Mundo

El OIEA confirmó que Irán no ha movido su uranio enriquecido al 60% desde el inicio de la guerra y sigue almacenado en Isfahán

Las reservas siguen bajo resguardo en el complejo subterráneo de Isfahán, según la última verificación internacional

Guardar
Irán mantiene más de 200
Irán mantiene más de 200 kilos de uranio enriquecido al 60 % en el complejo subterráneo de Isfahán (EFE)

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que Irán no ha trasladado sus reservas de uranio enriquecido al 60 % desde el inicio de los ataques militares recientes, material que permanece almacenado principalmente en el complejo subterráneo de Isfahán.

Así lo afirmó el director general de la organización, Rafael Grossi durante su visita a Washington, donde abordó la situación nuclear iraní y las consecuencias del conflicto con autoridades estadounidenses.

Rafael Grossi, director general del
Rafael Grossi, director general del OIEA, aseguró que el uranio iraní al 60 % sigue bajo resguardo (Reuters)

El OIEA indicó que mantiene la vigilancia sobre el uranio enriquecido almacenado en Irán y que, según la información actual, las reservas continúan bajo resguardo en Isfahán, mientras una fracción menor permanece en Natanz.

Una fracción menor del uranio
Una fracción menor del uranio enriquecido iraní permanece almacenada en las instalaciones de Natanz (Reuters)

La organización reportó que, tras los ataques aéreos ejecutados en junio por Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes como Isfahán, Natanz y Fordó, sus inspectores pudieron verificar el estado y la ubicación de las reservas.

El director general, Rafael Grossi, subrayó que el almacenamiento de uranio enriquecido implica una responsabilidad internacional y requiere rendición de cuentas, ya que el material tiene implicancias directas en la no proliferación nuclear y su control es indispensable para evitar desvíos en su uso.

Rafael Grossi recalcó que la
Rafael Grossi recalcó que la solución al programa nuclear iraní no puede ser exclusivamente militar (Reuters)

El OIEA expresó su preocupación por la falta de acceso a ciertos sitios iraníes después del inicio del conflicto. Aunque Irán notificó formalmente en junio la existencia de una nueva instalación subterránea en Isfahán para el enriquecimiento de uranio, la ausencia de inspecciones directas impide conocer detalles sobre la función exacta de ese espacio.

En paralelo, la organización informó esta semana que un proyectil impactó en la central nuclear de Bushehr sin registrar daños materiales ni heridos.

Bushehr es la única planta
Bushehr es la única planta nuclear operativa de Irán y fue construida con asistencia de Rusia (Europa Press)

El incidente, ocurrido el martes por la noche, no alteró el funcionamiento de la planta, que es la única instalación nuclear operativa de Irán y fue construida con asistencia de Rusia.

La central, situada en el suroeste del país, opera desde 2011 y alberga material nuclear bajo medidas de seguridad internacionales. El OIEA aseguró que la integridad de la planta se mantiene intacta y los sistemas críticos no resultaron afectados pese a la intensificación de las hostilidades en la región.

El contexto de estas acciones militares obedece a una escalada de tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos, marcada por bombardeos cruzados y ataques con misiles tras el asesinato de figuras políticas de alto perfil.

Las hostilidades surgieron tras el
Las hostilidades surgieron tras el asesinato de figuras políticas de alto perfil en la región (Reuters)

Grossi insistió en la urgencia de ejercer la máxima contención para evitar accidentes nucleares y advirtió sobre los riesgos de cualquier confrontación armada cerca de instalaciones atómicas.

A su vez, en una intervención pública, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que Irán cuenta con aproximadamente 440 kilogramos de material nuclear enriquecido, resguardado en instalaciones que han sufrido daños por los bombardeos.

Además, recordó que antes de la guerra existía un acuerdo con Washington para proceder a la dilución de ese material, aunque el conflicto ha modificado los términos de cooperación.

