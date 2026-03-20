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Israel abatió al general Ali Mohammad Naini, vocero de la Guardia Revolucionaria iraní

Las Fuerzas de Defensa lo señalaron como el principal distribuidor de propaganda de la rama más poderosa de las fuerzas armadas de Irán

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Ali Mohammad Naini era el
Ali Mohammad Naini era el vocero de la Guardia Revolucionaria iraní (Archivo)

La muerte de Ali Mohamad Naini, portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, supuso un nuevo golpe en la serie de ataques aéreos atribuidos a Israel contra altos mandos iraníes.

Naini, también director adjunto de la Oficina de Relaciones Públicas de este cuerpo militar, falleció en Irán poco antes del fin del Ramadán.

En el ataque nocturno que terminó con la vida de Naini participaron unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel. El objetivo era suprimir la estructura de liderazgo iraní en el marco de tres semanas de enfrentamientos, en los que Israel, Estados Unidos e Irán se han visto envueltos en una fuerte escalada militar.

La operación contra Naini se contextualiza dentro de una campaña de eliminaciones selectivas. Durante los últimos dos años, el portavoz había servido como principal responsable de la propaganda de la Guardia Revolucionaria, orientada a promover acciones desde varios frentes en Medio Oriente por encargo de la organización.

Israel confirmó la muerte de
Israel confirmó la muerte de Ali Mohammad Naini (@idfonline)

Campaña de ataques contra altos cargos iraníes

Esta reciente ofensiva ha afectado de forma notable a la jerarquía iraní. Además de Naini, esta semana murieron figuras como el ministro de Inteligencia Ismail Jatib y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani, considerado el político de mayor peso en Irán hasta su asesinato.

Al inicio de la guerra, fallecieron el líder supremo Ali Khamenei y altos mandos militares como el general Mohamad Pakpur, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, y el general Abdorrahim Musaví, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes.

Los bombardeos israelíes han tenido como blanco principal la capital, Teherán, lo que demuestra la amplitud de la campaña en el propio suelo iraní.

Reacciones oficiales y consecuencias del conflicto

La Guardia Revolucionaria tildó la eliminación de su portavoz como “un traicionero acto terrorista en vísperas del último día de Ramadán”. Irán afirmó que el suceso constituye una agresión deliberada en fechas sagradas, multiplicando su condena internacional.

El país no actualiza el conteo de víctimas mortales desde el 5 de marzo, manteniendo la cifra en 1.230 muertos. Sin embargo, HRANA, una ONG opositora con sede en Estados Unidos, sostiene que la cifra real asciende a 3.134 fallecidos. Este desfase evidencia la dificultad para calcular el impacto del conflicto.

Irán publicó el lanzamiento de nuevos misiles

Escalada del conflicto en Medio Oriente

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha alcanzado la tercera semana, con bombardeos concentrados sobre Teherán. Por su parte, Irán ha lanzado ataques contra instalaciones estadounidenses y energéticas en la región e implementó el bloqueo del estrecho de Ormuz, clave para el paso mundial del petróleo.

La tensión regional sigue creciendo. Israel ha reiterado que su campaña contra altos mandos militares y políticos iraníes no se detendrá, lo que incrementa el peligro de una mayor expansión del conflicto en Medio Oriente.

Israel ha manifestado que persistirá en su estrategia de neutralizar a los principales líderes del régimen iraní, apostando con ello a influir en el equilibrio regional de poder.

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