El grupo terrorista Hezbollah aseguró que está preparado para una larga batalla con Israel

Las luces de las miras de armas iluminan el cielo mientras la gente dispara al aire durante un discurso televisado de líder de Hezbollah Naim Kassem en Dahiyeh, un suburbio a sur de Beirut, Líbano, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Hassan Ammar)

El secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, afirmó que el conflicto armado con Israel constituye una “batalla libanesa” y forma parte del “legítimo derecho a la defensa” de Líbano. Qassem insistió en que el grupo chií actúa en respuesta a los ataques israelíes y no como agente de terceros países, refutando las acusaciones de actuar en nombre de Irán. “Esta batalla no es por nadie. Esta batalla es por nosotros. Esta batalla es libanesa”, expresó en un discurso televisado.

Desde el 2 de marzo, fecha en que Hezbollah lanzó un ataque simbólico contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo iraní, Ali Khamenei, las fuerzas israelíes han intensificado su ofensiva aérea sobre el sur del Líbano. Los bombardeos han causado cerca de 800 muertos, 2.000 heridos y 800.000 desplazados, según se informó. El grupo había evitado responder a los ataques israelíes durante la vigencia del alto el fuego acordado en noviembre de 2024, pero reanudó sus acciones tras la muerte de Khamenei. Qassem sostuvo que la escalada es una reacción a “la agresión sionista, que representa una amenaza existencial”.

Naim Qassem. Al Manar TV/REUTERS TV

El líder de Hezbollah aseguró que sus combatientes están preparados para enfrentar cualquier intento de incursión terrestre y consideró que el ejército israelí no podrá consolidar su presencia en el Líbano. “Nos hemos preparado para una larga confrontación y se llevarán una sorpresa sobre el terreno”, dijo Qassem. El dirigente calificó el conflicto como “existencial” y subrayó: “No permitiremos que el enemigo logre su objetivo de eliminar nuestra existencia y controlar el Líbano”.

La semana pasada, el Consejo de Ministros del Líbano decidió ilegalizar las actividades armadas del grupo y prometió desarmar a Hezbollah tras el ataque unilateral que desató la actual oleada de bombardeos israelíes. El Gobierno libanés ha buscado una salida negociada, hasta ahora sin éxito. Qassem criticó la gestión del Ejecutivo: “El movimiento diplomático en el Líbano ha fracasado estrepitosamente, el Gobierno libanés no ha logrado ni garantizar la soberanía ni proteger a sus ciudadanos”.

En este contexto, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó al Gobierno libanés con tomar su territorio si no controla a Hezbollah, y ordenó al Ejército prepararse para expandir sus operaciones. Qassem respondió que Israel “no tiene la capacidad de alcanzar sus objetivos” y aseguró que la palabra “rendición” no figura en su diccionario.

Se eleva humo tras los ataques israelíes en los suburbios del sur de Beirut, luego de una escalada de tensiones entre Hezbollah e Israel en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, Líbano, 11 de marzo de 2026. REUTERS/Mohamed Azakir

Qassem concluyó su intervención reiterando que Hezbollah “permanecerá con Palestina, apoyándola hasta su completa liberación”, e instó a los pueblos árabes e islámicos a sumarse a este respaldo.

(Con información de AFP y EFE)