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Rusia incluyó al director ganador del Óscar Pavel Talankin en la lista de “agentes extranjeros”

Las autoridades lo acusan de colaborar con organizaciones consideradas hostiles y de difundir información falsa sobre la política oficial

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Talankin filmó en secreto prácticas de adoctrinamiento escolar en Karabaz, Cheliábinsk (Reuters)
Talankin filmó en secreto prácticas de adoctrinamiento escolar en Karabaz, Cheliábinsk (Reuters)

El Ministerio de Justicia de Rusia incluyó este viernes a Pavel Talankin, director galardonado con el Óscar por el documental Mr Nobody contra Putin, en la lista oficial de “agentes extranjeros”.

La medida fue informada mediante un comunicado en el que las autoridades acusaron a Talankin de participar en la creación de contenido para organizaciones consideradas “indeseables” y de difundir información falsa sobre decisiones y políticas del gobierno ruso.

La designación afecta directamente a Talankin, quien este año se convirtió en uno de los cineastas rusos más reconocidos internacionalmente tras recibir el premio de la Academia de Hollywood por codirigir junto al estadounidense David Borenstein el documental Mr Nobody contra Putin.

Pavel Talankin fue reconocido por la Academia de Hollywood junto a David Borenstein (Reuters)
Pavel Talankin fue reconocido por la Academia de Hollywood junto a David Borenstein (Reuters)

El Ministerio de Justicia detalló que el director, nacido en Karabaz, región de Cheliábinsk, expresó de forma reiterada su rechazo a la “operación militar especial” lanzada por el presidente Vladimir Putin contra Ucrania en 2022.

El Ministerio no mencionó de forma explícita el documental en su comunicado, pero insistió en que Talankin, de 35 años, difundió información contraria a las políticas oficiales. El realizador trabajaba como videógrafo en una escuela de Karabaz, donde documentó durante dos años las prácticas de adoctrinamiento escolar en apoyo a la intervención militar rusa en Ucrania.

El señor Nadie contra Putin
Mr Nobody contra Putin obtuvo el Óscar a mejor documental en la última edición

En el verano de 2024, Talankin abandonó Rusia y trasladó el material grabado en secreto. Ese material fue la base del documental de 90 minutos, presentado en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2025. Además del Óscar, la película recibió el premio a mejor documental en la edición más reciente de los BAFTA británicos.

Tras su designación como “agente extranjero”, Talankin enfrenta restricciones legales y censura en Rusia (Reuters)
Tras su designación como “agente extranjero”, Talankin enfrenta restricciones legales y censura en Rusia (Reuters)

El tribunal de justicia objetó la presencia de una bandera “blanca-azul-blanca”, símbolo utilizado por sectores opositores a la guerra y prohibido en Rusia por considerarse “extremista”.

El Consejo Presidencial para el Desarrollo de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos de Rusia, organismo dependiente del Kremlin, solicitó a la organización de los Óscar y a la UNESCO la apertura de una investigación sobre el uso de imágenes de menores sin consentimiento parental en el documental.

El señor Nadie contra Putin
El filme fue presentado por primera vez en el Festival de Cine de Sundance en 2025

Un tribunal ruso prohibió el jueves la difusión del documental ganador del Óscar en varias plataformas de streaming, al considerar que promovía “actitudes negativas” hacia el gobierno y la guerra en Ucrania.

Este es no es el único ejemplo de censura cinematográfica por parte de Rusia. En diciembre del 2024, se prohibió la proyección de la película El aprendiz, que retrata la juventud de Donald Trump, según confirmó la distribuidora Atmosfera Kino.

Además, en los últimos años, el Ministerio de Cultura ha vetado numerosas películas con temáticas polémicas o dirigidas por cineastas que cuestionan al Kremlin, como ocurrió con la cinta británica The Ministry of Ungentlemanly Warfare de Guy Ritchie, protagonizada por Henry Cavill.

(Con información de Europa Press y EFE)

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