Mundo

El Ejército de Israel afirmó que atacó más de 200 objetivos en Irán durante las últimas 24 horas

Las Fuerzas de Defensa israelíes informaron que una serie de operativos aéreos fueron coordinados con la Dirección de Inteligencia e impactaron en instalaciones militares y tecnológicas en distintas ubicaciones del territorio controlado por el régimen iraní

Guardar

Decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel, bajo la coordinación de la Dirección de Inteligencia, completaron extensas misiones de ataque en el oeste y centro de Irán.

Según comunicó la cuenta de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en X, se lanzaron numerosas municiones contra más de 200 objetivos, entre ellos lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa y plantas de producción de armas vinculadas al régimen iraní.

El anuncio de la ofensiva iniciada el jueves contra objetivos estratégicos utilizados por la república islámica fue acompañado por un video en el que se ve un rodado a punto de ser impactado por un proyectil del Ejército de Israel.

Desde el inicio de la operación “Rugido del Águila”, la Fuerza Aérea israelí realizó cientos de misiones de ataque contra diferentes infraestructuras en Irán, con el objetivo de reducir al máximo la capacidad de disparos hacia territorio israelí.

Minutos más tarde, las FDI informaron que atacaron el puente A-Zarriya sobre el río Litani, en Líbano, utilizado como punto de cruce central por miembros de la organización terrorista Hezbollah.

Según el comunicado, el grupo apoyado por el régimen iraní empleaba esta infraestructura para desplazarse entre el norte y el sur del país, prepararse para enfrentamientos contra las fuerzas estadounidenses e israelíes y operar contra ciudadanos en territorios enemigos de Teherán.

Las FDI señalaron que el ataque al puente se consideró necesario para evitar amenazas contra Israel y para frenar el daño continuado a ciudadanos libaneses. A su vez, precisaron que recientemente Hezbollah había colocado lanzadores cerca del puente y lanzado misiles desde ese punto hacia territorio israelí.

El comunicado añadió que el Ejército continuará actuando con firmeza contra la decisión del grupo terrorista de sumarse a la campaña y operar bajo el auspicio del régimen iraní, asegurando que no permitirán daños a los ciudadanos del Estado de Israel.

Netanyahu ve en Mojtaba Jamenei
Netanyahu ve en Mojtaba Jamenei un "títere" de la Guardia Revolucionaria iraní (Europa Press)

Desde Tel Aviv, primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el jueves que el país está “aplastando al régimen” iraní y a la milicia chiíta Hezbollah en Lïbano, donde los bombardeos israelíes ya causaron cerca de 700 muertes en el marco de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos.

“Estamos aplastando al régimen terrorista de Irán”, declaró Netanyahu en una rueda de prensa, sus primeras declaraciones a los medios desde el 28 de febrero, fecha en la que los ataques sorpresa sobre territorio iraní provocaron la muerte del entonces líder supremo, Ali Khamenei, sustituido posteriormente por su hijo Mojtaba Khamenei.

Netanyahu subrayó que Israel está “atacando y derrotando a sus representantes: Hezbollah en Líbano”, y advirtió que el grupo chiíta “está sintiendo la fuerza” de las operaciones israelíes y “la sentirá aún más”. “Pagarán un precio muy alto por su agresión”, aseguró.

A su vez, sostuvo que el nuevo líder supremo iraní, a quien describió como “títere de la Guardia Revolucionaria”, no puede “mostrar el rostro en público”.

El primer ministro destacó la cooperación con Estados Unidos: “Gracias a una unión de fuerzas sin precedentes entre Israel y Estados Unidos, hemos logrado grandes avances, avances que están cambiando el equilibrio de poder en Oriente Próximo e incluso más allá”.

Temas Relacionados

Rugido del ÁguilaGuerra en Medio OrienteEstados UnidosIránIsraelÚltimas noticias AméricaHezbollahLíbanoTeherán

Últimas Noticias

Alemania, Canadá y Noruega mantendrán una reunión clave sobre la seguridad del Ártico tras los ejercicios rusos en la región

Los líderes de los países miembros de la OTAN dialogarán este viernes, en el marco del ejercicio militar Cold Response, sobre la inestabilidad del equilibrio geopolítico y el interés internacional en la zona cercana al polo norte

Alemania, Canadá y Noruega mantendrán

Macron visitará Japón y Corea del Sur en una gira oficial destinada a reforzar los vínculos bilaterales

El viaje contempla actos oficiales y encuentros con jefes de Estado, en una dinámica orientada al fortalecimiento de la cooperación política y económica en la región

Macron visitará Japón y Corea

EN VIVO: Donald Trump afirmó que Estados Unidos está “destruyendo por completo” el régimen de Irán

“La Armada iraní ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra”, declaró el mandatario en un comunicado publicado en Truth Social

EN VIVO: Donald Trump afirmó

Donald Trump afirmó que Estados Unidos está “destruyendo por completo” el régimen de Irán

“La Armada iraní ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra”, declaró el mandatario en un comunicado publicado en Truth Social

Donald Trump afirmó que Estados

Irán amenazó a las tropas de EEUU en Medio Oriente y advirtió que serán “enterradas bajo los escombros” si no abandonan la región

En un comunicado difundido por medios iraníes, la Guardia Revolucionaria islámica también informó el lanzamiento de una nueva oleada de misiles dentro de la operación denominada “Promesa Sadeq 4”, dirigida contra objetivos israelíes y estadounidenses

Irán amenazó a las tropas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Córdoba: murió un policía tras

Córdoba: murió un policía tras recibir una bala y creen que lo confundieron con un delincuente

La Justicia rechazó todos los planteos presentados por la defensa del juez Gastón Salmain

Gabriela Guillén, entre lágrimas, recibe atención médica urgente en ‘Supervivientes 2026’

Los beneficios de tomar semillas de chía para la salud digestiva y la calidad del sueño

Laisha Michelle Oseguera González, hija de “El Mencho”, copiaría estrategia de Emma Coronel en EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Muere una trabajadora francesa de

Muere una trabajadora francesa de UNICEF en un ataque con un dron contra Goma, en el este de RDC

Putin no planea viajar a la cumbre del G20 en Miami

El precio del crudo Brent se acerca a los 101 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a leves descensos

EEUU investiga a 60 economías extranjeras por supuestas prácticas comerciales relacionadas con el trabajo forzoso

Gabriela Guillén abre su corazón en 'Supervivientes' sobre su relación con Bertín Osborne: "Lo quiero muchísimo"

ENTRETENIMIENTO

Top 10 K-dramas en Corea

Top 10 K-dramas en Corea del Sur: ‘Un novio por suscripción’ encabeza el ranking de los más exitosos del momento

Rebecca Gayheart recordó la batalla de Eric Dane por pronunciar sus últimas palabras

¿Cuánto dinero cuesta un Premio Oscar?: este es el verdadero valor que tiene la legendaria estatuilla

El nacimiento de Ozzy Matilda Osbourne renueva el legado familiar y rinde tributo al ‘Príncipe de las Tinieblas’

Crecen los rumores de enfrentamiento entre Sydney Sweeney y Zendaya: por qué no compartieron la primera imagen de “Euphoria”