Abás Araqchí, ministro iraní de
Abás Araqchí, ministro iraní de Asuntos Exteriores, informó que Irán posee unos 440 kilos de material nuclear enriquecido (Reuters)

El historial de desencuentros entre Irán y el OIEA refuerza el actual clima de desconfianza. Desde 2019, la agencia internacional enfrenta negativas recurrentes de acceso a diversas instalaciones y ha detectado señales preocupantes sobre el desarrollo nuclear iraní, aunque sin pruebas directas de fabricación de armamento atómico.

El organismo sostiene que Teherán abandonó esos proyectos en torno a 2009 y mantiene actualmente un programa nuclear de escala industrial, distribuido en múltiples emplazamientos y con base tecnológica significativa.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

OIEAIránUranioIsfahánMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Ante la escasez por “turismo de combustible”, un país estudia limitar la venta y subir el precio a extranjeros

Las estaciones de servicio enfrentan dificultades para mantener las reservas debido al aumento de compradores foráneos, mientras el gobierno evalúa imponer restricciones y recargos con el fin de garantizar el acceso para los residentes

Ante la escasez por “turismo

Irán amenazó a las instalaciones energéticas de los países del Golfo tras el ataque a su infraestructura de gas

Teherán publica una lista de blancos en Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos mientras confirma la muerte de su ministro de Inteligencia, tercero en la cúpula de seguridad eliminado en 48 horas

Irán amenazó a las instalaciones

Irán: cuáles son las diferencias entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria

La doble estructura militar de Irán refleja una lógica de poder única en la región. En Infobae al Regreso, Andrei Serbin Pont explicó cómo la Guardia Revolucionaria opera en paralelo al Ejército tradicional y por qué su rol resulta central para la supervivencia del régimen

Irán: cuáles son las diferencias

Egipto reducirá el consumo eléctrico para ahorrar energía en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán

Comercios, centros comerciales y cafeterías deberán cerrar más temprano, y se limitará la iluminación pública y de anuncios

Egipto reducirá el consumo eléctrico

Zelensky alertó sobre la falta de suministros militares en Ucrania y pidió apoyo a la Unión Europea ante la ofensiva rusa

El mandatario ucraniano remarcó que la competencia internacional por armamento, especialmente tras la escalada bélica en Medio Oriente, ha complicado el acceso a sistemas clave para repeler bombardeos

Zelensky alertó sobre la falta
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las palabras de Musso sobre

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Cantón militar de Ocaña se quedó sin servicio de agua por millonaria deuda: garantizan el suministro con carrotanques

Se desata incendio en fábrica de colchones en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa en CDMX

Capturado un hombre que, con casi una tonelada de marihuana en su vehículo, quiso sobornar con diez millones a las autoridades

Un hombre de 63 años presentó el apto físico y a las pocas horas murió en una pileta municipal de Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA
EGADE Business School se posiciona

EGADE Business School se posiciona #16 mundial en el ranking Online MBA 2026 de Financial Times

Crónica del Tottenham Hotspur - Atlético de Madrid: 3-2

Wall Street cierra en rojo tras la decisión de la Fed de mantener los tipos de interés

Puerto Rico, gran beneficiado de exención temporal a ley de cabotaje anunciada por Trump

El Atlético tratará de volver a ser la 'bestia negra' del FC Barcelona

ENTRETENIMIENTO

Eddie Van Halen, el mago

Eddie Van Halen, el mago autodidacta que desafió la ortodoxia del rock

‘Los Increíbles 3′ y ‘Lilo & Stitch 2′ tienen fecha de estreno confirmada

El lado más polémico de Miley Cyrus: lo que vivió tras dejar Hannah Montana

‘Scooby-Doo’: estos son los actores que darán vida a la pandilla en el nuevo live-action

¿Miley Cyrus al Super Bowl? Esto dijo la cantante sobre la posibilidad de encabezar el espectáculo de medio tiempo