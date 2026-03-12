Mundo

El nuevo líder supremo de Irán sigue sin aparecer en público, pero el régimen difundió su primer mensaje

Desde los medios oficiales de Teherán se atribuye al ayatolá Mojtaba Khamenei el apoyo al bloqueo del estrecho de Ormuz y la exigencia a los países vecinos para que “expulsen a los invasores”

Guardar
El nuevo líder supremo de
El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, segundo hijo del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, asiste a una reunión en Teherán, Irán, el 13 de octubre de 2024. Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS/Foto de archivo

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, dijo el jueves que las fuerzas de su país deben mantener cerrado el estratégico estrecho de Ormuz .

“La palanca de bloquear el Estrecho de Ormuz debe utilizarse definitivamente”, dijo Khamenei sobre la vía fluvial por la que habitualmente se transportan grandes cantidades de petróleo y gas, en una declaración leída en la televisión estatal.

Khamenei, que ha tenido palabras en recuerdo de su padre y del fundador de la República Islámica, Ruholá Khamenei, ha destacado además la labor de “los combatientes del frente de la resistencia”, en referencia al partido-milicia chií Hezbollah, los hutíes de Yemen y otras milicias proiraníes en Irak, al tiempo que ha reclamado a los países de la región que “expulsen a los invasores” de sus bases, que seguirán siendo atacadas por Irán.

Apenas unos minutos antes, la oficina de Khamenei había adelantado la publicación de un “mensaje estratégico” centrado en “siete secciones importantes”, entre ellas “el martirizado líder de la Revolución --en referencia a Alí Khamenei--, el papel y deberes del pueblo, las Fuerzas Armadas, organismos ejecutivos, el frente de resistencia y los países de la región, y la lucha contra los enemigos”.

Mojtaba Khamenei fue nombrado el domingo por la Asamblea de Expertos como sucesor de su padre, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel. En el ataque murieron además la esposa de Alí Khamenei, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Noticia en desarrollo...

(con información de AFP y EP)

Temas Relacionados

Guerra Medio OrienteIránEstrecho de Ormuzlíderpetróleo

Últimas Noticias

Trump remarcó el objetivo de la ofensiva de EEUU en Medio Oriente: “Impedir que el imperio malvado de Irán posea armas nucleares”

El prtesidente estadounidense reconoció que el alza del crudo beneficia a su país como mayor productor mundial, pero subrayó que su verdadero objetivo es desmantelar las instalaciones atómicas iraníes

Trump remarcó el objetivo de

“Es el primer conflicto bélico 100% atravesado por la tecnología”: cómo la ciberguerra y los drones cambiaron la estrategia militar

El especialista en ciberseguridad Gabriel Zurdo analizó cómo los ciberataques, la inteligencia artificial y los drones de bajo costo están redefiniendo los conflictos armados

“Es el primer conflicto bélico

Israel bombardeó plantas de desarrollo nuclear y centros de producción de drones de Irán

Las FDI golpearon el complejo Taleghan, cerca de Teherán, donde el régimen habría retomado actividades atómicas tras la Guerra de los 12 días. Además, bombardeó un sitio de producción de aviones no tripulados

Israel bombardeó plantas de desarrollo

El secreto detrás del nuevo aluminio que promete autos más resistentes y ecológicos

La tecnología RidgeAlloy utiliza aluminio reciclado contaminado de vehículos fuera de uso y lo transforma en un material apto para piezas clave de autos nuevos. El método permite aprovechar hasta 350.000 toneladas de chatarra automotriz al año

El secreto detrás del nuevo

Volodimir Zelensky realiza una visita oficial a Bucarest y París en busca de respaldo europeo

La gira contempla reuniones de alto nivel y la revisión de estrategias conjuntas para presionar a Moscú, en un contexto de tensión por el avance de la guerra y discusiones sobre posibles diálogos trilaterales

Volodimir Zelensky realiza una visita
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cerraron dos búnkers de drogas

Cerraron dos búnkers de drogas en el barrio 1-11-14: cobraban con billeteras virtuales

“El que no se haya aprobado no es una derrota”, responde Sheinbaum a diputados tras rechazo de la Reforma Electoral

Google y Meta quire combatir la violencia en internet contra las mujeres en México con este método

Más de 70 conductores de transporte urbano asesinados en los últimos meses, afirma vocero de transportistas

Accidente en la avenida Brasil: corredor morado atropelló a arquitecto que intentó cruzar

INFOBAE AMÉRICA
Una nueva IA podría transformar

Una nueva IA podría transformar la forma de estudiar el tiempo y el clima

El Spotify Camp Nou obtiene la licencia para ampliar el aforo a 62.652 espectadores

Canadá informa de disparos contra el Consulado de Estados Unidos en Toronto

Israel afirma haber atacado un complejo subterráneo de desarrollo de armas de la Guardia Revolucionaria de Irán

El actor Carlos Torres y la actriz Cayetana Guillén-Cuervo presentarán la XIII edición de los Premios Platino Xcaret

ENTRETENIMIENTO

Nicole Kidman reveló que el

Nicole Kidman reveló que el mal aliento de Alexander Skarsgård arruinó sus escenas de besos en “Big Little Lies”

Alerta en los Oscar 2026: aumentan la seguridad tras las advertencias del FBI por un posible “ataque sorpresa” de Irán

Jennifer Lopez se sinceró sobre su divorcio de Ben Affleck: “Tuve que dejarlo todo”

Kanye West pierde juicio y deberá pagar 140 mil dólares a un contratista

A días de conducir los Oscar, Conan O’Brien habló sobre los riesgos del vivo: “Cualquier transmisión en directo es un coqueteo con el desastre”