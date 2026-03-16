El motivo por el que no se debe sonreír en la foto del pasaporte

La tecnología de reconocimiento facial exige que la foto del pasaporte muestre expresión neutra para facilitar la identificación biométrica (Freepik)

Al renovar el pasaporte, suelen darse instrucciones estrictas respecto a la expresión facial frente a la cámara. El resultado es una imagen seria y, en muchos casos, poco expresiva. La explicación radica en la tecnología utilizada y en regulaciones internacionales de seguridad.

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece que las fotos para pasaporte deben mostrar una “expresión facial neutra, con ambos ojos abiertos y la boca cerrada”. Es necesario mirar de frente y apuntar el rostro directamente hacia la cámara. Un vocero de dicho organismo indicó a HuffPost que “un solicitante en realidad puede sonreír en su foto de pasaporte, siempre y cuando ambos ojos estén abiertos y la boca cerrada en la imagen”.

Por qué no se puede sonreír en la foto del pasaporte

La prohibición de sonreír ampliamente no es absoluta, pero la normativa busca que la imagen se mantenga lo más neutra posible. De acuerdo con la experta en biometría y viajes del servicio digital Passport-Photo.Online, Karolina Turowska, la principal razón de la prohibición de sonreír es la introducción del software de reconocimiento facial en aeropuertos y otros puestos de control fronterizo.

Hoy, en muchos puntos de entrada, las máquinas reemplazan a los oficiales de inmigración para escanear los pasaportes de los viajeros y tomar una fotografía. Mientras las personas pueden reconocerse entre sí sin importar la expresión facial, los sistemas automáticos necesitan parámetros fijos.

“Los algoritmos no funcionan igual que nosotros. Para comparar un rostro tridimensional con una foto de pasaporte bidimensional, el sistema necesita identificar y medir los rasgos faciales del usuario: incluye la distancia entre pupilas, oídos, nariz y boca, el ancho de la boca y de los ojos, entre otros. Sonreír puede dificultar esta labor, ya que altera las proporciones del rostro”, explicó Turowska.

Katy Nastro, experta en viajes y vocera del servicio de alertas de vuelos Going, aclaró que las reglas del Departamento de Estado “no prohíben sonreír de manera explícita”.

“Significa, más bien, que no se puede sonreír de forma amplia mostrando los dientes. Sonreír ampliamente dificulta a los funcionarios —y sobre todo a la tecnología biométrica— verificar color de ojos y forma general del rostro. Con el uso creciente del reconocimiento facial en los controles de frontera, esto se vuelve aún más relevante, ya que la tecnología actual suele tener dificultades si los puntos clave del rostro aparecen desplazados”, aclaró.

La tecnología detrás de la regla

La regulación de las expresiones faciales responde a recomendaciones de la International Civil Aviation Organization (agencia de la ONU para la aviación civil), que define los estándares y prácticas recomendadas sobre documentos de viaje, incluidas las directrices para la expresión en las fotos de pasaporte. Un vocero del Departamento de Estado detalló que “las fotos con expresiones exageradas pueden dificultar la identificación rápida del titular del pasaporte”. De acuerdo con la agencia, estos requisitos llevan aplicándose en los pasaportes estadounidenses desde hace varias décadas.

En 2004, Estados Unidos y otros países actualizaron sus reglas en función del avance tecnológico. Hasta ese momento, las fotos de pasaporte no estaban tan reglamentadas, pero el desarrollo de sistemas automáticos de reconocimiento facial exigió uniformidad para optimizar la identificación. El rostro se consolidó como el patrón internacional para la identificación biométrica, pero, debido a las limitaciones de los ordenadores en la comparación de rostros, la expresión neutra se estableció como referencia global.

Esto impactó directamente en el procesamiento de pasaportes, pues imágenes estandarizadas permiten que tanto humanos como máquinas reconozcan con mayor facilidad a los solicitantes.

El software de control fronterizo automatizado requiere parámetros fijos, ya que una sonrisa altera las proporciones del rostro y dificulta el reconocimiento automático (argentina.gob.ar)

Diferencias internacionales y antecedentes históricos

La experta de Passport-Photo.Online, Turowska, aseguró que evitar la sonrisa en la foto del pasaporte es una regla universal en la mayoría de los países, aunque la definición de “expresión neutra” puede variar en función del software que se use. Por ejemplo, los requisitos oficiales de Francia no permiten ni siquiera expresiones leves con las comisuras de los labios hacia arriba.

El representante del Departamento de Estado destacó que la International Civil Aviation Organization determina los estándares globales, de modo que la alineación internacional sobre este punto se ha consolidado con el tiempo.

La estandarización actual tiene su origen en la década de 1920, tras la Primera Guerra Mundial, cuando tomó forma el sistema internacional de pasaportes. La editora senior de The Points Guy Madison Blancaflor señaló que “en los primeros años de las fotos de pasaporte apenas existía regulación respecto al contenido de las imágenes. Se pueden encontrar ejemplos históricos que muestran personas con instrumentos musicales o sombreros llamativos. A medida que se fueron incrementando los controles de seguridad, se añadieron más exigencias”.

Qué sucede si no se cumple la norma

El retraso más común en los trámites de pasaportes se debe a fotos incorrectas, afirmó Nastro. Explicó que incluso una “buena sonrisa” puede resultar rechazada si no cumple con los parámetros del Departamento de Estado. Si la fotografía enviada para el pasaporte muestra una sonrisa amplia —con dientes visibles—, las autoridades pueden posponer el trámite hasta que se reciba una nueva imagen dentro de los parámetros establecidos. En este caso, la persona recibirá una carta o correo electrónico con las instrucciones para presentar una foto aceptable.

“Si no cumples con la foto tu solicitud será rechazada”, advirtieron desde el Departamento de Estado y Blancaflor. Si no se entrega una imagen adecuada antes de la fecha límite, la solicitud puede permanecer indefinidamente sin resolución o incluso ser rechazada de forma definitiva.

Otras regulaciones del Departamento de Estado prohíben el uso de anteojos en la foto, salvo que existan razones médicas documentadas, en cuyo caso debe anexarse una declaración firmada de un médico. No se aceptan sombreros o coberturas en la cabeza, salvo que formen parte de la vestimenta religiosa tradicional usada en público, lo que también requiere una declaración firmada.

No obstante, Turowska enfatizó que “la regla general respecto a la sonrisa es más flexible en el caso de los niños, ya que es difícil lograr una expresión totalmente neutra en menores. Mientras la sonrisa no dificulte la identificación de los rasgos faciales y el niño mire a la cámara con los ojos abiertos, las autoridades suelen aceptar la foto”.