Mundo

El grupo terrorista Hezbollah aseguró que está preparado para una larga batalla con Israel

Las declaraciones realizadas por el secretario general Naim Qassem señalan que la confrontación armada responde a incursiones israelíes, descartando que el grupo actúe bajo influencia extranjera, mientras la crisis humanitaria continúa en el sur del país

Guardar
Las luces de las miras
Las luces de las miras de armas iluminan el cielo mientras la gente dispara al aire durante un discurso televisado de líder de Hezbollah Naim Kassem en Dahiyeh, un suburbio a sur de Beirut, Líbano, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Hassan Ammar)

El secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, afirmó que el conflicto armado con Israel constituye una “batalla libanesa” y forma parte del “legítimo derecho a la defensa” de Líbano. Qassem insistió en que el grupo chií actúa en respuesta a los ataques israelíes y no como agente de terceros países, refutando las acusaciones de actuar en nombre de Irán. “Esta batalla no es por nadie. Esta batalla es por nosotros. Esta batalla es libanesa”, expresó en un discurso televisado.

Desde el 2 de marzo, fecha en que Hezbollah lanzó un ataque simbólico contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo iraní, Ali Khamenei, las fuerzas israelíes han intensificado su ofensiva aérea sobre el sur del Líbano. Los bombardeos han causado cerca de 800 muertos, 2.000 heridos y 800.000 desplazados, según se informó. El grupo había evitado responder a los ataques israelíes durante la vigencia del alto el fuego acordado en noviembre de 2024, pero reanudó sus acciones tras la muerte de Khamenei. Qassem sostuvo que la escalada es una reacción a “la agresión sionista, que representa una amenaza existencial”.

Naim Qassem. Al Manar TV/REUTERS
Naim Qassem. Al Manar TV/REUTERS TV

El líder de Hezbollah aseguró que sus combatientes están preparados para enfrentar cualquier intento de incursión terrestre y consideró que el ejército israelí no podrá consolidar su presencia en el Líbano. “Nos hemos preparado para una larga confrontación y se llevarán una sorpresa sobre el terreno”, dijo Qassem. El dirigente calificó el conflicto como “existencial” y subrayó: “No permitiremos que el enemigo logre su objetivo de eliminar nuestra existencia y controlar el Líbano”.

La semana pasada, el Consejo de Ministros del Líbano decidió ilegalizar las actividades armadas del grupo y prometió desarmar a Hezbollah tras el ataque unilateral que desató la actual oleada de bombardeos israelíes. El Gobierno libanés ha buscado una salida negociada, hasta ahora sin éxito. Qassem criticó la gestión del Ejecutivo: “El movimiento diplomático en el Líbano ha fracasado estrepitosamente, el Gobierno libanés no ha logrado ni garantizar la soberanía ni proteger a sus ciudadanos”.

En este contexto, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó al Gobierno libanés con tomar su territorio si no controla a Hezbollah, y ordenó al Ejército prepararse para expandir sus operaciones. Qassem respondió que Israel “no tiene la capacidad de alcanzar sus objetivos” y aseguró que la palabra “rendición” no figura en su diccionario.

Se eleva humo tras los
Se eleva humo tras los ataques israelíes en los suburbios del sur de Beirut, luego de una escalada de tensiones entre Hezbollah e Israel en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, Líbano, 11 de marzo de 2026. REUTERS/Mohamed Azakir

Qassem concluyó su intervención reiterando que Hezbollah “permanecerá con Palestina, apoyándola hasta su completa liberación”, e instó a los pueblos árabes e islámicos a sumarse a este respaldo.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

HezboláLíbanoConflicto ArmadoDesplazamiento ForzadoMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

La guerra en Medio Oriente dispara el precio del petróleo: cerró en su nivel más alto desde 2022

La escalada militar regional y el bloqueo operativo del estrecho de Ormuz impulsaron fuertes movimientos en los mercados energéticos, provocando subidas de más del 40 por ciento en los principales índices de referencia

La guerra en Medio Oriente

La Guardia Revolucionaria lanzó una ofensiva conjunta con Hezbollah: un misil impactó en un edificio en Tel Aviv

La operación incluyó misiles de precisión y drones dirigidos a distintos puntos del territorio israelí y bases extranjeras, en medio de restricciones informativas sobre la ubicación de infraestructuras críticas

La Guardia Revolucionaria lanzó una

El ejército de Israel mantiene los ataques contra posiciones militares iraníes y refuerza frontera con Líbano

Las acciones militares recientes incluyeron ofensivas en territorio iraní y una movilización adicional de tropas en el norte de Israel, en respuesta al deterioro de la seguridad regional y la escalada de enfrentamientos desde febrero

El ejército de Israel mantiene

Las bolsas europeas prolongan las caídas semanales ante las tensiones en Medio Oriente

La segunda semana consecutiva de pérdidas para los grandes índices se vio influida por la escalada del conflicto en la región y la persistencia de presiones inflacionarias que afectaron especialmente a los sectores industrial y minero

Las bolsas europeas prolongan las

La crisis del petróleo se agrava a medida que los operadores se inquietan por un bloqueo más prolongado del estrecho de Ormuz

La interrupción sin precedentes del tránsito petrolero por el estratégico paso marítimo provoca escasez de oferta y volatilidad extrema en los mercados

La crisis del petróleo se
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Metro y Metrobús CDMX: anuncian

Metro y Metrobús CDMX: anuncian cierres de estaciones y cambios de horario por feriado el 16 de marzo

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de marzo: anuncian cierre de tres estaciones de la L2 del STC

Petro insistió en los pasos criminales del uruguayo Sebastián Marset en Colombia: “Lavaba sus dólares de la cocaína con una iglesia”

“Vamos tras ellos”: Harfuch revela en televisión de EEUU cuál es el siguiente paso contra el narco tras abatir a El Mencho

Volatilidad global: las acciones cayeron, el riesgo país se acercó a los 600 puntos y el petróleo subió 11% en la semana

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania inaugura su embajada en

Ucrania inaugura su embajada en Panamá y firma compromisos de cooperación

De odontólogo a músico: Marito Rivera cuenta su historia tras 55 años de carrera en El Salvador

Hezbolá lanza la Operación Paja Devorada contra Israel

México va con "poder de negociación" a revisión del T-MEC y define primeros temas a debate

Un dron ruso golpea un edificio de la Policía ucraniana y deja decenas de heridos en Sumi

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Elle Fanning se creó una cuenta en OnlyFans

Oscar 2026: así es como la Academia elige al ganador del premio a Mejor película

La hija de Billy Joel habla sobre la salud actual del músico tras su diagnóstico de hidrocefalia: “Él es un luchador”

La artista Doja Cat se retractó tras cuestionar a Timothée Chalamet por sus dichos sobre ópera y el ballet

Todos los nominados a los Premios Oscar 2026: la lista completa de candidatos al mayor premio del cine