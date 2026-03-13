Alemania, Canadá y Noruega mantendrán una reunión clave sobre la seguridad del Ártico tras los ejercicios rusos en la región

El canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro canadiense Mark Carney (REUTERS/Christian Mang)

La presencia militar internacional en el Ártico noruego se intensificó esta semana, con la llegada de líderes de Canadá, Alemania y Noruega a la ciudad de Bardufoss, ubicada por encima del círculo polar ártico. El motivo principal de la reunión será analizar la frágil situación de seguridad en una región donde las tensiones entre Rusia y Occidente fueron en aumento.

Los líderes, entre ellos el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro canadiense Mark Carney, se reunirán con el primer ministro noruego Jonas Gahr Store este viernes en el marco del ejercicio Cold Response de la OTAN.

La situación actual responde a una creciente preocupación por la seguridad y la cooperación en el Ártico, cuyo deshielo abre nuevas rutas de navegación y acceso a recursos estratégicos como petróleo, gas y minerales. El interés internacional en la zona incrementó durante los últimos años y el equilibrio geopolítico se percibe cada vez más vulnerable.

La región ártica, tradicionalmente resguardada por el llamado “excepcionalismo ártico”, enfrenta un nuevo escenario. Las reglas no escritas de cooperación parecen perder fuerza ante la guerra en Ucrania y las advertencias pasadas del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia.

En palabras del primer ministro canadiense, el contexto exige reforzar alianzas: “Ante las nuevas amenazas, estamos profundizando la colaboración en materia de defensa con nuestros socios del Ártico para crear un mundo más fuerte, más próspero y más seguro para Canadá y para todos”, afirmó Carney antes de su llegada a Noruega.

La reunión de este año coincide con el ejercicio militar Cold Response. La edición actual se vio impactada por la guerra en Medio Oriente, obligando a Francia a redirigir su portaaviones Charles de Gaulle al Mediterráneo oriental.

Soldados españoles se preparan para participar en el ejercicio 'Cold Response 26' en Noruega (Europa Press)

Cold Response 2026 reúne a unidades de catorce países aliados y se desarrolla en Noruega bajo condiciones de frío extremo. Estas maniobras constituyen una herramienta clave para fortalecer la capacidad de disuasión de la OTAN frente a amenazas geopolíticas, mejorar la interoperabilidad entre ejércitos y consolidar las capacidades defensivas en la región. La fase táctica de esta edición bienal se extenderá hasta el 19 de marzo.

Según las Fuerzas Armadas noruegas, el operativo involucra a 25.000 militares provenientes de Noruega, España, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, Canadá, Turquía, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Bélgica. De ellos, 11.800 realizarán todas sus maniobras en territorio noruego, mientras que el resto participará en operaciones en el mar, el aire y el norte de Finlandia.

La región atraviesa una transformación acelerada. El Ártico se calienta entre tres y cuatro veces más rápido que el promedio global, lo que acelera la apertura de rutas marítimas y aumenta el interés por sus recursos. La presencia militar de la OTAN responde tanto a la necesidad de cooperación como a la vigilancia ante movimientos de Rusia.

El ejército noruego informó el miércoles que aviones de combate F-35 interceptaron aeronaves militares rusas durante dos días consecutivos al norte de Noruega. “No hay nada inusual ni dramático en estos vuelos rusos, y Rusia tiene derecho a llevar a cabo estas misiones”, señaló el mando noruego. Sin embargo, añadieron que “lo más probable es que los vuelos rusos tengan como objetivo recopilar información sobre la situación de la actividad aliada en relación con Cold Response 2026”.

La OTAN interceptó dos aviones rusos en el espacio aéreo de Lituania a través de cazas españoles (Europa Press)

Desde Moscú también se anunció la realización de nuevas pruebas de misiles cerca del mar de Barents, siguiendo el patrón de ejercicios anteriores en la región.

Friedrich Merz, durante la Cumbre Económica Mundial de Davos, subrayó la responsabilidad compartida en la defensa de la región: “Compartimos la convicción de que, como aliados europeos de la OTAN, debemos hacer más para garantizar la seguridad del Ártico como miembro de la OTAN”. “Este es un interés común transatlántico”, sentenció.

La agenda de los líderes incluye, además de la reunión en Bardufoss y la visita a las tropas, un recorrido previo por el centro espacial de Andoya, donde el grupo alemán Isar Aerospace planea lanzar próximamente un nuevo cohete Spectrum. Mientras tanto, Carney viajará a Oslo para dialogar con los primeros ministros de los cinco países nórdicos.

La preocupación por la seguridad del Ártico no solo domina la agenda militar, sino que también reconfigura alianzas y prioridades políticas. Este viernes, tras su encuentro con las tropas, los tres líderes realizarán una rueda de prensa conjunta a las 15:30 (14:30 GMT), en la que se espera que detallen los acuerdos y desafíos deliberados en una región donde la cooperación histórica enfrenta retos inéditos.

