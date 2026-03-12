El nuevo líder supremo de Irán sigue sin aparecer en público, pero el régimen difundió su primer mensaje

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, segundo hijo del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, asiste a una reunión en Teherán, Irán, el 13 de octubre de 2024. Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS/Foto de archivo

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, dijo el jueves que las fuerzas de su país deben mantener cerrado el estratégico estrecho de Ormuz .

“La palanca de bloquear el Estrecho de Ormuz debe utilizarse definitivamente”, dijo Khamenei sobre la vía fluvial por la que habitualmente se transportan grandes cantidades de petróleo y gas, en una declaración leída en la televisión estatal.

Khamenei, que ha tenido palabras en recuerdo de su padre y del fundador de la República Islámica, Ruholá Khamenei, ha destacado además la labor de “los combatientes del frente de la resistencia”, en referencia al partido-milicia chií Hezbollah, los hutíes de Yemen y otras milicias proiraníes en Irak, al tiempo que ha reclamado a los países de la región que “expulsen a los invasores” de sus bases, que seguirán siendo atacadas por Irán.

The first message from Imam Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, the Leader of the Islamic Revolution, will be published in minutes. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) March 12, 2026

Apenas unos minutos antes, la oficina de Khamenei había adelantado la publicación de un “mensaje estratégico” centrado en “siete secciones importantes”, entre ellas “el martirizado líder de la Revolución --en referencia a Alí Khamenei--, el papel y deberes del pueblo, las Fuerzas Armadas, organismos ejecutivos, el frente de resistencia y los países de la región, y la lucha contra los enemigos”.

Mojtaba Khamenei fue nombrado el domingo por la Asamblea de Expertos como sucesor de su padre, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel. En el ataque murieron además la esposa de Alí Khamenei, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Noticia en desarrollo...

(con información de AFP y EP)