Trump no descartó atacar las reservas de petróleo iraní en la isla de Kharg: “Puede que los oleoductos no sigan en pie”

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, escucha al presidente Donald Trump durante el almuerzo con la junta del Kennedy Center en la Casa Blanca. Trump afirmó que EEUU destruyó más de 30 cazaminas iraníes en el estrecho de Ormuz, aunque admitió no tener certeza de que Irán haya colocado minas. (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de EEUU, Donald Trump, no descartó el lunes ampliar los ataques contra la infraestructura petrolera de Irán, incluidas las reservas de crudo de la isla de Kharg, mientras aseguró que las campañas militares contra Teherán han destruido el 90% de su capacidad balística y el 95% de sus drones de ataque. El mandatario también arremetió contra los aliados que se han mostrado reacios a su llamado de enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz y anunció una relación “fantástica” con Venezuela como fuente alternativa de suministro energético.

“Han sido literalmente aniquilados”, afirmó Trump al inicio de la conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde aseguró que la fuerza aérea, la marina, los barcos, los aviones y los líderes iraníes están “liquidados”. Según el mandatario, Estados Unidos ha atacado más de 7.000 objetivos en Irán, “en su mayoría comerciales y militares”, y ha hundido o destruido más de 100 embarcaciones navales iraníes en la última semana y media. “Los misiles van llegando de a gotitas porque no les quedan muchos”, dijo.

Al referirse a la isla de Kharg, principal terminal de exportación de crudo de Irán y ya blanco de ataques previos, Trump lanzó una advertencia velada: “Puede que los oleoductos no sigan en pie”. El mandatario agregó que las operaciones apuntan a desmantelar la capacidad iraní de reconstruir misiles y drones, incluido el ataque a sus instalaciones de fabricación. La amenaza de extender los bombardeos a las reservas petroleras iraníes podría tener consecuencias significativas para los mercados globales, donde el Brent ya acumula una suba de más del 40% desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Imagen satelital de archivo de la terminal petrolera en la isla de Kharg, Irán. Trump advirtió el lunes que "puede que los oleoductos no sigan en pie", sin descartar nuevos ataques contra la principal terminal de exportación de crudo iraní. (Planet Labs PBC vía REUTERS/archivo)

Sobre el estrecho de Ormuz, Trump afirmó que Estados Unidos destruyó más de 30 buques iraníes cazaminas, aunque reconoció que Washington no tiene certeza de que Irán haya llegado a colocar minas en el canal. “Golpeamos, a nuestro mejor entender, todos sus barcos cazaminas, pero no sabemos si llegaron a colocar alguna. Hemos golpeado los 30 barcos”, dijo. Trump reiteró su llamado a otros países para que ayuden a reabrir el tráfico en el estrecho, admitiendo que las respuestas han sido dispares: “Algunos son muy entusiastas y otros no tanto. Algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos, muchos años, y no fueron tan entusiastas. Y el nivel de entusiasmo me importa.”

Trump también arremetió contra los aliados más reticentes con un argumento que repitió varias veces: “Quiero que los medios y todos los demás recuerden que hemos protegido a esos países durante 40 años, y si nosotros necesitáramos ayuda, ellos no estarían ahí para nosotros. Lo he sabido durante mucho tiempo, igual que sabía que el estrecho sería usado como arma”.

Trump también anunció que la relación de Estados Unidos con Venezuela es “fantástica” y elogió a la presidenta Delcy Rodríguez por hacer “un muy buen trabajo”, en una referencia velada a los esfuerzos de Washington por compensar las disrupciones energéticas generadas por el bloqueo de Ormuz. “Estamos consiguiendo millones de barriles. Tenemos una gran relación y está pasando más”, dijo escuetamente.

Trump anuncia que su jefa de gabinete, Susie Wiles, fue diagnosticada con cáncer de mama

El presidente Donald Trump, flanqueado por su jefa de gabinete Susie Wiles, habla durante el almuerzo con la junta del Kennedy Center en la Casa Blanca. Más temprano, Trump había anunciado en Truth Social que Wiles fue diagnosticada con cáncer de mama en fase inicial y que su pronóstico es "excelente". (REUTERS/Jonathan Ernst)

Antes de la conferencia de prensa, Trump publicó en su red Truth Social que su jefa de gabinete, Susie Wiles, de 68 años, fue diagnosticada con cáncer de mama en fase inicial. “Susie Wiles es una jefa de gabinete increíble, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco”, escribió, subrayando que “su pronóstico es excelente” y que durante el tratamiento estará “prácticamente todo el tiempo en la Casa Blanca”. Primera mujer en ocupar el cargo, Wiles es reconocida por su gestión discreta pero firme del acceso al presidente y por evitar las luchas internas que marcaron la primera administración Trump entre 2017 y 2021.