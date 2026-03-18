Mundo

Críticas libanesas y división interna en Hezbollah por los ataques a Israel: “No pensaron en la gente ni en el Ramadán”

El grupo terrorista lanzó una ofensiva que fue respondida con fuerza arrasadora y ahora sufre presiones de todo tipo. La crisis se suma a la reducción del apoyo iraní, que horada su capacidad de acción

Guardar
Una persona camina junto a
Una persona camina junto a los escombros en el lugar de un ataque israelí, tras una escalada de tensiones entre Hezbolá e Israel en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en el distrito de Zuqaq al-Blat, en el centro de Beirut, Líbano, el 18 de marzo de 2026. REUTERS/Khalil Ashawi

La ofensiva lanzada por Hezbollah contra Israel tras la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei ha provocado más de un millón de desplazados internos en el Líbano y una crítica creciente, incluso entre sectores tradicionalmente leales al movimiento chiita.

El impacto humanitario y político, resaltado por el análisis del profesor Filippo Dionigi, experto en temas de Oriente Medio consultado por The Washington Post, plantea riesgos para la legitimidad y el futuro de la organización respaldada por Irán.

Según fuentes oficiales recogidas por el Ministerio de Salud libanés y reportadas por The Washington Post, casi 1.000 personas han muerto desde el inicio del conflicto y los bombardeos israelíes han causado una presión social no vista desde las guerras de 2006 y 2023-2024.

El agravamiento llegó apenas horas después de la confirmación de la muerte de Khamenei, cuando Hezbollah lanzó salvas de cohetes y drones sobre Israel.

Esto desencadenó evacuaciones forzosas en el sur del Líbano y los suburbios meridionales de Beirut, aumentando la tensión y los desplazamientos. El Partido Amal, principal aliado chiita de Hezbollah y liderado por el presidente del Parlamento, Nabih Berri, votó en el Consejo de Ministros del Líbano a favor de prohibir las actividades militares del grupo, marcando un distanciamiento relevante, aunque el gobierno aún no ha implementado esta resolución.

Las órdenes de evacuación de Israel forzaron a familias a refugiarse en centros provisionales. Lynn Harfoush, residente de Beirut, aloja a 17 de sus familiares en su hogar, una escena recurrente en la capital libanesa y otros municipios. Harfoush, exmilitante y ahora opositora a Hezbollah, explicó a The Washington Post que la desilusión crece incluso entre antiguos partidarios debido al deterioro de la situación.

Un hombre usa su teléfono
Un hombre usa su teléfono mientras permanece de pie entre los escombros en el lugar de un ataque israelí, tras una escalada de tensiones entre Hezbolá e Israel en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, distrito de Zuqaq al-Blat en el centro de Beirut, Líbano, 18 de marzo de 2026. REUTERS/Khalil Ashawi

Impacto del desplazamiento y grietas en el apoyo chiita

Desde el inicio de la escalada bélica, la magnitud del desplazamiento y el número de víctimas motivaron cuestionamientos dentro de la propia base chiita. Las evacuaciones masivas han cambiado la dinámica social en varias regiones e incluso debilitado alianzas tradicionales.

Ali, un residente del sur del Líbano que reservó su apellido por razones de seguridad, compartió su experiencia en The Washington Post: “No tuvimos tiempo ni de cambiarnos de ropa, huimos en pijama. Tenía mujeres y niños conmigo”.

El relato de Ali pone de manifiesto la incapacidad del grupo para prever el alcance del desastre y la desconexión con las necesidades de su base civil.

Ghada, partidaria histórica, expresó su ruptura con la organización: “¿El precio que pagamos no fue suficiente? Desplazamiento, destrucción y devastación”, enfatizando las consecuencias devastadoras y la falta de beneficio tangible tanto para Irán como para el pueblo libanés.

El doctor Hadi Mourad, opositor chiita y candidato en elecciones municipales, criticó la falta de consideración de Hezbollah hacia la población local: “No pensaron ni en el Ramadán, ni en que era de noche, ni en las bajas temperaturas. No pensaron en la gente”. Mourad, activo en el auxilio de desplazados mayores, advierte constantemente sobre el daño social en aumento.

Filippo Dionigi, profesor en la Universidad de Bristol y especialista en el estudio de Hezbollah, señaló que el grupo enfrenta una “doble amenaza existencial”: la avanzada militar israelí sumada al desgaste interno de su legitimidad. Dionigi afirmó: “Una organización no estatal necesita cierta legitimidad para existir. Si pierde eso, se convierte únicamente en una entidad de interés propio”.

Un hombre usa su teléfono
Un hombre usa su teléfono mientras permanece de pie entre los escombros en el lugar de un ataque israelí, tras una escalada de tensiones entre Hezbolá e Israel en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, distrito de Zuqaq al-Blat en el centro de Beirut, Líbano, 18 de marzo de 2026. REUTERS/Khalil Ashawi

Servicios sociales y pérdida de legitimidad

Históricamente, Hezbollah consolidó su respaldo popular en sectores chiitas a través de la provisión de educación, atención sanitaria, préstamos y vivienda, funciones desatendidas por el Estado libanés. Ese sostén social permitió a la organización resistir críticas e intervenir militarmente en Siria y Yemen.

El nombramiento de Naim Qassem como líder, en reemplazo de Hasan Nasrallah, encuentra escepticismo en la comunidad chiita. Muchos exsimpatizantes como Ali opinan que Qassem “carece del carisma y el respeto” que distinguía a Nasrallah a nivel local y regional, lo que atribuyen a la falta de “victorias militares” y a su gestión poco movilizadora.

