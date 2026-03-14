Suecia detuvo al capitán ruso del barco petrolero Sea Owl I por falsificación de documentos y violaciones al código marítimo

El Sea Owl I fue interceptado por la Guardia Costera de Suecia cerca de Trelleborg (AP)

La Guardia Costera de Suecia abordó el buque petrolero Sea Owl I frente a la ciudad portuaria de Trelleborg y detuvo a su capitán ruso, acusado de falsificar documentos y violar el código marítimo.

El operativo tuvo lugar durante la noche del jueves, cuando las autoridades suecas identificaron que la nave, de 228 metros de eslora, navegaba bajo la bandera de las Islas Comoras.

Sin embargo, los investigadores consideran que se trataba de una bandera falsa. Tras ingresar a aguas territoriales suecas, el Sea Owl I fue interceptado y sometido a inspecciones, incluidas el registro completo de la embarcación y el interrogatorio de su tripulación.

El Sea Owl I había realizado viajes previos entre Brasil y Rusia, según la Guardia Costera (Reuters)

El capitán ruso permanece detenido por orden del fiscal Adrien Combier-Hogg, mientras avanzan las diligencias judiciales y las entrevistas a bordo para determinar el alcance de las posibles violaciones.

La Guardia Costera informó que el Sea Owl I figura en la lista de sanciones de la Unión Europea y había realizado viajes anteriores entre Brasil y Rusia. Al momento del abordaje, el buque no transportaba carga visible. Las autoridades investigan también si la nave incumple normas de navegabilidad y seguridad marítima.

El abordaje del Sea Owl I se enmarca en el refuerzo de los controles marítimos suecos tras la reciente interceptación del carguero Caffa, otro buque sospechoso de navegar bajo bandera falsa, capturado en la misma zona menos de una semana antes.

El Caffa estaba acusado de transportar grano de origen ucraniano sin autorización (Europa Press)

El Caffa, de 96 metros de eslora, se dirigía de Casablanca a San Petersburgo y fue acusado de trasladar grano ucraniano robado. El capitán ruso de ese navío también fue detenido por las autoridades suecas.

La llamada flota en la sombra, según las autoridades suecas y de la Unión Europea, está compuesta por barcos envejecidos, con seguros insuficientes y estructuras de propiedad opacas.

Estos buques, con una edad promedio de 18 años, representan un riesgo elevado para la seguridad marítima y el medio ambiente, especialmente cuando no reciben el mantenimiento necesario.

En respuesta, Suecia ha intensificado la recopilación de información sobre seguros y condiciones de navegabilidad tanto de barcos que arriban a sus puertos como de los que transitan sus aguas territoriales y su zona económica exclusiva.

La Guardia Costera de Suecia intensificó los controles en sus aguas territoriales (Reuters)

En el caso específico del Sea Owl I, la sospecha de que la nave navegaba bajo una bandera comorana falsa motivó la intervención directa de la Guardia Costera sueca, que consideró alto el riesgo de deficiencias de seguridad a bordo.

Tanto el Sea Owl I como el Caffa fueron interceptados por la Guardia Costera de Suecia en la misma zona portuaria en menos de una semana (Reuters)

Las autoridades señalaron que este tipo de embarcaciones supone una amenaza significativa para la seguridad marítima y ambiental, justificando la adopción de medidas legales y la realización de operativos de control más estrictos.

La respuesta de Ucrania ante estos operativos fue de apoyo y reconocimiento a la postura sueca. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, destacó la importancia de combatir la flota clandestina rusa, subrayando que contribuye al financiamiento del conflicto y representa un peligro para la seguridad europea.

Andrii Sybiha apoyó públicamente las acciones de Suecia contra embarcaciones irregulares

(Con información de Reuters y AP)