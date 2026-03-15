El papa León XIV volvió a pedir el cese del fuego en Medio Oriente y “que se reabran caminos de diálogo”

León XIV renovó su pedido por la paz en Medio Oriente (Vatican Media/­Handout via REUTERS)

El papa León XIV instó este domingo a los responsables del conflicto en Oriente Medio a detener las hostilidades y reabrir canales de diálogo, tras denunciar la “atroz violencia” que afecta a la región desde hace dos semanas. El pontífice se dirigió a líderes políticos y religiosos desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano.

En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las personas de buena voluntad, el papa reclamó: “Cesen el fuego, que se reabran caminos de diálogo”.

León XIV advirtió que la violencia no conducirá a la “justicia, la estabilidad ni la paz que los pueblos esperan”.

Según el papa, desde hace dos semanas las comunidades de Oriente Medio “sufren la atroz violencia de la guerra”, con miles de personas inocentes asesinadas y muchas otras obligadas a abandonar sus hogares. El pontífice expresó su solidaridad con quienes han perdido familiares en ataques que han golpeado escuelas, hospitales y zonas residenciales.

León XIV manifestó además su “gran preocupación” por la situación en Líbano, país al que viajó en diciembre pasado durante su primer viaje internacional. Esta semana, un sacerdote maronita murió tras ser alcanzado por un proyectil durante un bombardeo en ese país. El pontífice confió en que se abran vías de diálogo que permitan a las autoridades libanesas implementar soluciones duraderas a la crisis, “por el bien común de todos los libaneses”.

El Papa condenó la "atroz violencia" que sacude a Medio Oriente (REUTERS/Mohammad Yassine)

Durante el rezo del ángelus, León XIV pidió a los fieles en la plaza de San Pedro “abrir los ojos” ante el sufrimiento y las heridas del mundo. El pontífice insistió en la necesidad de una fe “despierta, atenta y profética”, que permita reconocer las oscuridades del mundo y llevar la luz del Evangelio mediante un compromiso con la paz, la justicia y la solidaridad.

La Santa Sede ha reiterado en los últimos días su llamado a la comunidad internacional para que promueva el diálogo y ponga fin a la escalada de violencia en Oriente Medio, en un contexto donde, según la agencia de noticias italiana ANSA, más de 8.000 personas han muerto en los recientes enfrentamientos.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó este domingo a los líderes europeos a movilizar todas las “herramientas de diplomacia migratoria” ante la incertidumbre que genera la guerra abierta en Oriente Medio. En una carta dirigida a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, Von der Leyen advirtió sobre el riesgo de un conflicto prolongado con repercusiones directas e indirectas para el bloque.

Si bien, hasta el momento, el conflicto no ha provocado flujos migratorios inmediatos hacia la Unión Europea, Von der Leyen subrayó que el futuro sigue siendo incierto y demanda una respuesta coordinada. La presidenta de la Comisión Europea consideró “imperativo” fortalecer la cooperación con países de la región como Turquía, al que la UE ha transferido más de 1.100 millones de euros desde 2021 para reforzar sus fronteras, así como con Líbano y Pakistán.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (REUTERS/Abdul Saboor)

Von der Leyen detalló que la actual coyuntura geopolítica implica un riesgo creciente de que el conflicto se prolongue, lo que podría intensificar los movimientos migratorios hacia Europa y afectar la estabilidad regional. La mandataria propuso reforzar el apoyo a los países vecinos o afectados, con el objetivo de mitigar posibles desplazamientos masivos. En su misiva, señaló la situación de 4 millones de afganos en Irán, quienes se encuentran en condiciones precarias y son vulnerables a nuevos desplazamientos. Recordó que el apoyo humanitario europeo a los ciudadanos afganos y a las comunidades en Irán sigue activo.

La presidenta de la Comisión Europea alertó también sobre las tensiones entre Afganistán y Pakistán, que podrían agravar la fragilidad regional, e insistió en la necesidad de colaborar con Irak, Pakistán, Armenia y Azerbaiyán para combatir el tráfico ilícito de migrantes.

Sobre el caso del Líbano, Von der Leyen remarcó las consecuencias que la operación militar israelí está teniendo sobre la población civil, lo que ya está generando desplazamientos a gran escala. Destacó el acuerdo de financiación alcanzado en diciembre entre la UE y Líbano, que contempla una ayuda de 25 millones de euros para la seguridad de las fronteras terrestres y marítimas.

Ursula von der Leyen instó a los líderes europeos a movilizar todas las “herramientas de diplomacia migratoria” (EFE/ Edgar Gutiérrez)

En relación con Siria, la presidenta de la Comisión Europea consideró fundamental una colaboración constructiva con las autoridades sirias para la estabilización, recuperación y reconstrucción del país, así como para gestionar los procesos de retorno de personas refugiadas.

Von der Leyen indicó que la Comisión Europea está “siguiendo de cerca cualquier posible repercusión” en los Balcanes Occidentales y anunció que en abril se presentará el Pacto por el Mediterráneo, que incluirá nuevas medidas de gestión migratoria en colaboración con los países del sur del Mediterráneo. Además, recordó que el Pacto sobre Migración y Asilo europeo entrará en vigor en junio próximo.