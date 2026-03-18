Así son los drones interceptores ucranianos requeridos por los países del Golfo Pérsico amenazados por Irán

Los drones interceptores ucranianos buscados en el Golfo

Un cuadricóptero de fabricación ucraniana surca el cielo con un aullido aterrador, realizando maniobras con una agilidad sorprendente para un dispositivo que se asemeja a una lámpara de lava alada.

Lo que antes era un concepto poco prometedor, el dron interceptor desarrollado por la empresa privada Wild Hornets es ahora clave para la defensa de Ucrania contra los drones rusos y, posiblemente pronto, para combatir los iraníes en el Golfo.

El gobierno de Kiev y los fabricantes locales de drones afirman que Estados Unidos y sus aliados buscan su ayuda para repeler los drones iraníes Shahed que han atacado objetivos en todo Oriente Medio.

Wild Hornets ha declarado que clientes de Oriente Medio han mostrado interés en sus interceptores, pero que no está negociando directamente ningún contrato de exportación antes de obtener la aprobación del gobierno ucraniano.

Los interceptores como el STING son una alternativa de bajo costo a los misiles de defensa aérea Patriot estadounidenses, cuyo precio asciende a varios millones de dólares, capaces de interceptar con una velocidad abrumadora las versiones rusas del Shahed.

Un dron interceptor Sting de la empresa ucraniana Wild Hornets sobrevuela una ubicación no revelada en Ucrania, el 16 de marzo de 2026. REUTERS/Thomas Peter

Un equipo de Wild Hornets hizo una demostración del interceptor a Reuters en un lugar no revelado, donde ingenieros enmascarados se reunieron alrededor de una unidad de control que transmitía una señal de alta calidad de la cámara del dron.

“Es indescriptible, hay que sentirlo”, dijo el piloto de pruebas “Paskudnyk”, cuyo indicativo se traduce como “tipo malo”.

Los drones rusos sobrevuelan el campo de batalla e inundan los cielos de Ucrania, a menudo en ataques masivos que dejan sin electricidad a las principales ciudades y atacan la logística y otras infraestructuras.

Esto ha impulsado a los innovadores desarrolladores ucranianos, con recursos limitados, a acelerar el desarrollo de soluciones más económicas.

El STING vuela a una velocidad de hasta 280 km/h, gracias a una antena de 360 ​​grados y un alcance máximo de vuelo de unos 37 km; una combinación que le permite perseguir drones a distancia antes de estrellarlos con explosivos.

Los controles son fácilmente adaptables para los pilotos de drones FPV (vista en primera persona), ahora muy comunes, afirmó Paskudnyk, un antiguo fabricante de muebles que asesora a pilotos ucranianos en el sector.

“Si ya sabes pilotar un dron FPV, adaptarte a este dispositivo te llevará solo tres o cuatro días”, añadió.

El STING ha derribado más de 3.000 aviones rusos Shahed desde su entrada en servicio regular en junio de 2025, según la compañía. Cada mes se fabrican más de 10.000 unidades.

Una persona sostiene un dron interceptor Sting de la empresa ucraniana Wild Hornets en un lugar no revelado de Ucrania, el 16 de marzo de 2026. REUTERS/Thomas Peter

Su precio ronda los 2.000 dólares o menos —en comparación con los 20.000 a 50.000 dólares del Shahed— y se adquieren a través de la incubadora de tecnología de defensa del gobierno o de destacadas organizaciones benéficas privadas.

Ya se ha desarrollado un modelo de segunda generación para volar aún más rápido y atacar a los Shahed propulsados ​​a reacción que Rusia está desarrollando continuamente, según un representante de la compañía que prefirió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad.

Afirmó que ya se había desplegado en operaciones defensivas, pero que sus especificaciones técnicas se mantenían en secreto.

Desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, los estados árabes del Golfo han sufrido más de 2000 ataques con misiles y drones, que han alcanzado misiones diplomáticas y bases militares estadounidenses, así como infraestructura petrolera, puertos, aeropuertos, buques y edificios residenciales y comerciales.

El presidente Volodímir Zelensky declaró la semana pasada que Kiev exige dinero y tecnología a cambio de su ayuda a las naciones de Oriente Medio, y añadió que se han enviado tres equipos de especialistas en defensa aérea a la región.

Un ingeniero de la empresa privada de interceptores de drones Wild Hornets transporta un interceptor Sting antes del despegue en un lugar no revelado de Ucrania, el 16 de marzo de 2026. REUTERS/Thomas Peter

También criticó a algunas empresas ucranianas y gobiernos extranjeros que, según él, habían intentado cerrar acuerdos para la adquisición de equipos antidrones sin la aprobación de Kiev.

El representante de Wild Hornets afirmó que su empresa se centra principalmente en reforzar las fuerzas armadas de Ucrania y que solo exportaría si el gobierno lo solicitara, especialmente si Kiev recibiera más sistemas Patriot estadounidenses para interceptar misiles balísticos.

“Hemos recibido solicitudes en nuestra bandeja de entrada”, dijo, “pero por ahora no estamos respondiendo a ellas”.

(Con información de Reuters)