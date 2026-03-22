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Elecciones municipales en Francia: el socialista Emmanuel Grégoire se impuso en París y la extrema derecha ganó Niza

En Marsella, segunda ciudad más poblada del país, Benoît Payan fue reelegido como alcalde con el 53% de los votos, mientras el candidato de Agrupación Nacional, Franck Allisio, alcanzó el 41,5%

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El candidato socialista para la
El candidato socialista para la alcaldía de París, Emmanuel Gregoire, antes de un debate televisado (AP Foto/Thibault Camus)

Las elecciones municipales celebradas este domingo en Francia definieron el liderazgo político en más de 1.500 ciudades, incluida París, donde el socialista Emmanuel Grégoire, fue elegido nuevo jefe del gobierno municipal.

Grégoire, que encabezó una coalición de ecologistas y comunistas, obtuvo alrededor del 53% de los votos según las primeras estimaciones.

A quienes temen los tiempos que vienen, les digo: no tengan miedo (...) París será el corazón de la resistencia de esta unión de derechas, que busca arrebatarnos lo más preciado y frágil que tenemos: la simple alegría de vivir juntos”, aseguró.

A sus 48 años, Grégoire sucede a Anne Hidalgo tras una trayectoria vinculada al equipo socialista desde el mandato de Bertrand Delanoë. Formado en ciencia política en Burdeos y con experiencia en el sector privado, el nuevo alcalde fue jefe de gabinete en los años en que el socialismo recuperó la capital francesa y desde 2018 ocupó el puesto de número dos en el ayuntamiento.

Emmanuel Grégoire saluda a sus
Emmanuel Grégoire saluda a sus seguidores tras conocerse los primeros resultados que lo daban como ganador en la segunda vuelta en París (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Durante la campaña, Grégoire prometió continuar políticas de adaptación climática y abordar desafíos como la vivienda, la limpieza urbana y la seguridad en espacios públicos.

En el sur, la ciudad de Niza cambió de signo político con la victoria de Éric Ciotti, aliado de la Agrupación Nacional (RN), que obtuvo el 45% de los sufragios frente al alcalde saliente Christian Estrosi. Con este resultado, la formación de Marine Le Pen suma Niza a sus feudos históricos como Perpiñán y alcanza presencia en Carcasona, aunque no logró imponerse en Marsella, Toulon ni Nîmes.

En Marsella, segunda ciudad más poblada del país, el socialista Benoît Payan fue reelegido como alcalde con el 53% de los votos, mientras el candidato de RN, Franck Allisio, alcanzó el 41,5%.

La retirada en la segunda vuelta del aspirante de la izquierda radical, Sébastien Delogu, facilitó la consolidación del voto progresista. La jornada también estuvo marcada por la reelección del ex primer ministro Edouard Philippe en Le Havre y el triunfo de La Francia Insumisa en Roubaix, según proyecciones de institutos de sondeo y medios locales.

En el sur, la ciudad
En el sur, la ciudad de Niza cambia de signo político con la victoria de Éric Ciotti, aliado de la Agrupación Nacional (RN), que obtuvo el 45% de los sufragios (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En total, más de 17 millones de ciudadanos participaron en la segunda vuelta de las municipales, centrada principalmente en áreas urbanas y medianas, ya que la mayoría de alcaldes en localidades rurales se habían definido en la primera ronda. Francia cuenta con aproximadamente 35.000 municipios, de los cuales la mayoría resolvió su elección la semana anterior. Las municipales, aunque enfocadas en cuestiones locales, son observadas como un termómetro de tendencias políticas y alianzas ante la presidencial de 2027.

El avance de RN en Niza y otras ciudades del sur fue interpretado por dirigentes del partido como parte de una estrategia de implantación territorial a largo plazo. Marine Le Pen destacó en redes sociales el resultado en Niza y Carcasona, mientras otros líderes de la formación subrayaron el aumento de concejales y la presencia en áreas donde antes no contaban con representación.

Sin embargo, el RN no logró romper el techo en grandes urbes como Marsella, donde la movilización de alianzas de izquierda y centro evitó la alternancia.

En Marsella, segunda ciudad más
En Marsella, segunda ciudad más poblada del país, el socialista Benoît Payan fue reelegido como alcalde con el 53% de los votos (EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)

Por su parte, dirigentes de la izquierda celebraron la retención de París y Marsella, así como el avance en ciudades medianas del norte. Emmanuel Grégoire, tras conocerse los resultados, afirmó que “París seguirá siendo una ciudad abierta y solidaria”. El nuevo alcalde contó con el respaldo de su antecesora y aliados de los partidos ecologista y comunista.

En el resto del país, la fragmentación política se reflejó en la diversidad de resultados: la derecha tradicional mantuvo posiciones en varias capitales departamentales, mientras partidos de centro y alianzas locales resistieron en ciudades de tamaño medio.

El ex primer ministro Edouard Philippe, reelegido en Le Havre, aprovechó el resultado para enviar un mensaje de unidad frente a la polarización política.

La participación electoral se mantuvo por debajo del 50%, en línea con la tendencia de las últimas elecciones municipales, y la jornada transcurrió sin incidentes mayores, según reportes oficiales. Los resultados finales se conocerán conforme avance el recuento y la proclamación oficial de los ganadores en cada municipio.

(Con información de AFP y EFE)

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