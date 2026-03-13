Mundo

Haití inscribió 280 partidos políticos para las primeras elecciones generales en una década

Naciones Unidas alerta que la inseguridad afecta especialmente a la infancia, con medio millón de menores bajo control de bandas armadas

Guardar
Haití inscribió 280 partidos políticos
Haití inscribió 280 partidos políticos para las próximas elecciones generales (AP)

En las últimas horas, Haití registró 280 partidos políticos inscritos para las próximas elecciones generales, las primeras en una década.

El Consejo Electoral Provisional mantiene
El Consejo Electoral Provisional mantiene abierto el registro de partidos (X)

La cifra fue confirmada antes del cierre del registro, que se mantiene abierto, y continúa incrementándose. El proceso electoral se desarrolla en medio de violencia de pandillas, inestabilidad política y crisis social.

Más de 500.000 menores en
Más de 500.000 menores en Haití viven en zonas bajo control de bandas armadas (AP)

Los partidos de reciente creación anunciaron su participación en la contienda electoral. En la sede del Consejo Electoral Provisional, miembros del Colectivo de Actores Haitianos para el Desarrollo y la Organización Alternativa (CAHDOA), fundado hace un año, llegaron con una banda de música. Abel Decollines, referente del grupo, declaró: “Hoy el país necesita un nuevo líder que permita respirar a la población”.

Abel Decollines es referente del
Abel Decollines es referente del Colectivo de Actores Haitianos para el Desarrollo y la Organización Alternativa (AP)

Entre las organizaciones inscritas figura EDE (Comprometidos con el Desarrollo), encabezado por Claude Joseph, primer ministro durante el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.

Claude Joseph fue primer ministro
Claude Joseph fue primer ministro durante el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 (EFE)

Joseph y sus seguidores, vestidos de verde y blanco, realizaron una marcha hacia la sede electoral. En la red social X, Joseph afirmó que su partido busca finalizar la hegemonía política sustentada en transiciones fallidas.

El ex primer ministro Claude Joseph registro su partido politico llamado EDE para las proximas elecciones en Haiti (X Claude Joseph)

Permanece la incertidumbre respecto a la realización del proceso electoral. El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé lidera el país tras haber sido designado por un consejo presidencial de transición que dejó de operar en febrero.

Fils-Aimé advirtió que las elecciones
Fils-Aimé advirtió que las elecciones podrían postergarse debido a la inseguridad (AP)

Las autoridades habían previsto la primera vuelta electoral para finales de agosto y una segunda ronda en diciembre. Fils-Aimé planteó que la elección podría postergarse hasta finales de año, en un contexto de inseguridad y violencia.

Datos de Naciones Unidas señalan que más de 5.900 personas murieron en Haití en 2023 y más de 2.700 resultaron heridas. La violencia de pandillas desplazó a 1,4 millones de personas en un país con casi 12 millones de habitantes.

El número de víctimas es
El número de víctimas es el más alto registrado en la última década en el país (AP)

Cerca del 90% de la capital, Puerto Príncipe, está bajo control de grupos armados. Dalouce Désir, miembro de EDE, sostuvo: “Creemos en las elecciones y en la democracia”.

El Consejo Electoral Provisional anunció que el 26 de marzo se publicará la lista definitiva de partidos autorizados, sin precisar aún los requisitos formales que deberán cumplir las agrupaciones. Los sectores políticos aguardan la publicación, mientras persiste el temor a que la violencia impida el desarrollo de la campaña.

Un informe reciente de Naciones Unidas informa que más de 500.000 menores viven bajo control de bandas armadas y que la mitad de los desplazados internos son niños.

Cerca del 90% de la
Cerca del 90% de la capital, Puerto Príncipe, está bajo control de bandas armadas (Reuters)

El organismo reportó que las pandillas reclutan y explotan a menores en actividades delictivas como extorsión, vigilancia, asesinatos, ataques a las fuerzas policiales y explotación sexual. El alto comisionado para los Derechos Humanos advirtió sobre las consecuencias para la estabilidad y el desarrollo nacional.

La ONU indica que la crisis impacta en los sistemas educativo, social, sanitario y de seguridad, lo que facilita la captación de menores por parte de grupos delictivos.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

HaitíElecciones HaitíCrisis en Haití

Últimas Noticias

Trump afirmó que la guerra en Irán avanza “muy bien” y dijo que es un país de “terror y odio”

El presidente aseguró que el conflicto avanza “muy rápidamente”; el balance de víctimas en suelo iraní supera los 1.200 muertos según las autoridades de Teherán

Trump afirmó que la guerra

Sudáfrica interceptó cuatro pesqueros chinos que habían manipulado sus sistemas de rastreo

Pretoria acusa a las embarcaciones de haber entrado en su zona económica exclusiva sin autorización mientras tramitaban un permiso de tránsito, y de haber desconectado repetidamente el sistema obligatorio de identificación automática

Sudáfrica interceptó cuatro pesqueros chinos

Más de un millón de autos ilegales circulan en Francia por un fraude en la matriculación tras la digitalización del sistema

El Estado perdió 550 millones de euros y enfrenta graves riesgos de seguridad y evasión fiscal

Más de un millón de

El Desierto de Lut: un laboratorio natural que desafía a la ciencia y fascina a exploradores de todo el mundo

Temperaturas récord, vientos que moldean el terreno y hallazgos de vida microscópica convierten este paraje iraní en un foco de investigaciones internacionales

El Desierto de Lut: un

Cuál es el método funerario que la ciencia considera más ecológico

Un análisis comparativo de distintas prácticas revela que la opción basada en materiales biodegradables y la integración directa al suelo logra reducir al mínimo el impacto ambiental y favorecer al medioambiente

Cuál es el método funerario
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encuesta Atlas-Intel: Iván Cepeda, Abelardo

Encuesta Atlas-Intel: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia comandan la intención de voto; primera medición tras el 8 de marzo

Masacre en Lérida, Tolima: traición familiar, vínculos con policías y peleas por microtráfico habrían motivado el crimen

Donnie Darko tendrá reestreno en México por su 25 aniversario: a partir de esta fecha podrás revivirla

Resultados Chontico Noche: último sorteo del jueves 12 de marzo de 2026

La reacción de Carolina Ramírez ante el conmovedor desenlace de ‘Yeimy Montoya’ que sacudió a los fans: “Nunca me lo dijeron”

INFOBAE AMÉRICA
Trump afirmó que la guerra

Trump afirmó que la guerra en Irán avanza “muy bien” y dijo que es un país de “terror y odio”

Sudáfrica interceptó cuatro pesqueros chinos que habían manipulado sus sistemas de rastreo

Más de un millón de autos ilegales circulan en Francia por un fraude en la matriculación tras la digitalización del sistema

Miércoles, 11 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

El G7 apoya las medidas de la AIE, incluido el uso de reservas estratégicas de petróleo

ENTRETENIMIENTO

El nacimiento de Ozzy Matilda

El nacimiento de Ozzy Matilda Osbourne renueva el legado familiar y rinde tributo al ‘Príncipe de las Tinieblas’

Crecen los rumores de enfrentamiento entre Sydney Sweeney y Zendaya: por qué no compartieron la primera imagen de “Euphoria”

El universo de ‘Padre de familia’ se expande con una serie centrada en Stewie

La película sobre Michael Jackson habría provocado una supuesta pelea familiar tras proyección privada

‘Volver al futuro II’: Darlene Vogel recuerda el accidente que dejó gravemente herida a su doble de riesgo