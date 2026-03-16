Un dron incendió un tanque de combustible en el aeropuerto de Dubai y obligó a suspender vuelos

Las autoridades de aviación civil de Dubai suspendieron temporalmente este lunes las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubai, el más transitado del mundo para vuelos internacionales, después de que un dron impactara un tanque de combustible en las inmediaciones de la instalación y provocara un incendio. No se reportaron víctimas.
La Autoridad de Aviación Civil de Dubai anunció la interrupción como “medida de precaución para garantizar la seguridad de todos los pasajeros y del personal”, según un comunicado difundido por la Oficina de Medios del Gobierno en redes sociales. Equipos de la Defensa Civil acudieron al lugar y lograron contener las llamas en pocas horas.
La aerolínea Emirates, principal operadora del hub, confirmó la suspensión de todos sus vuelos con origen o destino en Dubai y pidió a los pasajeros que no se acercaran al aeropuerto hasta nuevo aviso. Las autoridades también cerraron la principal carretera y el túnel de acceso a la terminal, y la Policía de Dubai instó a los conductores a utilizar rutas alternativas.
Horas más tarde, Dubai Airports anunció la reanudación gradual de operaciones hacia destinos seleccionados. Emirates informó que había retomado vuelos de forma limitada, aunque no precisó cuándo se normalizaría el tráfico completo.
El ataque se produjo en el marco de una escalada de represalias iraníes contra países del Golfo, en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciados el 28 de febrero. Teherán acusó sin presentar pruebas a Washington de utilizar “puertos, muelles y escondites” en los Emiratos Árabes Unidos para lanzar ataques contra la isla de Kharg, principal terminal de exportación petrolera iraní.
En paralelo al incidente en Dubai, un dron atacó la Fujairah Oil Industry Zone, en otro de los siete emiratos, desatando un incendio que las autoridades calificaron de “avanzado”. Y en Abu Dhabi, un misil impactó contra un vehículo civil en la zona de Al Bahia, matando a un ciudadano palestino, según informó la Oficina de Prensa de Abu Dhabi. La víctima elevó a siete el número de muertos en los Emiratos desde el inicio del conflicto.
El Ministerio de Defensa emiratí confirmó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron múltiples misiles y drones iraníes durante la mañana del lunes. Arabia Saudita, por su parte, reportó haber derribado más de 60 proyectiles en pocas horas, incluyendo una andanada de 35 drones sobre su región oriental, cercana a Irán y sede de importantes instalaciones petroleras.
El precio del crudo Brent superó los 104 dólares por barril el lunes, con una suba de más del 40% desde el inicio de la guerra. El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, permanece en la práctica cerrado por los ataques iraníes, lo que llevó al presidente Donald Trump a exigir a unos siete países el envío de buques de guerra para reabrirlo.