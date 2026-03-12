Mundo

Israel eliminó al comandante de la Fuerza Radwan de Hezbollah en el sur del Líbano y asegura haber abatido a más de 100 combatientes

Abu Ali Rayan, figura central de la unidad de élite del grupo armado, murió el sábado en un ataque en Harof. El grupo terrorista respondió con su mayor andanada desde el inicio de la guerra: 200 cohetes y 20 drones lanzados simultáneamente con misiles iraníes

Una imagen del fallecido líder
Una imagen del fallecido líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, entre escombros en los suburbios del sur de Beirut. Israel ordenó prepararse para expandir sus operaciones en Líbano tras el mayor ataque de Hezbolá desde el inicio de la guerra. (REUTERS/Stringer)

El ejército israelí anunció el jueves que eliminó al comandante de la región del sur del Líbano de la Fuerza Radwan, la unidad de élite del grupo armado Hezbollah, en el marco de una ofensiva sistemática que, según Tel Aviv, ya causó más de 100 bajas al grupo y destruyó más de 60 cuarteles generales de esa unidad.

Las FDI identificaron al abatido como Abu Alí Rayan, a quien describieron como “la figura central” responsable de las operaciones de combate de la Fuerza Radwan en el sur del Líbano, incluyendo el reclutamiento de agentes y la gestión de la cadena de suministro de armas de la unidad. Rayan fue eliminado el sábado pasado en un ataque israelí contra la región de Harof, en el sur del Líbano, aunque la noticia fue confirmada recién el jueves.

“Las FDI continuarán actuando con fuerza contra la organización terrorista Hezbollah, que decidió unirse a la campaña y operar bajo los auspicios del régimen iraní”, señaló el comunicado militar, añadiendo que Israel “no permitirá que se haga daño a los ciudadanos del Estado de Israel”.

La Fuerza Radwan es considerada la principal unidad ofensiva de Hezbollah y su brazo de propaganda más activo. El ejército israelí la describió como “el principal instrumento ofensivo” del grupo y la responsable de las incursiones contra las posiciones israelíes.

El anuncio llegó horas después de que el portavoz militar israelí, teniente coronel Nadav Shoshani, informara que Hezbollah lanzó la noche del miércoles unos 200 cohetes y 20 drones contra Israel de manera simultánea con una andanada de misiles balísticos iraníes, en lo que calificó como “el mayor ataque” del grupo desde el inicio de la guerra. “Tuvimos una buena defensa aérea y una respuesta rápida, lo que resultó en bajas mínimas”, dijo Shoshani, señalando solo dos o tres impactos directos y algunos heridos leves.

Vista aérea de una vivienda
Vista aérea de una vivienda dañada en el centro de Israel tras los ataques de Hezbolá. El grupo lanzó unos 200 cohetes y 20 drones en su mayor andanada desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero. (REUTERS/Miro Maman)

En el norte de Israel, un equipo de la AFP visitó una vivienda en una aldea árabe cercana a Majd el-Kroum con un gran agujero en el techo del salón. Khalil Khalil, dueño de la casa, relató que la familia de nueve personas tomaba café tras la cena del Ramadán cuando sonaron las sirenas. Un proyectil impactó mientras corrían hacia la habitación más segura, causando heridas leves a varios de ellos. “Tuvimos mucha suerte, gracias a Dios, nadie murió”, dijo.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó al ejército prepararse para una “expansión” de las operaciones en Líbano, tras el último ataque masivo. Poco después, el ejército amplió la orden de evacuación para residentes del sur del Líbano, extendiendo el perímetro más allá del río Litani.

Hezbollah, por su parte, afirmó haber atacado sistemas de defensa aérea israelíes cerca de Cesarea, ciudad costera donde se encuentra la residencia privada del primer ministro Benjamín Netanyahu. El grupo dijo haberlo hecho “en respuesta a la agresión criminal israelí que golpeó decenas de ciudades y pueblos libaneses, incluidos los suburbios del sur de Beirut”.

Desde el inicio del conflicto, Hezbollah ha disparado más de 1.000 drones, cohetes y misiles contra Israel, según cifras del propio ejército israelí. Las autoridades libanesas reportaron 678 muertos en el país desde el 2 de marzo.

La ofensiva en el Líbano se desarrolla en paralelo a la guerra contra Irán, que cumple su día 13 y ha desatado la mayor crisis energética en la historia del mercado petrolero mundial, con el estrecho de Ormuz efectivamente cerrado y una caída de producción de al menos 10 millones de barriles diarios en los países del Golfo, según la Agencia Internacional de Energía.

