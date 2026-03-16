Un dron incendió un tanque de combustible en el aeropuerto de Dubai y obligó a suspender vuelos

Llamas y humo en el aeropuerto de Dubái tras un ataque con drones

Las autoridades de aviación civil de Dubai suspendieron temporalmente este lunes las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubai, el más transitado del mundo para vuelos internacionales, después de que un dron impactara un tanque de combustible en las inmediaciones de la instalación y provocara un incendio. No se reportaron víctimas.

La Autoridad de Aviación Civil de Dubai anunció la interrupción como “medida de precaución para garantizar la seguridad de todos los pasajeros y del personal”, según un comunicado difundido por la Oficina de Medios del Gobierno en redes sociales. Equipos de la Defensa Civil acudieron al lugar y lograron contener las llamas en pocas horas.

Columna de humo sobre el Aeropuerto Internacional de Dubai tras un ataque con dron que incendió un tanque de combustible. El precio del crudo Brent superó los 104 dólares el barril el lunes. (AFP)

Columna de humo sobre el Aeropuerto Internacional de Dubai tras un ataque con dron que incendió un tanque de combustible. Irán también atacó una zona petrolera industrial en Fujairah y lanzó misiles contra Abu Dhabi en las mismas horas. (AFP)

La aerolínea Emirates, principal operadora del hub, confirmó la suspensión de todos sus vuelos con origen o destino en Dubai y pidió a los pasajeros que no se acercaran al aeropuerto hasta nuevo aviso. Las autoridades también cerraron la principal carretera y el túnel de acceso a la terminal, y la Policía de Dubai instó a los conductores a utilizar rutas alternativas.

Un avión de Emirates se aproxima a la pista mientras una columna de humo se eleva desde las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubai tras el impacto de un dron en un tanque de combustible. Emirates pidió a los pasajeros que no se acercaran al aeropuerto hasta que se reanudaran las operaciones. (AFP)

Horas más tarde, Dubai Airports anunció la reanudación gradual de operaciones hacia destinos seleccionados. Emirates informó que había retomado vuelos de forma limitada, aunque no precisó cuándo se normalizaría el tráfico completo.

El ataque se produjo en el marco de una escalada de represalias iraníes contra países del Golfo, en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciados el 28 de febrero. Teherán acusó sin presentar pruebas a Washington de utilizar “puertos, muelles y escondites” en los Emiratos Árabes Unidos para lanzar ataques contra la isla de Kharg, principal terminal de exportación petrolera iraní.

Humo sobre el Aeropuerto Internacional de Dubai tras el impacto de un dron en un tanque de combustible. El ataque obligó a suspender temporalmente las operaciones en el aeropuerto más transitado del mundo para vuelos internacionales. (REUTERS/Stringer)

En paralelo al incidente en Dubai, un dron atacó la Fujairah Oil Industry Zone, en otro de los siete emiratos, desatando un incendio que las autoridades calificaron de “avanzado”. Y en Abu Dhabi, un misil impactó contra un vehículo civil en la zona de Al Bahia, matando a un ciudadano palestino, según informó la Oficina de Prensa de Abu Dhabi. La víctima elevó a siete el número de muertos en los Emiratos desde el inicio del conflicto.

El Ministerio de Defensa emiratí confirmó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron múltiples misiles y drones iraníes durante la mañana del lunes. Arabia Saudita, por su parte, reportó haber derribado más de 60 proyectiles en pocas horas, incluyendo una andanada de 35 drones sobre su región oriental, cercana a Irán y sede de importantes instalaciones petroleras.

El precio del crudo Brent superó los 104 dólares por barril el lunes, con una suba de más del 40% desde el inicio de la guerra. El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, permanece en la práctica cerrado por los ataques iraníes, lo que llevó al presidente Donald Trump a exigir a unos siete países el envío de buques de guerra para reabrirlo.