El OIEA confirmó que Irán no ha movido su uranio enriquecido al 60% desde el inicio de la guerra y sigue almacenado en Isfahán

Irán mantiene más de 200 kilos de uranio enriquecido al 60 % en el complejo subterráneo de Isfahán (EFE)

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que Irán no ha trasladado sus reservas de uranio enriquecido al 60 % desde el inicio de los ataques militares recientes, material que permanece almacenado principalmente en el complejo subterráneo de Isfahán.

Así lo afirmó el director general de la organización, Rafael Grossi durante su visita a Washington, donde abordó la situación nuclear iraní y las consecuencias del conflicto con autoridades estadounidenses.

Rafael Grossi, director general del OIEA, aseguró que el uranio iraní al 60 % sigue bajo resguardo (Reuters)

El OIEA indicó que mantiene la vigilancia sobre el uranio enriquecido almacenado en Irán y que, según la información actual, las reservas continúan bajo resguardo en Isfahán, mientras una fracción menor permanece en Natanz.

Una fracción menor del uranio enriquecido iraní permanece almacenada en las instalaciones de Natanz (Reuters)

La organización reportó que, tras los ataques aéreos ejecutados en junio por Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes como Isfahán, Natanz y Fordó, sus inspectores pudieron verificar el estado y la ubicación de las reservas.

El director general, Rafael Grossi, subrayó que el almacenamiento de uranio enriquecido implica una responsabilidad internacional y requiere rendición de cuentas, ya que el material tiene implicancias directas en la no proliferación nuclear y su control es indispensable para evitar desvíos en su uso.

Rafael Grossi recalcó que la solución al programa nuclear iraní no puede ser exclusivamente militar (Reuters)

El OIEA expresó su preocupación por la falta de acceso a ciertos sitios iraníes después del inicio del conflicto. Aunque Irán notificó formalmente en junio la existencia de una nueva instalación subterránea en Isfahán para el enriquecimiento de uranio, la ausencia de inspecciones directas impide conocer detalles sobre la función exacta de ese espacio.

En paralelo, la organización informó esta semana que un proyectil impactó en la central nuclear de Bushehr sin registrar daños materiales ni heridos.

Bushehr es la única planta nuclear operativa de Irán y fue construida con asistencia de Rusia (Europa Press)

El incidente, ocurrido el martes por la noche, no alteró el funcionamiento de la planta, que es la única instalación nuclear operativa de Irán y fue construida con asistencia de Rusia.

La central, situada en el suroeste del país, opera desde 2011 y alberga material nuclear bajo medidas de seguridad internacionales. El OIEA aseguró que la integridad de la planta se mantiene intacta y los sistemas críticos no resultaron afectados pese a la intensificación de las hostilidades en la región.

El contexto de estas acciones militares obedece a una escalada de tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos, marcada por bombardeos cruzados y ataques con misiles tras el asesinato de figuras políticas de alto perfil.

Las hostilidades surgieron tras el asesinato de figuras políticas de alto perfil en la región (Reuters)

Grossi insistió en la urgencia de ejercer la máxima contención para evitar accidentes nucleares y advirtió sobre los riesgos de cualquier confrontación armada cerca de instalaciones atómicas.

A su vez, en una intervención pública, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que Irán cuenta con aproximadamente 440 kilogramos de material nuclear enriquecido, resguardado en instalaciones que han sufrido daños por los bombardeos.

Además, recordó que antes de la guerra existía un acuerdo con Washington para proceder a la dilución de ese material, aunque el conflicto ha modificado los términos de cooperación.

Abás Araqchí, ministro iraní de Asuntos Exteriores, informó que Irán posee unos 440 kilos de material nuclear enriquecido (Reuters)

El historial de desencuentros entre Irán y el OIEA refuerza el actual clima de desconfianza. Desde 2019, la agencia internacional enfrenta negativas recurrentes de acceso a diversas instalaciones y ha detectado señales preocupantes sobre el desarrollo nuclear iraní, aunque sin pruebas directas de fabricación de armamento atómico.

El organismo sostiene que Teherán abandonó esos proyectos en torno a 2009 y mantiene actualmente un programa nuclear de escala industrial, distribuido en múltiples emplazamientos y con base tecnológica significativa.

(Con información de EFE)