERS)

El incremento de las amenazas entre Irán y Estados Unidos se enmarca en un clima de inseguridad y tensión en Oriente Medio. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió con represalias si Irán no reabre el estrecho de Ormuz antes del 6 de abril, lo que añade presión a la situación regional.

En Bagdad, sistemas de defensa iraquí interceptaron drones dirigidos contra la embajada estadounidense. Incidentes similares recientes muestran la volatilidad en la región, donde grupos vinculados a Irán han declarado treguas temporales tras ataques anteriores.

El ejército estadounidense desmintió informes sobre supuestos ataques iraníes en Dubái y negó la muerte de 500 personas en refugios en Emiratos Árabes Unidos. Simultáneamente, crecieron los enfrentamientos en la frontera entre Irán e Israel, donde se interceptaron lanzamientos de misiles desde territorio iraní y se emitieron alertas de emergencia para la población israelí.

Mientras la inseguridad sigue afectando la educación y la vida cotidiana, la postura de la Guardia Revolucionaria de Irán subraya que el futuro de las universidades estadounidenses en Medio Oriente dependerá directamente de la respuesta que adopte el gobierno estadounidense tras los recientes bombardeos, quedando la estabilidad académica condicionada al desarrollo de los acontecimientos regionales.

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