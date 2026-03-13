Haití inscribió 280 partidos políticos para las primeras elecciones generales en una década

Haití inscribió 280 partidos políticos para las próximas elecciones generales (AP)

En las últimas horas, Haití registró 280 partidos políticos inscritos para las próximas elecciones generales, las primeras en una década.

La cifra fue confirmada antes del cierre del registro, que se mantiene abierto, y continúa incrementándose. El proceso electoral se desarrolla en medio de violencia de pandillas, inestabilidad política y crisis social.

Los partidos de reciente creación anunciaron su participación en la contienda electoral. En la sede del Consejo Electoral Provisional, miembros del Colectivo de Actores Haitianos para el Desarrollo y la Organización Alternativa (CAHDOA), fundado hace un año, llegaron con una banda de música. Abel Decollines, referente del grupo, declaró: “Hoy el país necesita un nuevo líder que permita respirar a la población”.

Entre las organizaciones inscritas figura EDE (Comprometidos con el Desarrollo), encabezado por Claude Joseph, primer ministro durante el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.

Joseph y sus seguidores, vestidos de verde y blanco, realizaron una marcha hacia la sede electoral. En la red social X, Joseph afirmó que su partido busca finalizar la hegemonía política sustentada en transiciones fallidas.

Permanece la incertidumbre respecto a la realización del proceso electoral. El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé lidera el país tras haber sido designado por un consejo presidencial de transición que dejó de operar en febrero.

Las autoridades habían previsto la primera vuelta electoral para finales de agosto y una segunda ronda en diciembre. Fils-Aimé planteó que la elección podría postergarse hasta finales de año, en un contexto de inseguridad y violencia.

Datos de Naciones Unidas señalan que más de 5.900 personas murieron en Haití en 2023 y más de 2.700 resultaron heridas. La violencia de pandillas desplazó a 1,4 millones de personas en un país con casi 12 millones de habitantes.

Cerca del 90% de la capital, Puerto Príncipe, está bajo control de grupos armados. Dalouce Désir, miembro de EDE, sostuvo: “Creemos en las elecciones y en la democracia”.

El Consejo Electoral Provisional anunció que el 26 de marzo se publicará la lista definitiva de partidos autorizados, sin precisar aún los requisitos formales que deberán cumplir las agrupaciones. Los sectores políticos aguardan la publicación, mientras persiste el temor a que la violencia impida el desarrollo de la campaña.

Un informe reciente de Naciones Unidas informa que más de 500.000 menores viven bajo control de bandas armadas y que la mitad de los desplazados internos son niños.

El organismo reportó que las pandillas reclutan y explotan a menores en actividades delictivas como extorsión, vigilancia, asesinatos, ataques a las fuerzas policiales y explotación sexual. El alto comisionado para los Derechos Humanos advirtió sobre las consecuencias para la estabilidad y el desarrollo nacional.

La ONU indica que la crisis impacta en los sistemas educativo, social, sanitario y de seguridad, lo que facilita la captación de menores por parte de grupos delictivos.

