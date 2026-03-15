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Benjamin Netanyahu publicó un video en el que ironiza sobre los rumores de su muerte

La publicación en redes sociales muestra al jefe del gobierno israelí desmintiendo versiones difundidas en plataformas digitales y respondiendo con humor a especulaciones sobre su estado de salud

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La palabra de Netanyahu para desmentir los rumores de su presunta muerte

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, publicó este domingo un video en redes sociales donde ironiza sobre los rumores de su muerte tras los recientes ataques en Medio Oriente. En la grabación, Netanyahu aparece en una cafetería y, al recibir un café, bromea: “¿Qué me preguntaste? Ah, lo que dicen en las redes, ¿que si estoy muerto? Mira, yo muero por el café. ¿Y sabes qué? También muero por mi pueblo; la forma en que se están comportando es simplemente fantástica”. El mandatario utiliza así una frase en hebreo equivalente a “amar algo hasta la muerte” para burlarse de las versiones que circularon tras la ofensiva iraní.

El primer ministro añade: “¿Quieres contar mis dedos? Mira: aquí, aquí... ¿viste? Muy bien. ¡Salud!”, levantando ambas manos para mostrar que tiene 10 dedos. De esta forma responde a teorías conspirativas difundidas en redes sociales, según las cuales una transmisión televisada reciente habría sido generada con inteligencia artificial y mostraba a Netanyahu con seis dedos en una mano. En el mismo mensaje, agradece el café y, en tono relajado, comenta: “Mi mensaje para la gente que sale a la calle a despejarse es este: salgan a tomar aire, pero manténganse siempre cerca de un espacio protegido. Su resistencia es increíble y nos da mucha fuerza a mí, al Gobierno, a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y al Mossad”.

El primer ministro israelí ironiza
El primer ministro israelí ironiza sobre versiones en redes sociales y reafirma su liderazgo durante la crisis con Irán (REUTERS)

El video de Benjamin Netanyahu fue publicado después de que, tras la muerte del ayatolah, Ali khamenei, y de altos cargos iraníes durante las operaciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel sobre Irán, circularan en plataformas digitales afirmaciones infundadas sobre la muerte de Netanyahu en un ataque iraní. El primer ministro subraya que su gobierno está tomando medidas contra Irán, y asegura: “Estamos haciendo cosas de las que no puedo dar detalles en este momento, pero estamos golpeando a Irán con mucha fuerza, incluso el día de hoy. Ustedes me piden que continúe, y yo les digo a todos: continúen ustedes también”.

En su mensaje, Netanyahu pide a la población que siga “obedeciendo las instrucciones del Comando del Frente Doméstico en todo momento, y también lo que digan sus alcaldes: permanezcan siempre cerca de una zona segura. Nosotros iremos suavizando las restricciones en la medida de lo posible”. El video cierra con un gesto de complicidad hacia el público, al bromear sobre el café recibido: “Y gracias por el café, está excelente... aunque no sé qué tal andará de calorías, porque me parece que...”.

La Guardia Revolucionaria de Irán
La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con perseguir y matar a Netanyahu si continúan las operaciones militares israelíes (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó públicamente este domingo con “perseguir y matar” al primer ministro israelí si continúa con las operaciones militares, según un comunicado oficial reproducido por medios iraníes. “Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista, si es que sigue con vida”, indicó el ejército ideológico del régimen en un comunicado difundido por su oficina de relaciones públicas y publicado en la web Sepah News.

A pesar del clima de hostilidad y los rumores sobre su integridad, el jefe del gobierno israelí decidió responder de manera pública y satírica, enviando señales de continuidad y control sobre la situación.

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