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China llama a empresas extranjeras y dice que profundizará la apertura económica ante la creciente tensión comercial

Beijing dice que quiere fortalecer las condiciones para inversiones foráneas y se incentivarán importaciones selectas

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China llama a empresas extranjeras
China llama a empresas extranjeras y dice que profundizará la apertura económica ante la creciente tensión comercial (Han Guan/REUTERS)

El primer ministro chino, Li Qiang, se comprometió este domingo a profundizar la apertura económica y garantizar el trato nacional a las empresas extranjeras, en un contexto de crecientes tensiones comerciales globales. Durante el Foro de Desarrollo de China 2026, celebrado en Beijing, Li afirmó que el país impulsará una política de apertura de alto nivel y promoverá la importación de más productos extranjeros de calidad, según informaron medios estatales.

El evento, que reúne a líderes empresariales internacionales, funcionarios, economistas y académicos, sirve como plataforma para que China presente sus perspectivas económicas y oportunidades de inversión. Este año, el foro coincide con un momento de fricción comercial entre China y varios de sus principales socios a raíz del superávit comercial récord de 1,2 billones de dólares alcanzado en 2025. Además, la reunión antecede a la pospuesta visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicialmente prevista para finales de marzo, en medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Entre los asistentes al foro se encuentran altos ejecutivos de Apple, Samsung Electronics, Volkswagen, Broadcom Inc, Siemens, BASF y Novartis. En la lista de invitados publicada por la organización no figuraban representantes de empresas japonesas.

El Foro de Desarrollo de
El Foro de Desarrollo de China 2026 en Beijing congrega a líderes internacionales y altos ejecutivos de empresas como Apple, Samsung y Volkswagen (Han Guan/REUTERS)

Li Qiang destacó que China importará más productos de alta calidad y colaborará con sus socios comerciales para fomentar un comercio equilibrado y ampliar el volumen global de intercambios. El primer ministro describió al país como una “piedra angular de la certidumbre” y un “refugio de estabilidad” para la economía mundial, reiterando la intención de crear un entorno favorable para el desarrollo de las empresas extranjeras.

El jefe de Gobierno chino, citado por la agencia estatal Xinhua, advirtió que el mundo vive “profundos y complejos cambios”, con un aumento del unilateralismo y el proteccionismo, aunque subrayó el crecimiento de fuerzas favorables a la cooperación y el desarrollo. Remarcó que la solución a los desafíos globales no es el proteccionismo, sino la apertura y la innovación tecnológica.

En el primer bimestre de 2026, el comercio exterior chino registró un crecimiento interanual del 18,3 % en el valor total de los intercambios denominados en yuanes. Las exportaciones aumentaron un 19,2 % y las importaciones un 17,1 % respecto al año anterior. Estos datos contrastan con 2025, cuando las exportaciones crecieron un 6,1 % y las importaciones solo un 0,5 %, en un periodo marcado por las preocupaciones de varios socios comerciales sobre sus déficits con China.

El crecimiento del comercio exterior
El crecimiento del comercio exterior chino en el primer bimestre de 2026 supera el 18%, impulsando exportaciones e importaciones en comparación con 2025 (EFE/ARCHIVO)

Li Qiang defendió que los intercambios comerciales de China se realizan bajo normas internacionales y abogó por fortalecer la cooperación global para “hacer más grande el pastel” de la economía mundial. Subrayó la necesidad de promover cadenas de suministro estables y seguras y de reforzar un entorno competitivo justo. El mandatario reiteró el compromiso de Beijing para mejorar el entorno empresarial y garantizar el trato nacional a las compañías extranjeras.

La edición de este año del foro fue organizada por el Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado y reunió a unos 750 representantes del mundo empresarial, organismos internacionales y entidades financieras, según informaron medios estatales.

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