La capacidad de la organización para reconstruir infraestructuras se ve reducida por la caída del apoyo directo de Irán tras la pérdida de influencia del régimen sirio y por el endurecimiento del control financiero del actual gobierno libanés. Esto limita significativamente el margen de maniobra de Hezbollah.

Consecuencias sociales y perspectivas

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió en The Washington Post que los residentes chiitas no podrán regresar “al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad de los habitantes del norte” de Israel. En paralelo, Israel mantiene ataques a localidades y refugios del sur del Líbano, argumentando la presencia de milicianos y elementos iraníes.

Reem, Fatima, Abd Alkader, Jaafer,
Reem, Fatima, Abd Alkader, Jaafer, Noor y Reem rompen el ayuno en el iftar durante el Ramadán, sentados en la calle donde viven tras la escalada de tensiones entre Hezbolá e Israel en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán, en Beirut, Líbano, el 10 de marzo de 2026. REUTERS/Claudia Greco

El hacinamiento, los costos elevados de alquiler y la negativa de arrendadores obligan a muchos desplazados a pernoctar en vehículos o tiendas de campaña. Incluso el máximo clérigo chiita del Líbano solicitó inicialmente a las familias desplazadas abstenerse de refugiarse en sus propiedades religiosas, aunque finalmente flexibilizó su postura tras dos semanas de conflicto.

El cierre de alternativas políticas incrementa la precariedad de los desplazados. Mourad subrayó en The Washington Post que “no puede haber una verdadera confrontación entre la oposición chiita y Hezbollah”, lo que manifiesta la ausencia de opciones políticas frente al sectarismo dominante en el sistema libanés.

Voces como la de Ghada, que declara ver su vida suspendida por el conflicto, reflejan el cansancio social: “Tengan temor de Dios, basta ya”, declaró a The Washington Post.

Temas Relacionados

HezbollahLíbanoDesplazamiento InternoConflicto Sectario

Últimas Noticias

El hallazgo de una figura de bronce en Mallorca impulsa el interés arqueológico

Un objeto con forma de toro, encontrado por un senderista cerca de Costitx, ha sido remitido al museo arqueológico local, donde especialistas exploran la edad, procedencia y contexto cultural de la pieza

El hallazgo de una figura

Quién era Ismail Khatib, el hombre clave detrás de la represión y el terror del régimen de Irán

Designado por el ex ayatolá, Alí Khamnei, consolidó el control estatal mediante vigilancia masiva y acciones letales contra manifestantes y adversarios internacionales. Fue el implacable arquitecto de persecuciones, orquestó crímenes de Estado y campañas de terror contra civiles

Quién era Ismail Khatib, el

Israel y EEUU atacaron el mayor campo de gas del mundo en el sur de Irán

Las fuerzas aliadas golpearon South Pars, columna vertebral del suministro energético iraní. Los equipos de emergencia combaten el incendio en la Zona Económica de Asaluyeh

Israel y EEUU atacaron el

Israel está cazando uno por uno a los miembros de la cúpula del régimen iraní: cómo lo hace y quién lo ayuda

Las últimas ofensivas de Israel han intensificado la presión sobre la estructura estatal de Irán, restringiendo la operatividad de las fuerzas de seguridad y forzando a oficiales a refugios improvisados, mientras crece la colaboración de residentes locales

Israel está cazando uno por

Así quedó la zona donde cayeron las bombas racimo de Irán que mataron a dos personas en el centro de Israel

Teherán atacó Tel Aviv con misiles equipados con ojivas preparadas para causar la mayor cantidad de bajas posible en un bombardeo contra civiles como represalia por el asesinato de Larijani

Así quedó la zona donde
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cateo en penal de Uruapan

Cateo en penal de Uruapan alerta a vecinos: pensaron que se trataba de la fuga de reos

Así fueron los momentos previos al asesinato de Luder Quiñones, timbalero de la orquesta de Willy García

Nequi suspenderá operaciones por mantenimiento tecnológico el 23 de marzo: cuál es el motivo

Mar del Plata: aprobaron la construcción de una torre de 136 metros de altura y los vecinos denuncian irregularidades

Por qué la borrasca Therese puede ser una buena noticia para los alérgicos

INFOBAE AMÉRICA
Sony actualiza el 'software' de

Sony actualiza el 'software' de PlayStation 3 para mejorar su rendimiento y renovar el cifrado de Blu-ray

Gustavo Petro atribuyó a Ecuador una bomba hallada en Colombia y anunció protesta diplomática

El ELN inicia un nuevo paro armado en Chocó en respuesta a la "complicidad" entre paramilitares y Ejército

Análisis de imágenes que llevan al ciberataque: un fallo en ExifTool permitía ejecución de comandos maliciosos en macOS

Zelenski reconoce que la guerra en Irán disminuye la ayuda a Ucrania y pide buscar alternativas a los Patriots

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears y las señales

Britney Spears y las señales de alarma antes de su arresto en California: “Ha reconocido que necesita ayuda”

El arte de filmar al límite: cómo Taylor Sheridan transforma la dificultad en su mayor ventaja creativa

Adam Scott reveló el desafío oculto tras el final más debatido de Severance

Stellan Skarsgård reflexionó sobre la fama y reconoció: “No es tan importante para mí ganar un Oscar”

El Oscar más especial de Sean Penn: una estatuilla forjada en Ucrania